*** 10 years profitable backtest on EURUSD (Jan 2010 - Jan 2020) *** *** 10 years profitable backtest on GBPUSD (Jan 2010 - Jan 2020) *** Just try it, in use by myself! USE ON 5 DIGIT BROKERS (1.12345) 5 MIN FRAME ONLY DEFAULT SETTINGS ARE READY FOR USE DESIGNED FOR EURUSD GBPUSD others possible see backtests The EA calculates promising entry points according a carefully developed algorithm, based on moving averages and many other factors