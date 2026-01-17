Smart Trade T7

Smart Trade T7 ist ein einfaches und leicht zu bedienendes Handels-Panel. Es ersetzt das Standard-Panel Meta Trader 5.

Dieser Expert Advisor ist ein Derivat des Trade Panel R3, das bereits von Händlern auf der ganzen Welt verwendet wird.

Er ist vor allem für den Eigenhandel gedacht, wo Risikokontrollen und Limits sehr wichtig sind.

Wenn Sie einen Handel platzieren, müssen Sie sich keine Gedanken über Losgrößen oder sogar Ein- und Ausstiegskurse machen,

Was zählt, ist die Größe des Stop-Loss in Punkten, und Smart Trade T7 erledigt den Rest.

Überprüfen Sie im Chart die Größe des Stop-Loss (in Punkten), geben Sie sie in das SL-Feld ein, und Smart Trade T7

Smart Trade T7 füllt automatisch die Losgröße entsprechend der Risikogrenze von 1% aus.

Auch der Take-Profit wird automatisch auf der Grundlage der Risikorendite von 1,5 (die angepasst werden kann) ausgefüllt.

Sobald dies erledigt ist, klicken Sie einfach auf Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop oder Sell Limit, und die Order wird auf dem Chart über oder

unter dem Preis platziert, je nach der gewählten Option.

Klicken Sie dann einfach auf die Order im Chart und ziehen Sie sie an den gewünschten Auslösepunkt.

Darunter befinden sich drei Zeilen für die Platzierung von Ergänzungen oder Teilergänzungen. Der EA füllt automatisch die ersten beiden Zeilen aus,

die Sie je nach Ihrer Strategie anpassen können. Wenn Sie diese Felder nicht ausfüllen, werden die Befehle ausgeführt

wenn die Anzahl der Punkte erreicht ist, entweder bei der Strukturierung (Ad) oder bei der teilweisen Gewinnmitnahme (Pa).

Wenn Sie auf die Schaltflächen Ad Pa Ts klicken und diese grün sind, bedeutet dies, dass die Aktion erlaubt ist.

Smart Trade T7 verfügt über einige Funktionen, die helfen, Verstöße gegen die Regeln des Eigenhandels zu vermeiden, z. B:

Es ist nicht möglich, Aufträge ohne einen definierten Stop-Loss zu platzieren, es ist nicht möglich, Kauf- und Verkaufsaufträge gleichzeitig zu platzieren,

er erlaubt keine Warteschlangen für Aufträge, er erlaubt keine neuen Aufträge, wenn der Kontostand um mehr als 1% negativ ist.

In diesem EA bleiben die Schaltflächen zum Kaufen und Verkaufen gesperrt, aber wenn Sie die Schaltfläche Schließen drücken, werden alle Positionen geschlossen.

nur für den betreffenden Vermögenswert. Die Schaltfläche X schließt alle Aufträge, die noch nicht ausgelöst wurden.

Wenn Sie Meta Trader 5 auf Ihrem Smartphone installiert haben, können Sie den Meta Quotes Id-Code kopieren und ihn in MT5 auf Ihrem Computer unter

Tools/Optionen/Benachrichtigungen, so dass Sie SMS-Nachrichten über die Phasen der Ausführung Ihres Handels erhalten.

Der EA kann auf jedem Handelsplatz verwendet werden, der Meta Trader 5 anbietet. In einigen Fällen müssen Sie eine Nachricht an den Support senden, um ihn freizuschalten.

Stellen Sie vor dem Start des EA sicher, dass die Option "Algotrating zulassen" aktiviert ist.

