Defender Deposit mt4
- Experts
-
Andriy Sydorukhttps://www.mql5.com/ru/users/andreys/seller
Large selection of products for different tastes.
e-mail: andriisydoruk@gmail.com
- Version: 1.0
- Activations: 5
Профессиональная экспертная система Defender Deposit разработанная для анализа рынков на основе индикатора Parabolic SAR. На "бычьем тренде" индикатор располагается ниже цен, на "медвежьем тренде" — выше. Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом "перевороте" индикатора точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо об его развороте. Длинные позиции эксперт закрывает, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. То есть отслеживается направление движения Parabolic SAR и держатся открытыми на рынке позиции только в направлении этого движения. Если открыта длинная позиция (то есть цена выше линии Parabolic SAR), то линия индикатора будет перемещаться вверх независимо от того, в каком направлении движутся цены. Величина перемещения линии Parabolic SAR зависит от величины ценового движения.
Эксперт корректно обрабатывает ошибки и надежно работает на рынке. Работает с капиталом от 100$! Но по умолчанию настроен на 10000$ и сетку мартингейла (все можно отключить и работить либо с сеткой без мартингейла либо вообще с одним ордером) Сигнал Parabolic SAR можно инвертировать. Эксперт использует базовые понятия: трейлинг, стоплосс и тейкпрофит. Имеет важную функцию — правильный расчет риска (мани-менеджмент).
Обзор параметров:
- TypeFilling – Получает тип исполнения ордера по остатку (для разных брокеров по разному).
- Magic – Магический номер, произвольное целое число.
- ActiveTF – Период, на котором работает эксперт.
- Lot - Лот, если установлен то поле Risk не работает.
- Risk –Риск, определяет лот автоматически относительно депозита.
- LimitMaxLot – Ограничение по максимальному лоту.
- LimitOrders – Ограничение по количеству ордеров в серии.
- GridMMOn – Серия с мартингейлом или простая сетка.
- GridStep – Минимальный шаг сетки.
- StopLoss – StopLoss.
- TakeProfit – TakeProfit.
- TrailingStart – Уровень трейлинг-старта.
- TrailingStop – Уровень трейлинг-стопа.
- Maximum – Параметр Parabolic SAR.
- SignalBar – Сигнальный бар.
- Inversion – Инверсия сигнала от Parabolic SAR.