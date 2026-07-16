Goldex Prism

NO GRID  | NO MARTINGALE

Goldex Prism EA is a professional Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on MetaTrader 5.

Built with a focus on precision, stability, and disciplined risk management, Goldex Prism combines intelligent market filtering with adaptive trade execution to capture high-probability opportunities while minimizing unnecessary exposure.

Instead of overtrading, Goldex Prism focuses on trading only when market conditions meet predefined criteria.

Key Features

Smart Entry System

Advanced market condition analysis to identify high-quality trading opportunities.

Adaptive Risk Management

Dynamic money management with configurable risk parameters.

Trend & Volatility Filter

Avoids low-quality market conditions and trades only during favorable environments.

Intelligent Position Management

Built-in trade management including stop loss, take profit and optional trailing logic.

Premium Live Dashboard

Modern real-time dashboard displaying:

  • Balance
  • Equity
  • Profit
  • Floating Profit
  • Open Positions
  • Pending Orders
  • Spread
  • Trading Statistics
  • Session Information

Recommended Trading

Symbol : XAUUSD

Timeframe : H1

Broker : Low Spread / ECN

Server Time : GMT+2

Minimum Deposit : $500+

Disclaimer

Trading Forex and CFDs involves substantial risk and may not be suitable for all investors.
Past performance does not guarantee future results.
Always test the EA on a demo account before using it on a live account.


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