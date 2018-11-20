Veles Swing Open

Индикатор очень своевременно показывает входы в рынок на любом инструменте.

Каждая стрелка имеет свою ценовую составляющую, равную(как правило) значению экстремума на используемом таймфрейме, что можно использовать в качестве установки стоповых ордеров или других действий при применении индикатора в советниках.

Индикатор имеет минимальное количество параметров, позволяющих без особого труда настроить его работу. Параметр Level_Open отвечает за скорость выдачи сигнала. Чем больше этот параметр, тем позже наступает сигнал. Данный параметр учитывается в пипсах текущего инструмента. На первом снимке уровень равен 0, на втором более четкий сигнал с уровнем 10.



Индикатор не перерисовывает свои значения даже на текущем баре, поэтому можно использовать его данные на открытии нового бара.

Максимальный эффект сигналов этого индикатора может быть достигнут при применении дополнительных фильтров направления,

например индикаторов, своевременно показывающих дальнейшее направление движения рынка.







Параметры



Level_Open- уровень в пипсах для выдачи сигнала



