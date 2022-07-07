Veles Channel Extremum II MTF

Индикатор iVeles_Channel_Extremum_II_MTF вычисляет точки слома направлений движения цены на установленном в параметрах ТФ, на основе этих точек и выбранного их количества строится основной канал цены, который можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления для меньшего ТФ, на котором установлен индикатор. В зависимости от направления движения основного тренда рассчитывается средняя линия канала по уровню Фибоначи, от которой, как правило, идет отскок в сторону тренда. Также по уровню Фибоначи строятся внешние канальные линии пробоя уровня. По своему усмотрению для средней и внешних линий вы можете установить необходимые вам коэффициенты. Отрисовка основного канала может производиться по ценам закрытия/открытия баров или Хай/Лоу, по вашему усмотрению.

Индикатор не рисует!



Параметры:



- time_Frame - выбираемый ТФ

- count_Point - количество точек слома направления

- use_Extremum - отрисовка канала по экстремумам

- use_ConditionforBar - дополнительный фильтрующий бар

- level_Medium - уровень Фибоначи для средней линии

- level_Extremum - уровень Фибоначи для линий пробоя