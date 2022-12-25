Vik Martin

Вспомогательный советник - который сопровождает уже открытые позиции путем использования мартингейла.

Достаточно установить советник на нужную вам валютную пару и он подхватит любые открытые ордера, не важно открыты они вручную или другим советником.

Возможности советника:

  • подхватывает ордера с любым магиком или без него
  • ограничение количества своих ордеров
  • ограничение общего убытка
  • закрытие всех ордеров при достижении профита и удаление отложек
  • открытие ордеров со стоп лосом и тейк профитом
  • два варианта шага расстояния между ордерами
  • два разных варианта увеличения лота
  • автоматическое увеличение шага  расстояния между ордерами
  • ограничение лота
  • использование сигналов для входа по мартину
  • фильтр спреда

Параметры советника:

  • UseCloseAllProfit - вкл/окл закрытие всех ордеров по профиту
  • Profit_Variant - вариант профита в валюте или в процентах от депозита
  • USD_Profit - величина профита в валюте
  • ProcentProfit -  величина профита в  процентах от депозита
  • UseCloseAllStop -  вкл/окл закрытие всех ордеров по стопу (ограничение убытков)
  • Stop_Variant -  вариант стопа в валюте или в процентах от депозита
  • USD_Stop -  величина стопа в валюте
  • ProcentStop -  величина стопа в  процентах от депозита
  • UseStop -  вкл/окл стоп лосс для каждого ордера
  • UseTake -  вкл/окл тейк профит для каждого ордера
  • StopVariant - вариант стопа и профита (фиксированный или по ATR)
  • StopLoss - величина  фиксированного стоп лосса
  • TakeProfit -  величина  фиксированного  тейк профита
  • SLCoef -  величина  стоп лосса по ATR
  • TPProc -  величина  тейк профита в процентах относительно  стоп лосса  по ATR
  • UseMartin_Maxi -  вкл/окл мартингейл
  • Kol_ord - ограничение количества своих ордеров
  • StepVariant - вариант шага  расстояния между ордерами  (фиксированный или по ATR)
  • UseStepPlus -  вкл/окл автоматическое увеличение шага  расстояния между ордерами
  • Step - величина  фиксированного шага  расстояния между ордерами
  • ATR_Step -  величина  шага  по ATR  расстояния между ордерами
  • MartinLotVariant -  вариант увеличения лота(умножение или увеличение)
  • MuitiLots - множитель лота
  • Lot_Plus - величина лота на которую будет увеличена каждая следующая сделка
  • MaxLotVariant - вариант ограничения лота ( фиксированный или в процентах от депозита )
  • MaxLot - максимальный  фиксированный лот
  • Max_Risk_Procent -  максимальный  лот  в процентах от депозита
  • SignalMartinVar - вариант сигнала для открытия ордеров по мартину
  • TF_WPR - таймфрейм для индикатора  WPR
  • WPR_Period -  период индикатора  WPR
  • Spred - фильтр спреда
  • Slippage - проскальзывание
  • Comments - комментарий
Установка:
Советник работает только с тем активом на котором он установлен. Можно ставить на разные пары.
Советник не открывает ордера первым, он только подхватывает уже открытые.



