ProfitHUNTER

Советник ProfitHUNTER  - новейший советник с уникальной фильтраций первого входа, который позволяет торговать с минимальным депозитом и отличным результатом.  Сделки не частые, но результативные. Этот советник - настоящий охотник.

по результатам тестов нет минусовых сделок!

Советник очень прост в настройке: из настроек Вам нужно указать лот первого ордера (Minimum lot)  и сумму реинвестирования (Money for min lot)

ТОЛЬКО  EURJPY!

Таймфрейм м1


Входные параметры:

Chose settings:  EURJPY 

MagicNumber идентификатор Magic

Money for min (money management)

Minimum lot лот первого ордера


