Veles dTrend
- Indicators
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Gennady MazurПрактикующий трейдер, программист MQL4, MQL5.
С 2000 года на рынке Форекс, c 2005 года программист на языке MQL4.
В 2006 году написал свои первые индикаторы и советники Форекс на заказ.
Общую известность мне принес мультивалютный советник MultiIlan, написанный в 2011 году.
- Version: 2.0
- Updated: 6 June 2021
- Activations: 5
Новая серия индикаторов Veles Dynamic. Индикаторы не перерисовывают своих значений.
Эти индикаторы работают быстрее и точнее аналогичных по названию.
Индикатор Veles_dTrend представляет собой гистограмму, рассчитанную на основе нескольких динамических алгоритмов,
использующих текущие цены инструмента.
Пока индикатор не покажет смену тренда, будьте уверены, что тренд продолжит свое направление.
Кроме этого, есть зоны принятия решения, которые ограниченны уровнями.В этих зонах будет самый минимальный риск для входа в позицию и практически все входы будут иметь положительный профит.
Индикатор не имеет параметров.