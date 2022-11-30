Keltner Channel Customizado

Keltner Channels (ou Canais de Keltner) é mais um indicador de volatilidade utilizado pela análise técnica.

Também chamado de envelope, esse canal foi criado por Chester Keltner para monitorar os seus investimentos no mercado futuro de café na década de 1960. Porém, com o passar do tempo, passou também a ser utilizado para outros ativos e, atualmente, é uma das ferramentas mais utilizadas pelos traders.

Nesta versão customizada foram adicionados novas opções de método de média movel para o calculo e também de aplicação de preço.



