Индикатор RegressionXP рассчитывает два типа регрессии и вычисляет среднеквадратичную девиацию цены на данном диапазоне. Важна прямая золотая линия (регрессия первой степени), показывающая направление и состояние текущего тренда на выбранном таймфрейме. Чем больше угол с горизонталью, тем сильнее тренд. Таким образом, мы имеем возможность делать выводы относительно состояния валютной пары по текущему расположению цены относительно линии регрессии. На расстоянии от золотой линии проходят параллельные поддержка и сопротивление по тренду. Это линейные пороговые уровни, поскольку они построены по значению среднеквадратичной девиации на рассчетном диапазоне с соответствующим коэффициентом Фибоначчи.

RegressionXP вычисляет значения уровней "стоп" и "стоп/разворот" для текущей цены. Данные уровни можно трактовать как мгновенные предельные значения девиации на временном участке последнего бара. Эти значения показываются разноцветными точками выше и/или ниже цены в соответствии с состоянием валютной пары. Точки синих оттенков ниже цены, более светлые из них - это "стоп", более тёмные - "стоп/разворот". Точки красных оттенков выше цены, и также показывают уровни стопов и разворотов. Для любого значения цены на любом баре индикатор всегда отображает только два уровня мгновенных значений, а не все четыре. Это помогает сделать соответствующие выводы о состоянии тренда.

При пробитии одного или сразу двух уровней стопов, когда цена закрытия бара выходит за соответствующий уровень, RegressionXP это событие отображает реверсом мгновенных значений - например, если до пробития это были уровни сопротивления, то после пробития индикатор отрисовывает вместо них мгновенные уровни поддержки. Если вы видите реверс - это как минимум краткосрочная смена тренда на мелкую коррекцию.



По заданному коэффициенту регрессии рассчитывается и отображается соответствующий нелинейный канал, который необходим для прогнозирования ближайшего будущего, и помимо этого выполняющий ту же роль, что и линейный канал, то есть отображение действительных уровней поддержки и сопротивления, но динамически и нелинейно изменяющихся во времени.



Интерпретация (примеры):



Допустим, канал нелинейной регрессии загибается и пересекает золотую линию восходящего тренда сверху вниз. Это сигнал истощения - следует ожидать коррекции или даже смены тренда. Если же она пересекает её снизу вверх - это сигнал нарастания силы тренда, и соответственно наоборот. Также необходимо сверятся со старшим и младшим таймфреймами и посмотреть ситуацию там.

Если цена выпрыгнула за сопротивление, следует ожидать её возвращения в канал, но при этом вовсе не обязательно закрывать свои ордера. Если же цена выпрыгивает за поддержку, следует ожидать сильной коррекции, если она пробивает оба уровня стоп/разворотов. Для более точного понимания ситуации также необходимо учитывать состояние канала относительно золотой линии тренда, и показания на соседних таймфреймах.

Если луч восходящий, а цена находится ниже луча, это говорит о недавнем окончании мелкой коррекции, и нам стоит ожидать естественного перехода цены в область выше луча регрессии в рамках продолжения тренда.