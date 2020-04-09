Smart Trade T7 es un panel de negociación sencillo y fácil de usar. Sustituye al panel estándar de Meta Trader 5.

Este Asesor Experto es un derivado de Trade Panel R3, que ya utilizan operadores de todo el mundo.

Se centra en el uso en mesas de negociación por cuenta propia, donde los controles de riesgo y los límites son muy importantes.

Al realizar una operación, no es necesario preocuparse por el tamaño de los lotes, ni siquiera por los precios de entrada y salida,

lo que importa es el tamaño del stop loss en puntos y Smart Trade T7 hará el resto.

Compruebe en el gráfico el tamaño del stop loss (en puntos), introdúzcalo en el campo SL y automáticamente

rellenará automáticamente el tamaño del lote de acuerdo con el límite de riesgo del 1%.

También rellenará automáticamente el take profit basado en el riesgo de retorno de 1.5 (que puede ser ajustado).

Una vez hecho esto, haga clic en Comprar Stop, Comprar Límite, Vender Stop o Vender Límite, y la orden se colocará en el gráfico por encima o por debajo del precio, dependiendo de la opción.

por debajo del precio, dependiendo de la opción elegida.

A continuación, haga clic sobre la orden en el gráfico y arrástrela hasta la posición de activación deseada.

Debajo hay tres líneas para colocar adiciones o adiciones parciales. El EA rellena automáticamente las dos primeras líneas,

que pueden ajustarse según su estrategia. Si deja estos campos rellenos, los comandos se ejecutarán

cuando se alcance el número de puntos, ya sea en estructuración (Ad) o en toma de beneficios parcial (Pa).

Si hace clic en los botones Ad Pa Ts y están de color verde, significa que la acción está permitida.

Smart Trade T7 tiene algunas características que ayudan a evitar la violación de las normas de negociación por cuenta propia, tales como:

No permite colocar órdenes sin un stop loss definido, no permite colocar órdenes de compra y venta al mismo tiempo,

no permite poner órdenes en cola, no permite poner una nueva orden si el saldo de la cuenta es negativo en más de un 1%.

En este EA mantenemos los botones de mercado de compra y venta bloqueados, pero si pulsa el botón Cerrar, se cerrarán todas las posiciones.

sólo para el activo en cuestión. El botón X cierra todas las órdenes que aún no se han disparado.

Si instala Meta Trader 5 en su smartphone, puede copiar el código Meta Quotes Id y colocarlo en MT5 en su ordenador en

Herramientas/Opciones/Notificaciones, así recibirás mensajes SMS sobre las etapas de ejecución de tus operaciones.

Se puede utilizar en cualquier mesa de operaciones propietaria que ofrezca Meta Trader 5. Puede haber algunas en las que necesites enviar un mensaje para que el soporte lo libere.

Antes de iniciar el EA, asegúrese de que la opción "Permitir Algotrating" está activada.