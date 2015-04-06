Elliot wave

İlk süreç, pazarın yorgunluk semptomlarını bolinger bandı ve hareketli ortalama göstergeleri ile tespit etmekle başlar. İşlem beklendiği gibi gitmezse, ikinci işlem başlar. İşlemi Avrupa ve ABD oturumları için makul bir kar veya zararla kapatır. eurusd 1 saat kullanılır. Ayda 3 veya 4 işlem

. Sihir sayısı = Büyü sayısı İnp1_TimeStart = Süre Başlangıç ​​inp1_TimeEnd = Süre Sonu inp5_VolumePercent = satın al Yüzde Hacim inp11_mmMgInitialLots = satın al mm MgInitia