Elliot wave

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. Sihir sayısı = Büyü sayısı İnp1_TimeStart = Süre Başlangıç ​​inp1_TimeEnd = Süre Sonu inp5_VolumePercent = satın al Yüzde Hacim inp11_mmMgInitialLots = satın al mm MgInitia

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Robot trading 002
Omar Talaoutou
Experts
"Experience the power of smart trading effortlessly! Always stay one step ahead of the market and enjoy automatic profits. Join those who have changed their trading style and achieved income without hassle. Say goodbye to complications and step into the world of easy profits! One automatic solution manages your trades and keeps you in the lead. Smart trading starts now! Market expertise is at your fingertips without complex data – just activate and go." Recommended Settings: Minimum balance: $50
OWL Scalper
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在购买EA时，请注意以下风险： 1）过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA也可能造成亏损）。 2）对于高点差和高滑点平台，大批量交易可能会很糟糕。 OWL Scalper能够为刚开始交易的人们以及希望分散投资风险的更高级的交易者提供一种现成的交易解决方案。该EA在一天中安静的时间段执行交易操作。交易是根据特殊算法开仓和平仓的。该EA不需要太多时间来了解设置，因为EA提供了最少的输入，这些输入适用于大部分货币对。 推荐：USDCHF、EURAUD、GBPUSD、AUDCHF、AUDNZD、EURCHF、NZDCHF、GBPJPY 时间范围：M5 参量 MAGIC ：唯一的EA魔术号 StopLoss ：最大允许损失值 TakeProfit ：最大利润值 CompoundMode： 是否使用复利模式 Risk： 每次使用多少资金进行交易（0.1==10%），并自动计算手术（如果 CompoundMode =true） Lot： 固定手数（如果 CompoundMode =false） BarOutSL： 在上一个订单s/l关闭后，在几根K线内暂停同方向交易 StartTime： 交易
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Experts
Download Trial EA Budak Ubat Channel Limited Time Price! The price will increase by 10 USD after every 10 purchases! How it works When the EA is active, it will analyze the chart based on the Execution Mode parameter. If there are no existing positions on the chart, the EA will enter a trade based on the parameter. If the trend is bullish, it will enter a buy trade and if it is bearish it will enter a sell trade. And it will also set a Stop loss order at a certain distance from the opened trad
AI Neural Nexus EA MT4
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Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Rapture
Evgeniy Zhdan
Experts
The automated trading system is developed based on the "Comfort Range" theory. According to this theory, the chart of each trading instrument has its own dynamically changing range of movement. The skill of determining such a range allows you to use this information as a leading indicator and predict price movement in the near future. The Rapture Expert Advisor determines the "Comfort Range" of the trading instrument and works in the direction of the expected future movement. The EA does not
MarketAura EA
Sadaf Noreen
Experts
MarketAura EA – AI Momentum Breakout Expert Advisor for MT4 Gold Trading Robot | XAUUSD Breakout EA | Smart Pending Orders | Risk-Controlled Forex Robot | Automated Trading System Overview MarketAura EA is a professional automated trading robot designed for XAUUSD (Gold) and major Forex pairs. The system focuses on detecting real market momentum and breakout movements , allowing trades to be executed only when strong price pressure confirms a valid opportunity. The EA uses dynamic Buy Stop and
BeiDou Trend
Xian Qin Ceng
Experts
Beidou Trend EA is a trend EA with a large profit-loss ratio. Breakout trading is a very old method. It has been widely used since Livermore in the 1900s. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility. I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD since the beginning of my investment career. I am familiar with this method. It is old, simple and effective. Beidou Trend EA is improved based on Rising Sun Gold
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Experts
The trader’s task is to find a pattern and make money on it. Classic trading uses patterns in the form of graphical analysis - candlestick patterns, levels, trend lines, graphic figures, etc. Their main difficulty is that they are not unambiguous. Each trader sees everything differently. Against the backdrop of this ambiguity, a bunch of other problems arise: psychology is the most common reason for losing a deposit, attracting transactions “by the ears” in places where there is none, the time
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor identifies the beginning of a wave movement and starts working according to the direction of the new wave. It uses tight stop loss and take profit. Built-in protection against spread widening. Control of profit is performed by the tight trailing stop feature. Lot calculation is based on stop loss. For example, if stop loss is 250 points and MaxRisk = 10%, the lot size will be calculated in such a way that triggering the stop loss would lead to a loss equal to 10% of the deposi
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experts
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
NP Fincone
Mikita Borys
Experts
NP  (Night Pirate) - This adviser is a Scalper based on proprietary indicators. Automated trading system for the most popular currency pairs GBPUSD.EURUSD.USDCAD. Advisor catches volatility breakouts, using market momentum to their advantage. This multi-currency adviser has a unique algorithm for processing orders. Features:  High% of winning trades  Min deposit $ 100  Easy to set up and use  Each trade has a stop loss.  The EA is simple and convenient to use - just attach it with the default se
NeverScalping
Yeun Jung Hwan
Experts
NeveScalping is a Scalping Trading and Intraday Trading. NeverScalping uses predictions and predictions using artificial intelligence algorithms. In this way, the professional higher law has lost its luck. EURUSD does a practical, historically important job. Download the demo yourself. My tests were 90 days of accuracy, actual spread, extra slip and high visibility date of actual ticks. The recommendations are as follows optimized   for the   EUR / USD's D1 chart.   There are no other compone
FullTrading
Vladislav Filippov
Experts
FullTrading is a fully automated trading advisor. The advisor's methodology is based on initiating a number of sequential processes: aggregating a diversified number of potential deals into a special channel with their subsequent transformation into a special information flow, internal calibration of deals by the indicator of eventuality and validity using a trend verifier and filtering entry and exit points thanks to a special software installation, integrated into an advisor (or indicators).
