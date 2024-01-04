Marko

Стратегия CCI: Концепция

CCI — это неограниченный осциллятор с показателем 100+, который обычно считается перекупленным, а любое значение 100 — указывает на перепроданность.
Для этой стратегии мы будем использовать эти уровни в качестве триггерных точек и изменить интерпретацию CCI. Мы будем покупать валютную пару, если она достигает нового максимума выше 100, и продавать, если она делает новый минимум ниже 100.
В этой стратегии мы ищем новые пики или всплески, которые могут привести валютную пару вверх или вниз из-за ее импульса.
Тезис, лежащий в основе этой установки, очень похож на тело, которое будет продолжать оставаться в движении, пока его не ударит внешняя сила или не замедлит противодействие.

Точно так же новые максимумы и минимумы CCI будут подталкивать валюту в дальнейшем направлении движения, пока новые цены не остановят продолжающееся движение.

CCI: Настройка торговли

Чтобы показать стратегию, мы рассмотрели валютную пару EUR / JPY. Мы будем применять стратегию на таймфрейме Н1.
Стратегия CCI: Первый шаг
Во-первых, откройте график валютной пары и постройте  Индекс товарного канала CCI. Оставьте входную величину индекса CCI равной 20. Отметьте на графике ключевые  технические уровни поддержки и сопротивления.
Для «длинной» сделки найдите последний «максимум», сделанный индикатором CCI. Отметьте его. Его значение должно было пересечь +100 во время восходящего движения.
Для «короткой» сделки ищите последний «минимум», сделанный индикатором CCI во время нисходящего движения цены.

В приведенном примере мы определили «сопротивление» и «максимум», которые были достигнуты индикатором CCI. Поскольку «максимум» более заметен на графике, мы будем искать «длинные» сделки по валютной паре.

Стратегия CCI: Второй шаг
Этот шаг — самая важная часть стратегии. Здесь нам нужно дождаться, пока  индикатор CCI покажет новый «максимум» или новый «минимум». Он будет выше, чем ранее идентифицированный «максимум» или «минимум».
Это укажет на нарастание импульса на рынке — рынок продолжит сильно двигаться в том же направлении.
На изображении ниже мы видим, что  индекс CCI делает новый «максимум» при появлении бычьей свечи. В этот момент цена находится точно у сопротивления, а это значит, что нам нужно «продавать».

Здесь стратегия CCI.

Стратегия CCI: Третий шаг
Как только рынок начинает двигаться в нашу пользу примерно на пять пунктов, мы открываем позицию с соответствующим размером позиции.
Это агрессивная форма «входа», при которой мы используем существующий импульс. Консервативный «вход» — это дождаться восстановления цены и войти после получения подтверждения от рынка.

В нашем примере мы пробиваем сопротивление. Все трейдеры, которые будут продавать здесь, думая, что это сопротивление, окажутся в ловушке.

Стратегия CCI: Четвертый шаг
Здесь мы определяем стоп-лосс и тейк-профит для стратегии. Стоп-лосс размещается ниже предыдущего «минимума» в случае «покупки» и выше предыдущего «максимума» для «продажи».
Если «высокий» или «низкий» уровень слишком далеко, это может снизить отношение риска к прибыли. Стоп-лосс можно разместить на расстоянии 20-25 пунктов от точки входа. «Тейк-профит» установлен как соотношение риска к вознаграждению 1:1.


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The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
Broker
Andrey Spiridonov
Experts
Broker Broker is a self-taught advisor. The algorithm of this adviser is constantly adjusting to the trading dynamics of the market. Advisor has a minimum number of parameters, which facilitates the work of beginners in the foreign exchange market. Advisor Benefits works on any time period works with any trade symbol no parameters that need optimization on each transaction, the adviser learns and adjusts to the current trading situation Advisor Parameters lot_persent = 10 - the volume of a trad
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Experts
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
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