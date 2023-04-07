Veles RSI
- Indicators
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Gennady MazurПрактикующий трейдер, программист MQL4, MQL5.
С 2000 года на рынке Форекс, c 2005 года программист на языке MQL4.
В 2006 году написал свои первые индикаторы и советники Форекс на заказ.
Общую известность мне принес мультивалютный советник MultiIlan, написанный в 2011 году.
- Version: 1.3
- Updated: 7 April 2023
- Activations: 5
Индикатор iVeles_RSI представляет собой обычный RSI, привязанный к нулевой отметке. В отличии от обычного RSI, наложены уровни сигнала в виде облака, что заметно расширяет области применения данного индикатора.
Очень хорошо показывает разворотные моменты, так же позволяет точно определять дивергенции.
Параметры:
- period - период RSI
- price - применяемая цена
- level - уровень облака