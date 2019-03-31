Trendbin
- Indicators
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- Version: 1.0
Трендовый индикатор предназначенный для поиска так называемого разворота цены. Который точно показывает трейдеру момент разворота цены. Данный индикатор лучше всего подходит для выставления стоп ордеров, а также для установления движения тренда или настроения рынка.Лучше всего работает в момент установления на рынке сильных трендовых направлений движения , которые происходят приблизительно 40% времени.
مؤشر الاتجاه المصمم للبحث عن ما يسمى بالنقاط المحورية ، الذي يبين بدقة للتاجر لحظة الانعكاس.
(تريندبين) هو الأكثر ملاءمة لوضع أوامر التوقف و تحديد الاتجاه أو الاتجاه يعمل أفضل خلال فترات الاتجاه القوي التي تحدث حوالي 40٪ من الوقت.