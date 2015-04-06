Экспертная система IdeaClassic создана для спокойной торговли на рынке. Основная ее задача - работа с одни ордером без увеличения лота с обязательными стопами, причем стоп-лосс и тейк-профит должны быть одного порядка. Также есть возможность использовать трейлинг-стоп.

Для формирования входного сигнала используется индикатор IdeaTrend. Для анализа данного индикатора используется функция, которая может анализировать данные индикатора комплексно. Анализируется до десяти последних сигналов от индикатора и на их основе принимается решение о входе на buy или на sell. Функция, которая анализирует индикатор, а также сам индикатор, имеют гибкие настройки. Настройки являются различными для каждого блока, поскольку используется 12 блоков настроек в зависимости от сезона.

Основная идея, заложенная в торговый робот, состоит в сезонной цикличности торговли. То есть, как и торговля в реальной жизни, торговля на рынке форекс имеет сезонную составляющую. Например, торговля в марте одного года имеет общие законы движения с торговлей в марте прошлого или позапрошлого года. И так можно сказать о любом месяце. Таким образом, ключевые настройки эксперта разделены на 12 блоков. Каждый блок отвечает за один месяц в году. При таком подходе у нас получается бот, который имеет в себе будто 12 ботов, свой на каждый месяц в году. Для того, чтобы такая система сработала, нам необходимо значительно расширить диапазон тестирования / оптимизации. Для того, чтобы каждый блок эксперта покрывал хотя бы 8 месяцев истории (по одному в год), необходимо протестировать бота на восьми годах исторических данных. Также оптимизацию нужно проводить 12 раз, то есть оптимизировать 8 лет, включая по одному блоку на один месяц в году. В конце 12 циклов оптимизации нужно каждый из блоков включить и провести общий тест.

В результате циклического подхода к торговле, а также при использовании только одного ордера с жестко соразмерными стопами, можно достичь хороших результатов. Бот работает на паре EURUSD, на временном периоде H1. Конечно, пользователь может найти настройки и для любого другого таймфрейма и любой другой валютной пары.

Общие настройки:

Magic - Магический номер.

- Магический номер. Requotes - Реквоты.

- Реквоты. Sleeps - Интервал между повторными попытками открытия или закрытия ордера (мс).

- Интервал между повторными попытками открытия или закрытия ордера (мс). OrderRepeat - Количество повторных попыток открытия или закрытия ордера.

- Количество повторных попыток открытия или закрытия ордера. Profit - Закрывать в общем плюсе все ордера, в % от депозита.

- Закрывать в общем плюсе все ордера, в % от депозита. Drawdown - Закрывать все ордера по заданной просадке, в % от депозита.

- Закрывать все ордера по заданной просадке, в % от депозита. OnBuy - Разрешить покупки.

- Разрешить покупки. OnSell - Разрешить продажи.

- Разрешить продажи. Lot - Размер лота для входа в рынок (приоритет выше, чем у поля Risk ).

- Размер лота для входа в рынок (приоритет выше, чем у поля ). Risk - Рассчитывать лот в зависимости от депозита. Рекомендуем использовать Risk , а не Lot .

- Рассчитывать лот в зависимости от депозита. Рекомендуем использовать , а не . LotDecimal - Округление лота (0,1,2 - знака после запятой);

- Округление лота (0,1,2 - знака после запятой); TrailingOn - Включает трейлинг стоп.

Блочные настройки (где n изменяется от 1 до 12):