PowerFlash
- Experts
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Andriy Sydorukhttps://www.mql5.com/ru/users/andreys/seller
Large selection of products for different tastes.
e-mail: andriisydoruk@gmail.com
- Version: 1.0
- Activations: 5
PowerFlash - Советник реализует известную торговую стратегию на основе сетки. Это автоматическая торговая система. Вся работа автоматизирована. Бот использует минимум настроек.
Бот работает следующим образом. Выставляется, одновременно, сетка отложенных ордеров в обе стороны от текущей цены на дистанции, указанной пользователем. Размер сетки регулируется от 1 до 100. После чего, куда бы ни пошел рынок, отложенные ордера будут переходить в рыночные. Если рыночные ордера зайдут в общий профит, тогда серия (все ордера) будет закрыта. Когда закроются все рыночные ордера, в то время закроются и все отложенные ордера. После чего бот выдерживает паузу и продолжает цикл торговли.
Система торгует одновременно в обе стороны, что позволяет не пропускать ни одного нужного входа в рынок. Данная возможность немного увеличивает нагрузку на депозит, но не критично. Стратегия также поддерживает установку стоп-лосс. Вам достаточно провести оптимизацию и установить советника на счет – все остальное он сделает сам. Задача бота – автоматически выжать из тренда максимум полезных входов, пользуясь временными коррекциями.
Настройки:
- Magic - Магический номер.
- SlipPage - Реквоты.
- MaxSpread - Ограничение по спрэду.
- RunTF - Период, на котором работает бот.
- PauseTF - Задает паузу после закрытия серии.
- DeleteDeferred - Удаляет отложенные ордера по периоду DeleteTF.
- DeleteTF - Задает период для удаления отложенных ордеров.
- CloseSub - Позволяет закрыть ордера в минусе, если достигнуто максимум шагов в сетке.
- CloseSubExtra - Позволяет закрыть ордера в минусе по периоду CloseTF.
- CloseTF - Период для закрытия ордеров.
- Lot - Торговый объем.
- ManagementMoneyOn - Включает систему управления деньгами.
- PercentToRisk - Процент риска.
- PercentSafety - Безопасность.
- MaxLot - Максимально возможный объем.
- MinClose - Минимальный профит в процентах от депозита для закрытия.
- MaxOrderDeferred - Ограничение количества отложенных ордеров.
- MaxOrder - Ограничение количества рыночных ордеров.
- MaxPipBuy - Шаг сетки для Buy.
- MaxPipSell - Шаг сетки для Sell.
- TakeProfit - Тейк-Профит.
- StopLoss - Стоп-Лосс.
- Trailing - Трейлинг-Стоп.
- TimeStart - Ограничение торговли по времени (начало торговли).
- TimeEnd - Ограничение торговли по времени (конец торговли).