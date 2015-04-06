Экспертная система Element33 работает, на любых типах счетов. Работает как в 4-х так и с 5-значными котировками. Спрэд и реквоты не критичны, подойдет любой брокер.

Экспертная система разбивает историю на 4 квартала, для оптимизации рекомендовано три года на периоде H1 или H4. Оптимизацию можно проводить по ценах открытия, результаты мало отличаются от тестирования по реальным тикам, поскольку бот работает по ценам открытия. Оптимизировать достаточно один раз в месяц! Для получения более хороших результатов рекомендуется работать на нескольких разных парах. Прогноз по одной паре очень перспективен, но использую 3-5-8 пар возможно получить более прибыльную торговлю. Вы можете тестировать бот как угодно - или на ценах открытия или на всех тиках или на всех тиках с загруженной историей тиков с специализированных серверов, результаты будут практически одинаковые!

Экспертная система использует стоп-лосс и тейк-профит, также есть возможность устанавливать лот в зависимости от депозита, для чего используется поле Risk.

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