Veles MACD Pro
- Indicators
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Gennady MazurПрактикующий трейдер, программист MQL4, MQL5.
С 2000 года на рынке Форекс, c 2005 года программист на языке MQL4.
В 2006 году написал свои первые индикаторы и советники Форекс на заказ.
Общую известность мне принес мультивалютный советник MultiIlan, написанный в 2011 году.
- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор iVeles_MACD_Pro представляет симбиоз обычного индикатора MACD или разницу показаний между двух динамических МА, рассчитанных по текущим ценам инструмента. Сигнальная линия отсутствует, но ее заменяет более точные динамические облачные уровни.
Хорошо показывает разворотные моменты, позволяет точно определять дивергенции. Имеет цветовое сопровождение изменения показаний.
Параметры:
- period_Fast - период быстрой МА
- period_Slow - период медленной МА
- price_Bar - применяемая цена
- level - уровень облака
- mode_Dinamic - включение динамического расчета