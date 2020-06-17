ProPribl
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Mikhail BilanGood afternoon friends! If for some reason you ended up on my profile, then you are in luck) After all, here you will find a good product in the form of an indicator and signals from me.
- Version: 1.1
- Updated: 17 June 2020
- Activations: 5
Характеристики советника
Платформа: MetaTrader 4
Версия: 1.0
Обновлён до: 1.1
Валютные пары: USDCHF и прочие инструменты с умеренной волатильностью
Таймфрейм: Н1
Тип робота: сеточник
Время работы: не ограничено
Принцип торговли
Отличие в том, что здесь лот при построении сетки ордер в( при желании можно не увеличивать) увеличивается не в геометрической, а в арифметической прогрессии. Это снижает нагрузку на депозит и позволяет переживать сильные тренды.
В остальном ProPribl стандартный сеточник:
- строится сетка с фиксированным шагом между ордерами.
- при закрытии сетки следует повторный вход в рынок, обычно это происходит в течение 2-6 свечей после фиксации профита.
Настройки советника ProPribl
Стандартный перечень настроек сеточника:
- Risk – объем лота в процентах от депозита;
- ТР – тейк-профит в пунктах;
- Step – шаг между коленами сетки;
- TimeStart/End – время начала и конца торговли;
- Spread – фильтрация по максимальному спреду;
- TimeLife – продолжительность жизни сделок в свечах;
- MinBalance – фильтр по просадке. Если депозит опустится ниже этого значения, торговля прекратится.
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