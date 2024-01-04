Extreme Reversal EA

Extreme Reversal EA

EA is designed to trade CS ATR Fibo Channels Indicator : https://www.mql5.com/en/market/product/60415

Extreme Reversal EA opens trades according to the following calculations:

- ATR

- TMA 

- Cycles

- Murrey Math Calculations

- Moving Averages

Extreme Reversal EA works on every timeframe and instrument.

Full alert and push notification functions.


INPUTS:

GLOBAL VARIABLES:

MAGIC NUMBER: CHANGE THE VALUE TO TRADE ON THE SAME INSTRUMENT / TIMEFRAME

ORDER LOTS: MANUAL / USER DEFINED - 0 IF "RISK IN% " METHOD IS ACTIVE

RISK IN % : EA CALCULATES THE LOT SIZE ACCORDING TO THE USER DEFINED STOP LOSS LEVEL


TRADES:

MAX. NO OF TRADES : THE NUMBER OF THE TRADES THAT WOULD BE OPENED BY THE EA. EA WILL NOT OPEN MORE THAN DEFINED TRADES UNTIL ONE OF THEM IS CLOSED.

MINIMUM NO OF THE CANDLES OF BETWEEN THE TRADES : EA WILL WAIT FOR THE DEFINED CANDLE TO OPEN A NEW TRADE.

STOP LOSS POINTS / TMA LINE ( DEFINED BY USER - DEFAULT IS POINTS )

STOP LOSS POINTS / LINE MULTPLIER : ENTER THE STOP LOSS POINTS MANUALLY . IF YOU CHOOSE LINE MULTPLIER , RECOMENDED INPUT IS 1.35.

TAKE PROFIT POINTS: USER DEFINED

TRAILING STOPS: SET YOUR DESIRED POINTS IF YOU LIKE TO USE TRAILING STOP.


INDICATOR SETTINGS:

SIGNAL MODE: CURRENT CANDLE/ LAST CLOSE ( RECOMMENDED SETTING IS "LAST CLOSE" )

ARROW MODE: BY PERCENTAGE LINE ( DEFAULT - RECOMMENDED )

LINE % FOR ARROW: RECOMMENDED BETWEEN 0.8 - 0.9

PERIOD: TMA PERIOD DEFAULT 20

ATR: DEFAULT 100

ATR MULTPLIER: 4.5 ( RECOMMENDED )

TMA TF: CURRENT

TMA TF1: TIMEFRAME TO USE FOR FILTERING. RECOMMENDED TF IS INE TF BIGGER THAN THE CURRENT TF.

TMA TF2: TIMEFRAME TO USE FOR PARTIAL CLOSE OPTION. RECOMMENDED 2 TF BIGGER THAN CURRENT.


FILTERS:

TIME FILTER: TRUE/FALSE. CHOOSE THE TIME TO TRADE IF IT IS SET "TRUE"

FILTER TF: TRUE/FALSE. RECOMMENDED TRUE AND SET AS EXPLAINED ON TMA TF1

DISTANCE FROM MIDLINE: FOR THE TF FILTER. RECOMMENDED BETWEEN 0.70 - 0.80

FILTER BOLLINGER BANDS: TRUE/FALSE. IF TRUE, EA WILL NOT OPEN TRADE IF THE PRICE IS  OUT OF BB BAND.

MOMENTTUM FILTER: TRUE FALSE. IF TRUE, REECOMMENDED SETTINS AS:

MOMENTUM TF: CURRENT

MOMENTUM PERIOD 1: 14

MOMENTUM PERIOD 2: 7


PARTIAL CLOSE:

PARTIAL CLOSE MODE: OFF, POINTS,BY TF MIDLINE

* EA WILL PARTLY CLOSE THE TRADE, IF ITS IS SET POINTS OR TF MIDLINE

PARTIAL CLOSE LOT MULTIPLIER: 0.5 MEANS EA WILL CLOSE 50% OF THE POSITION.


CLOSE:

CLOSE BY OPPOSITE SIGNAL: IF TRUE ; EA WILL CLOSE THE TRADE IF THERE IS OPPOSITE SIGNAL


PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT US FOR THE DETAILS.

IF YOU CONTACT US AFTER PURCHASING, WE WILL SEND YOU THE INDICATOR THAT IS USED BY EA. 

THIS WILL IMPROVE THE PERFORMANCE.


SAMPLE SETTINGS HAVE BEEN POSTED ON THE COMMENTS SECTIONS. ( EURUSD M30 AND SPX500 M30 TF )



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