ProPribl

  • Experts
  • Mikhail Bilan
    Mikhail Bilan

    Mikhail Bilan

    • Аналитик. Трейдер. Управление коммерческими инвестициями ЮРАЛ at  Мир Форекс
    • Ukraine
    • 4382
    4 (6)
    Good afternoon friends! If for some reason you ended up on my profile, then you are in luck) After all, here you will find a good product in the form of an indicator and signals from me.
    25 products 9 topics 42 comments
  • Version: 1.1
  • Updated: 17 June 2020
  • Activations: 5

Характеристики советника

Платформа: MetaTrader 4

Версия: 1.0

Обновлён до: 1.1

Валютные пары: USDCHF и прочие инструменты с умеренной волатильностью

Таймфрейм: Н1

Тип робота:  сеточник

Время работы: не ограничено

Принцип торговли

Отличие  в том, что здесь лот при построении сетки ордер в( при желании можно не увеличивать) увеличивается не в геометрической, а в арифметической прогрессии. Это снижает нагрузку на депозит и позволяет переживать сильные тренды.

В остальном ProPribl стандартный сеточник:

  • строится сетка с фиксированным шагом между ордерами. 
  • при закрытии сетки следует повторный вход в рынок, обычно это происходит в течение 2-6 свечей после фиксации профита.

Настройки советника ProPribl

Стандартный перечень настроек сеточника:

  • Risk – объем лота в процентах от депозита;
  • ТР – тейк-профит в пунктах;
  • Step – шаг между коленами сетки;
  • TimeStart/End – время начала и конца торговли;
  • Spread – фильтрация по максимальному спреду;
  • TimeLife – продолжительность жизни сделок в свечах;
  • MinBalance – фильтр по просадке. Если депозит опустится ниже этого значения, торговля прекратится.

Можно немного поэкспериментировать с настройками шага между ордерами, лотом, тейк-профитом.
В остальном приложу скрины с тестера, и скрины реальной торговли на счёте с открытыми ордерами. 





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vve2003
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vve2003 2023.03.07 20:57 
 

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Mikhail Bilan
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Reply from developer Mikhail Bilan 2023.03.08 08:46
Добрый день vve2003. Советник полуавтоматический. Для начала торговли задайте параметры входа и выхода из сделок. После он выставит сетку и будет торговать. Если будут дополнительные вопросы , то пишите мне.
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