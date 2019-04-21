Fishing PRO

Советник имеет несколько режимов торговли.

Режимы открытия позиций и отложенных ордеров.

Открытие позиций через заданный шаг.

После прохождения ценой заданного расстояния 1 шаг вверх — продает, 1 шаг вниз — покупает. Таким образом, появляется сеть, которую Вы закрываете руками с помощью кнопок советника или отдаете прибыль на усмотрение самого советника, нажав кнопки автоторговли.



Открытие сети отложенных ордеров

Открытие отложенных стоп ордеров, перемещающихся за ценой

Режим без открытия новых позиций (только сопровождение уже открытых)

Ордера открываются в зависимости от настроек. Можно задавать любые сочетания из buystop sellstop buylimit и sellimit ордеров.Открывается отложенные buystop и sellstop ордера и тралятся за ценой по экстремумам свечи. Как только цена на откате зацепит ордер, выставляется следующий и так же тралится за ценой до срабатывания.Этот режим предназначен для сопровождения "чужих" позиций, открытых руками или другими советниками.

Уровни торговли

В советнике есть возможность указать уровни между которыми смогут открываться позиции. Уровни задаются отдельно для Buy и для Sell позиций.

Режимы открытия позиций и отложенных ордеров.

Закрытие позиций в ручном режиме

Принцип ручной торговли не сложный, смотрим когда прибыль того или иного направления нас устраивает и нажимаем на кнопку, далее ждем когда прибыль другого направления достигнет желаемого результата….

Закрытие позиций тралом профита

Перевод открытых позиций в без убыток

Трал стоплоса открытых позиций

Перекрытие убыточных позиций за счет прибыли остальных

Позиции можно закрыть в любой момент. При нажатии на кнопку X buy происходит закрытие всех buy позиций. При нажатии на кнопку X sell происходит закрытие всех sell позиций. При нажатии на кнопку X all происходит закрытие всех позиций, открытых советником.Если нажаты соответствующие кнопки auto, то закрытие происходит автоматически при достижении указанного профита. Профит задается в поле ввода (слева от кнопки auto).При достижении указанной прибыли ордером, его стоплосс переносится на цену его открытия плюс указанная в настройках прибыль. После перевода в без убыток и отката цены эта позиция уже гарантирована закроется в ноль или в указанный плюс. Можно указать перевод в без убыток и одновременно всей серии одного направления buy или sell.Трал работает в начале как стоплосс, но потом по мере роста прибыли стоплосс тралится за ценой в сторону увеличения прибыли позиции. Помимо длинны трала и минимального профита в пунктах, можно задать еще и шаг трала. Это кол-во пунктов через которое будет перемещаться стоплосс.

В этом режиме советник находит самые убыточные дальние/ближние позиции и старается их закрыть за счет прибыли других открытых позиций. Перекрытие происходит встречно, так что в этом случае мы еще и часть спреда выигрываем.

Пример:



установлены следующие параметры перекрытия:

кол-во дальних = 1 старт трала 100 usd и откат 50 usd.

Как только прибыль всех прибыльных ордеров (buy и sell) достигнет суммы превышающей на 100 usd убыток дальнего buy или sell так будет включен трал по прибыли.

В настройках можно задать лот и шаг соответствующих направлений buy и sell. Заходить в основные параметры нет необходимости, все параметры настраиваются непосредственно в окне торговли и запоминаются в глобальных переменных, так что после перезагрузки все параметры и нажатые кнопки будут восстановлены автоматически. Советник полуавтоматический, поэтому его тестирование должно проводится только в режиме визуализации. Оптимизация для данного советника не нужна. Если что то будет непонятно из описания работы советника на картинке, то всегда можно задать вопрос, а также присоединиться к обсуждению и улучшению работы советника на форуме МТ5. Все возможности советника можно проверить в тестере стратегий терминала МТ4, в режиме визуализации, а также на демо счете.