Hfx61 Starter
PT Hastinapura Makmur Sejahtera
Experts
HFX 6.1 Starter ( Untuk Bahasa Indo, Scroll kebawah (Untuk Download Surat Pernyataan Konsumen Indonesia (Wajib), Klik disini ) Surat-surat (Keduanya) yg sudah di TTD+Meterai 10rb, kirim ke marketing atau ke hastinapurafx001@gmail.com English Language :  This Expert Advisor can try to scan all possible early trend of markets in all timeframe , However its good enough to put on M15 TimeFrame, Some of oscillators built in indicators are used to predict where market price will go, if early trend
Fidelity MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (5)
Experts
Description : Fidelity EA is an Expert Advisor for trading on all Forex pairs and all timeframe. EA is powered with specific trend detection algorithms. The algorithm is fully smart and automatic. So the use and setup of EA is very simple and there is no need to have deep knowledge about the market. Growing the EA : The EA will be updated and supported always. New features will be added later for free. If you need a specific feature to be added to the EA, please write your idea on the comment
Robot trading 001
Omar Talaoutou
Experts
"Experience the power of smart trading effortlessly! Always stay one step ahead of the market and enjoy automatic profits. Join those who have changed their trading style and achieved income without hassle. Say goodbye to complications and step into the world of easy profits! One automatic solution manages your trades and keeps you in the lead. Smart trading starts now! Market expertise is at your fingertips without complex data – just activate and go." Recommended Settings: Minimum balance: $3,
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experts
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Peregrine Scalper EA
Cutting Edge Forex LLC
Experts
Sophisticated   cutting edge algorithms are the heart of this professional fully automated trading system. Unique ability to identify key supply and demand areas using our in-house sophisticated "Time Strength" algorithm that calculates how strong supply and demand areas are as they move into the past. The areas with the highest likelihood for profitable scalping are identified and traded. Coded by professionals with over 12 years trading and system development for professional traders and hedge
Jogress Sinka
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Experts
HATORI JOGRESS SINKA The Next-Level Gold & Forex Automation Engine Stop gambling. Start trading with structure, precision, and controlled power. Hatori Jogress Sinka is not just another EA. It’s a fully engineered trading weapon combining: Precision Trend Following Controlled Averaging Intelligent Hedging Dynamic Auto Lot Scaling Built-in Equity Protection Built for serious traders who want consistent growth — not random luck. WHY THIS EA IS DIFFERENT Most EAs do one thing. This
Scalper Gold Reborn
Zahidin Zainal Zulkornain
Experts
Scalper Gold Reborn is an Expert Advisor designed specifically for trading gold but can use at currency too. The operation is based on opening orders using the Bolinger Band and Moving Average . Monitoring Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/1805669 Recommendations Timeframe : M1 Pairs : GOLD/Currencies Settings: Default Lot : Use 0.01 for every 10.000cents Leverage: 1:1000 or higher Contact me in private for more setfiles. Setup Open M1 timeframe charts for pair GOLD or currency. Atta
Phoenix Gold EA MT4
Nuttapol Chantrasmi
Experts
"Phoenix Gold is a great choice for hands-off investors who plan to do a long-term investment in gold" #Non-Martingale #Always SL #Robust #Adaptive #Fully Automated #AI #XAUUSD Phoenix Gold is a non-martingale expert adviser generated from our AI-driven pipeline which learns diversified trading strategies from 10-years historical data of the gold market. Phoenix Gold  project aims to provide a robust adaptive trading system that can harmonize with the dynamic of the market. We value risk manage
VolumeBot
Montoya Fernandes Martins Bani Antonio Fernando
Experts
Introducing VolumeBot: Your Revolutionary Trading Ally for MetaTrader 4 VolumeBot represents the next evolution in automated trading technology, utilizing cutting-edge machine learning algorithms and neural networks combined with a unique volume-based strategy to revolutionize your trading journey. Understanding the intricacies of this strategy is paramount, necessitating thorough testing in both the strategy tester and on demo accounts to gauge its efficacy and fine-tune parameters to align wit
Simos MT4
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5 (1)
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Robot 100M
Natthapon Prompakdee
Experts
Robot 100M Robot 100M is the EA developed from the combination of various strategies using both technical and fundamental. * Features - Place orders on many conditions such as Price Action and Indicators - Smart Money Management system - Combines indicators with Price Action - Auto Take Profit - Using strategies that help lower risk as much as it can to preserve funds * See trading results from 11/10/2018 to today of Robot V3.9 from the links below...   https://traders100m.000webhostapp.com/De
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Experts
GOLDISTAN EA PRO MT4 – Advanced XAUUSD Gold Trading Robot Professional Automated Gold Trading System for XAUUSD GOLDISTAN EA PRO MT4 is a professional automated trading robot designed specifically for Gold (XAUUSD) using a smart RSI momentum strategy, adaptive grid recovery system, and advanced risk management. The EA is built to handle gold market volatility with precision entries, controlled recovery, and stable trade management. It is suitable for traders who want structured automated tradin
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Dual DCA  is based on Dollar Cost Averaging and Hedging strategy to reduce the risk to the user. Automatically detect the trend to place orders and hedging if the trend changes. There is an option to limit the maximum number of orders. Minimum capital to start with minimum lot size is $1000 for standard account (GOLD / XAUUSD is $1500-$2000) or $100 for micro account  (GOLD / XAUUSD is $150-$200). Function buttons 1 click CLA: Close all orders. CLL: Close loss orders. CLP: Close profit orders. S
