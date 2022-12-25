Vik Martin
- Experts
- Ivan Kopchuk
- Version: 1.12
- Updated: 25 December 2022
Вспомогательный советник - который сопровождает уже открытые позиции путем использования мартингейла.
Достаточно установить советник на нужную вам валютную пару и он подхватит любые открытые ордера, не важно открыты они вручную или другим советником.
Возможности советника:
- подхватывает ордера с любым магиком или без него
- ограничение количества своих ордеров
- ограничение общего убытка
- закрытие всех ордеров при достижении профита и удаление отложек
- открытие ордеров со стоп лосом и тейк профитом
- два варианта шага расстояния между ордерами
- два разных варианта увеличения лота
- автоматическое увеличение шага расстояния между ордерами
- ограничение лота
- использование сигналов для входа по мартину
- фильтр спреда
Параметры советника:
- UseCloseAllProfit - вкл/окл закрытие всех ордеров по профиту
- Profit_Variant - вариант профита в валюте или в процентах от депозита
- USD_Profit - величина профита в валюте
- ProcentProfit - величина профита в процентах от депозита
- UseCloseAllStop - вкл/окл закрытие всех ордеров по стопу (ограничение убытков)
- Stop_Variant - вариант стопа в валюте или в процентах от депозита
- USD_Stop - величина стопа в валюте
- ProcentStop - величина стопа в процентах от депозита
- UseStop - вкл/окл стоп лосс для каждого ордера
- UseTake - вкл/окл тейк профит для каждого ордера
- StopVariant - вариант стопа и профита (фиксированный или по ATR)
- StopLoss - величина фиксированного стоп лосса
- TakeProfit - величина фиксированного тейк профита
- SLCoef - величина стоп лосса по ATR
- TPProc - величина тейк профита в процентах относительно стоп лосса по ATR
- UseMartin_Maxi - вкл/окл мартингейл
- Kol_ord - ограничение количества своих ордеров
- StepVariant - вариант шага расстояния между ордерами (фиксированный или по ATR)
- UseStepPlus - вкл/окл автоматическое увеличение шага расстояния между ордерами
- Step - величина фиксированного шага расстояния между ордерами
- ATR_Step - величина шага по ATR расстояния между ордерами
- MartinLotVariant - вариант увеличения лота(умножение или увеличение)
- MuitiLots - множитель лота
- Lot_Plus - величина лота на которую будет увеличена каждая следующая сделка
- MaxLotVariant - вариант ограничения лота ( фиксированный или в процентах от депозита )
- MaxLot - максимальный фиксированный лот
- Max_Risk_Procent - максимальный лот в процентах от депозита
- SignalMartinVar - вариант сигнала для открытия ордеров по мартину
- TF_WPR - таймфрейм для индикатора WPR
- WPR_Period - период индикатора WPR
- Spred - фильтр спреда
- Slippage - проскальзывание
- Comments - комментарий
Установка: Советник работает только с тем активом на котором он установлен. Можно ставить на разные пары. Советник не открывает ордера первым, он только подхватывает уже открытые.