O Smart Trade T7 é um painel de negociação simples e fácil de usar.

Substitui o painel padrão do Meta Trader 5. Este Expert Advisor é uma derivação do Trade Panel R3, já em uso por traders em todo o mundo.

Com foco no uso em mesas proprietárias onde os controles e limites de risco são muito importantes.

Ao fazer um trade você não precisa se preocupar com tamanho de lote, nem mesmo com preços de entrada e saída, o que importa é o tamanho do stop loss em pontos e o Smart Trade T7 fará o restante do trabalho.

Verifique no gráfico o tamanho do stop loss (em pontos), coloque no campo SL e automaticamente ele irá preencher o tamanho do lote, conforme o limite de risco de 1%.

Automaticamente ele também vai preencher o take profit com base no risco retorno de 1.5 (que pode ser ajustado).

Feito isto é só clicar em Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop ou Sell Limit, que a ordem será colocada no gráfico acima ou abaixo do preço, conforme a opção escolhida.

Depois disto é só clicar na ordem no gráfico e arrastar para o local de acionamento desejado. Mais abaixo tem três linhas para colocação de adições ou parciais.

Automaticamente o EA preenche as duas primeiras linhas, que podem ser ajustadas conforme vossa estratégia.

Ao deixar estes campos preenchidos os comandos serão executados quando a quantidade de pontos for alcançada, seja na estruturação (Ad) ou realização parcial de lucros (Pa).

Ao clicar nos botões Ad Pa Ts, e eles estando verdes significa que aquela ação está permitida.

O Smart Trade T7 tem algumas funcionalidades que ajudam a evitar violação de regras de mesas proprietárias, como:

Não permite colocação de ordens sem stop loss definido, não permite colocação de ordens de compra e venda ao mesmo tempo, não permite enfileiramento de ordens, não permite colocar nova ordem se o saldo na conta estiver negativo em mais de 1%.

Neste EA mantemos bloqueado os botões de compra e venda a mercado, mas se apertar o botão Close, todas as posições serão fechadas, mas somente do ativo em questão. O botão X fecha todas as ordens que ainda não foram acionadas.

Se instalar o Meta Trader 5 no Smartphone, poderá copiar o código Meta Quotes Id e colocá-lo no MT5 do computador em Ferramentas/Opções/Notificações, com isto receberá mensagens SMS das etapas de execução do seu trade.

Pode ser usado em qualquer mesa proprietária que disponibiliza o Meta Trader 5.

Antes do start do EA certifique-se que a opção "Permitir Algotrading" está habilitada.