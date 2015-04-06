IdeaClassic
- Experts
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Andriy Sydorukhttps://www.mql5.com/ru/users/andreys/seller
Large selection of products for different tastes.
e-mail: andriisydoruk@gmail.com
- Version: 1.0
- Activations: 5
Экспертная система IdeaClassic создана для спокойной торговли на рынке. Основная ее задача - работа с одни ордером без увеличения лота с обязательными стопами, причем стоп-лосс и тейк-профит должны быть одного порядка. Также есть возможность использовать трейлинг-стоп.
Для формирования входного сигнала используется индикатор IdeaTrend. Для анализа данного индикатора используется функция, которая может анализировать данные индикатора комплексно. Анализируется до десяти последних сигналов от индикатора и на их основе принимается решение о входе на buy или на sell. Функция, которая анализирует индикатор, а также сам индикатор, имеют гибкие настройки. Настройки являются различными для каждого блока, поскольку используется 12 блоков настроек в зависимости от сезона.
Основная идея, заложенная в торговый робот, состоит в сезонной цикличности торговли. То есть, как и торговля в реальной жизни, торговля на рынке форекс имеет сезонную составляющую. Например, торговля в марте одного года имеет общие законы движения с торговлей в марте прошлого или позапрошлого года. И так можно сказать о любом месяце. Таким образом, ключевые настройки эксперта разделены на 12 блоков. Каждый блок отвечает за один месяц в году. При таком подходе у нас получается бот, который имеет в себе будто 12 ботов, свой на каждый месяц в году. Для того, чтобы такая система сработала, нам необходимо значительно расширить диапазон тестирования / оптимизации. Для того, чтобы каждый блок эксперта покрывал хотя бы 8 месяцев истории (по одному в год), необходимо протестировать бота на восьми годах исторических данных. Также оптимизацию нужно проводить 12 раз, то есть оптимизировать 8 лет, включая по одному блоку на один месяц в году. В конце 12 циклов оптимизации нужно каждый из блоков включить и провести общий тест.
В результате циклического подхода к торговле, а также при использовании только одного ордера с жестко соразмерными стопами, можно достичь хороших результатов. Бот работает на паре EURUSD, на временном периоде H1. Конечно, пользователь может найти настройки и для любого другого таймфрейма и любой другой валютной пары.
Общие настройки:
- Magic - Магический номер.
- Requotes - Реквоты.
- Sleeps - Интервал между повторными попытками открытия или закрытия ордера (мс).
- OrderRepeat - Количество повторных попыток открытия или закрытия ордера.
- Profit - Закрывать в общем плюсе все ордера, в % от депозита.
- Drawdown - Закрывать все ордера по заданной просадке, в % от депозита.
- OnBuy - Разрешить покупки.
- OnSell - Разрешить продажи.
- Lot - Размер лота для входа в рынок (приоритет выше, чем у поля Risk).
- Risk - Рассчитывать лот в зависимости от депозита. Рекомендуем использовать Risk, а не Lot.
- LotDecimal - Округление лота (0,1,2 - знака после запятой);
- TrailingOn - Включает трейлинг стоп.
Блочные настройки (где n изменяется от 1 до 12):
- mouse_n_on - Включает блок.
- TrailingStart_n_mouse - Трейлинг-старт.
- TrailingStop_n_mouse - Трейлинг-стоп.
- TakeProfit_n_mouse - Тейк-профит.
- StopLoss_n_mouse - Стоп-лосс.
- IdeaPeriod_n_mouse - Параметр индикатора IdeaTrend;
- DoublePoint_n_mouse - Использовать указанное число последних сигналов индикатора IdeaTrend.
- IdeaSkewness_n_mouse - Параметр индикатора IdeaTrend;
- IdeaMinPoint_n_mouse - Параметр индикатора IdeaTrend.
- Inversion_n_mouse - Инверсия индикатора IdeaTrend.