ProfitHUNTER
- Artem Tsepkov
Советник ProfitHUNTER - новейший советник с уникальной фильтраций первого входа, который позволяет торговать с минимальным депозитом и отличным результатом. Сделки не частые, но результативные. Этот советник - настоящий охотник.
по результатам тестов нет минусовых сделок!
Советник очень прост в настройке: из настроек Вам нужно указать лот первого ордера (Minimum lot) и сумму реинвестирования (Money for min lot)
ТОЛЬКО EURJPY!
Таймфрейм м1
Входные параметры:
Chose settings: EURJPY
MagicNumber идентификатор Magic
Money for min (money management)
Minimum lot лот первого ордера