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PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
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4.43 (14)
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4.6 (15)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
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Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Quantum King MT4
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5 (6)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
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3 (1)
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Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
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5 (5)
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Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold Trade Pro
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4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
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5 (4)
Experts
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Luna AI PRO
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4.67 (3)
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Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Neural Cortex
Olivier Nomblot
Experts
NEURON CORTEX  Institutional grade neural  NEW V4  Continuous learning that retains experience across regimes, multi-scale market reading, and confidence-aware sizing that expands only when the model is aligned. Fully Market-validated with a silent tester path and automatic gold awareness The swarm decides. The swarm learns. The swarm knows when to stay out. try the15m backtest NDX . better in real (neurals are very hard to backtest )  EXEPTIONAL STARTING BID BEFORE THE WORLD FINDS OUT  Most ne
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Experts
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
Onyx MT4
Aliaksandr Chupryna
Experts
"Onyx MT4" is a specialized MetaTrader 5 Expert Advisor designed for trading XAUUSD (gold) when daily levels are broken. The strategy is based on automatically determining the previous day's high and low, for which Buy Stop and Sell Stop pending orders are placed. Each trade is accompanied by a stop loss, take profit, and a customizable trailing stop, which dynamically adjusts the protective level following the price. The Expert Advisor consists of three blocks with different stop loss, take pr
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Experts
Gold Breakout Promotion Ends Soon! The limited-time   Gold Breakout EA   offer ends   August 31, 2026 .   Sale price:   $499.99 Regular price: $799.99   Buy 1, Get 1 Free Choose compatible versions for   MT4 and MT5 . Only a few days remain—offer ends August 31! Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging accounts. The EA monitors gold price action for potential breakout opportunities and automatically manages e
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Experts
Generate controlled returns with an  AI-assisted , risk-diversified and Gold-optimized EA . GoldZILLA AI is a multi-strategy algorithm detecting market regimes to dynamically select from five distinct strategies, optimizing returns while minimizing drawdown on XAUUSD. [ Live Signal ] - [  Dedicated group | Version MT5 - MT4 ] After the purchase, please send me a private message to receive the user manual and the AI setup instructions. Why choose this EA? Dynamic multi-strategy approach Advanced
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Buy Goldbot One and choose 1 EA for free!! (for 2 trade accounts) JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Ultimate Combo Deal   ->   click here Introducing   Goldbot One , a highly sophisticated trading robot engineered for the gold market. With its focus on breakout trading, Goldbot One leverages both support and resistance levels to identify prime trading opportunities. This expert advisor is crafted for traders who seek
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Welcome to Indicement! PROP FIRM READY! -> download set files here LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT brings my 15 years of experience in creating professional trading algorithms to the Index markets. The EA uses a very well thought out algorithm to find the best
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Experts
Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
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Konstantin Kulikov
5 (1)
Experts
Trust EA   is a real trader's tool, working on a clear principle, with its advantages and disadvantages, so it will not suit everyone, but for some users it can become the best trading robot. * Limited special offer - 50% off the full price of the product. Only 5 copies at this price. The final price is 997$ * Discuss the complexities of Forex trading here:  chat "Age of Expert Advisors" . Logic I have been working with algorithmic trading systems since 2015, and in my experience, systems with
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
Experts
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
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4.67 (9)
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2 (1)
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Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess
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İlk süreç, pazarın yorgunluk semptomlarını bolinger bandı ve hareketli ortalama göstergeleri ile tespit etmekle başlar. İşlem beklendiği gibi gitmezse, ikinci işlem başlar. İşlemi Avrupa ve ABD oturumları için makul bir kar veya zararla kapatır. eurusd 1 saat kullanılır. Ayda 3 veya 4  Sihirli numara = sihirli sayı  inp1_TimeStart = Zaman Başlangıcı inp1_TimeEnd = Zaman Sonu inp5_VolumePercent = Birim Yüzde Satın Al inp11_mmMgInitialLots = mm MgInitia lLots satın al   inp11_mmMgMultiplyOnLoss
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