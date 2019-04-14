Easy22
- Indicators
-
Mikhail BilanGood afternoon friends! If for some reason you ended up on my profile, then you are in luck) After all, here you will find a good product in the form of an indicator and signals from me.
- Version: 1.0
- Activations: 5
Данный индикатор Форекс построен на теории оценки силы тренда и расчёта, когда нужно входить в рынок. Как только появляется сигнал захода в рынок над свечёй вырисовуется стрелка которая и показывает дальнейшее направление цены. . Это полноценный индикатор который поможет вам принимать решение о входе в рынок и о позиции которую необходимо занять при открытии ордера.