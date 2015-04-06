Defender Deposit mt4

Профессиональная экспертная система Defender Deposit разработанная для анализа рынков на основе индикатора Parabolic SAR. На "бычьем тренде" индикатор располагается ниже цен, на "медвежьем тренде" — выше. Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом "перевороте" индикатора точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо об его развороте. Длинные позиции эксперт закрывает, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. То есть отслеживается направление движения Parabolic SAR и держатся открытыми на рынке позиции только в направлении этого движения. Если открыта длинная позиция (то есть цена выше линии Parabolic SAR), то линия индикатора будет перемещаться вверх независимо от того, в каком направлении движутся цены. Величина перемещения линии Parabolic SAR зависит от величины ценового движения.

Эксперт корректно обрабатывает ошибки и надежно работает на рынке. Работает с капиталом от 100$! Но по умолчанию настроен на 10000$ и сетку мартингейла (все можно отключить и работить либо с сеткой без мартингейла либо вообще с одним ордером) Сигнал Parabolic SAR можно инвертировать. Эксперт использует базовые понятия: трейлинг, стоплосс и тейкпрофит. Имеет важную функцию — правильный расчет риска (мани-менеджмент).

Обзор параметров:

TypeFilling – Получает тип исполнения ордера по остатку (для разных брокеров по разному).

Получает тип исполнения ордера по остатку (для разных брокеров по разному). Magic – Магический номер, произвольное целое число.

– Магический номер, произвольное целое число. ActiveTF – Период, на котором работает эксперт.

– Период, на котором работает эксперт. Lot - Лот, если установлен то поле Risk не работает.

- Risk –Риск, определяет лот автоматически относительно депозита.

–Риск, определяет лот автоматически относительно депозита. LimitMaxLot – Ограничение по максимальному лоту.

– Ограничение по максимальному лоту. LimitOrders – Ограничение по количеству ордеров в серии .

– . GridMMOn – Серия с мартингейлом или простая сетка.

– Серия с мартингейлом или простая сетка. GridStep – Минимальный шаг сетки.

– Минимальный шаг сетки. StopLoss – StopLoss.

– StopLoss. TakeProfit – TakeProfit.

– TakeProfit. TrailingStart – Уровень трейлинг-старта.

– Уровень трейлинг-старта. TrailingStop – Уровень трейлинг-стопа.

– Уровень трейлинг-стопа. Maximum – Параметр Parabolic SAR.

– Параметр Parabolic SAR. SignalBar – Сигнальный бар.

– Сигнальный бар. Inversion – Инверсия сигнала от Parabolic SAR.



