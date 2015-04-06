Element33
- Experts
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Andriy Sydorukhttps://www.mql5.com/ru/users/andreys/seller
Large selection of products for different tastes.
e-mail: andriisydoruk@gmail.com
- Version: 1.0
- Activations: 5
Экспертная система Element33 работает, на любых типах счетов. Работает как в 4-х так и с 5-значными котировками. Спрэд и реквоты не критичны, подойдет любой брокер.
Экспертная система разбивает историю на 4 квартала, для оптимизации рекомендовано три года на периоде H1 или H4. Оптимизацию можно проводить по ценах открытия, результаты мало отличаются от тестирования по реальным тикам, поскольку бот работает по ценам открытия. Оптимизировать достаточно один раз в месяц! Для получения более хороших результатов рекомендуется работать на нескольких разных парах. Прогноз по одной паре очень перспективен, но использую 3-5-8 пар возможно получить более прибыльную торговлю. Вы можете тестировать бот как угодно - или на ценах открытия или на всех тиках или на всех тиках с загруженной историей тиков с специализированных серверов, результаты будут практически одинаковые!
Экспертная система использует стоп-лосс и тейк-профит, также есть возможность устанавливать лот в зависимости от депозита, для чего используется поле Risk.
Параметры:
- Magic - Магический номер.
- tSleep - Ожидания выполнения заявки.
- tRepeat - Количество повторных попыток выставить заявку.
- WorkTF - Минимальный период для открытия ордеров.
- PeriodRSI1 .. PeriodRSI4 - Период RSI для одного из четырех кварталов года.
- LevelMax1 .. LevelMax4 - Верхний уровень RSI для одного из четырех кварталов года.
- LevelMin1 .. LevelMin4 - Нижний уровень RSI для одного из четырех кварталов года.
- Lot - Рабочий объем.
- Risk - Рассчитывать лот от депозита.
- Spread - Максимально допустимый спрэд для того чтобы открыть ордер.
- TakeProfit - Тейк-профит для каждой сделки.
- StopLoss - Стоп-лосс для каждой сделки.
- LimitOrders - Максимум ордеров в одном направлении.
- myStopsLevel - Дополнительный уровень для ограничения установки стопов.
- DrawDown - Критическая просадка после которой все сделки закрываются.
- MinClose - Профит - дополнительное значение для закрытия в плюсе всех ордеров.