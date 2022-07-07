Veles Channel Extremum II MTF
- Indicators
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Gennady MazurПрактикующий трейдер, программист MQL4, MQL5.
С 2000 года на рынке Форекс, c 2005 года программист на языке MQL4.
В 2006 году написал свои первые индикаторы и советники Форекс на заказ.
Общую известность мне принес мультивалютный советник MultiIlan, написанный в 2011 году.
- Version: 1.20
- Updated: 7 July 2022
- Activations: 5
Индикатор iVeles_Channel_Extremum_II_MTF вычисляет точки слома направлений движения цены на установленном в параметрах ТФ, на основе этих точек и выбранного их количества строится основной канал цены, который можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления для меньшего ТФ, на котором установлен индикатор. В зависимости от направления движения основного тренда рассчитывается средняя линия канала по уровню Фибоначи, от которой, как правило, идет отскок в сторону тренда. Также по уровню Фибоначи строятся внешние канальные линии пробоя уровня. По своему усмотрению для средней и внешних линий вы можете установить необходимые вам коэффициенты. Отрисовка основного канала может производиться по ценам закрытия/открытия баров или Хай/Лоу, по вашему усмотрению.
Индикатор не рисует!
Параметры:
- time_Frame - выбираемый ТФ
- count_Point - количество точек слома направления
- use_Extremum - отрисовка канала по экстремумам
- use_ConditionforBar - дополнительный фильтрующий бар
- level_Medium - уровень Фибоначи для средней линии
- level_Extremum - уровень Фибоначи для линий пробоя