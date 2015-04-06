PowerFlash - Советник реализует известную торговую стратегию на основе сетки. Это автоматическая торговая система. Вся работа автоматизирована. Бот использует минимум настроек.

Бот работает следующим образом. Выставляется, одновременно, сетка отложенных ордеров в обе стороны от текущей цены на дистанции, указанной пользователем. Размер сетки регулируется от 1 до 100. После чего, куда бы ни пошел рынок, отложенные ордера будут переходить в рыночные. Если рыночные ордера зайдут в общий профит, тогда серия (все ордера) будет закрыта. Когда закроются все рыночные ордера, в то время закроются и все отложенные ордера. После чего бот выдерживает паузу и продолжает цикл торговли.

Система торгует одновременно в обе стороны, что позволяет не пропускать ни одного нужного входа в рынок. Данная возможность немного увеличивает нагрузку на депозит, но не критично. Стратегия также поддерживает установку стоп-лосс. Вам достаточно провести оптимизацию и установить советника на счет – все остальное он сделает сам. Задача бота – автоматически выжать из тренда максимум полезных входов, пользуясь временными коррекциями.

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