Fishing PRO
- Experts
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Vladimir KhlystovI am an MQL programmer (MT4 and MT5 terminals)
If you are interested in auto trading on forex, then I can offer you ready-made products or write a work for you on your strategy.
my site https://cmillion.ru
- Version: 2.21
- Updated: 21 April 2019
- Activations: 5
Советник имеет несколько режимов торговли.
Режимы открытия позиций и отложенных ордеров.
- Открытие позиций через заданный шаг.
После прохождения ценой заданного расстояния 1 шаг вверх — продает, 1 шаг вниз — покупает. Таким образом, появляется сеть, которую Вы закрываете руками с помощью кнопок советника или отдаете прибыль на усмотрение самого советника, нажав кнопки автоторговли.
- Открытие сети отложенных ордеров
- Открытие отложенных стоп ордеров, перемещающихся за ценой
- Режим без открытия новых позиций (только сопровождение уже открытых)
Уровни торговли
В советнике есть возможность указать уровни между которыми смогут открываться позиции. Уровни задаются отдельно для Buy и для Sell позиций.
Режимы открытия позиций и отложенных ордеров.
- Закрытие позиций в ручном режиме
- Закрытие позиций тралом профита
- Перевод открытых позиций в без убыток
- Трал стоплоса открытых позиций
- Перекрытие убыточных позиций за счет прибыли остальных
В этом режиме советник находит самые убыточные дальние/ближние позиции и старается их закрыть за счет прибыли других открытых позиций. Перекрытие происходит встречно, так что в этом случае мы еще и часть спреда выигрываем.
Пример:
установлены следующие параметры перекрытия:
кол-во дальних = 1 старт трала 100 usd и откат 50 usd.
Как только прибыль всех прибыльных ордеров (buy и sell) достигнет суммы превышающей на 100 usd убыток дальнего buy или sell так будет включен трал по прибыли.
В настройках можно задать лот и шаг соответствующих направлений buy и sell. Заходить в основные параметры нет необходимости, все параметры настраиваются непосредственно в окне торговли и запоминаются в глобальных переменных, так что после перезагрузки все параметры и нажатые кнопки будут восстановлены автоматически. Советник полуавтоматический, поэтому его тестирование должно проводится только в режиме визуализации. Оптимизация для данного советника не нужна. Если что то будет непонятно из описания работы советника на картинке, то всегда можно задать вопрос, а также присоединиться к обсуждению и улучшению работы советника на форуме МТ5. Все возможности советника можно проверить в тестере стратегий терминала МТ4, в режиме визуализации, а также на демо счете.