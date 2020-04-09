Smart Trade T7

O Smart Trade T7 é um painel de negociação simples e fácil de usar.

Substitui o painel padrão do Meta Trader 5. Este Expert Advisor é uma derivação do Trade Panel R3, já em uso por traders em todo o mundo.

Com foco no uso em mesas proprietárias onde os controles e limites de risco são muito importantes.

Ao fazer um trade você não precisa se preocupar com tamanho de lote, nem mesmo com preços de entrada e saída, o que importa é o tamanho do stop loss em pontos e o Smart Trade T7 fará o restante do trabalho. 

Verifique no gráfico o tamanho do stop loss (em pontos), coloque no campo SL e automaticamente ele irá preencher o tamanho do lote, conforme o limite de risco de 1%. 

Automaticamente ele também vai preencher o take profit com base no risco retorno de 1.5 (que pode ser ajustado).

Feito isto é só clicar em Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop ou Sell Limit, que a ordem será colocada no gráfico acima ou abaixo do preço, conforme a opção escolhida.

Depois disto é só clicar na ordem no gráfico e arrastar para o local de acionamento desejado. Mais abaixo tem três linhas para colocação de adições ou parciais.

Automaticamente o EA preenche as duas primeiras linhas, que podem ser ajustadas conforme vossa estratégia.

Ao deixar estes campos preenchidos os comandos serão executados quando a quantidade de pontos for alcançada, seja na estruturação (Ad) ou realização parcial de lucros (Pa).

Ao clicar nos botões Ad Pa Ts, e eles estando verdes significa que aquela ação está permitida.

O Smart Trade T7 tem algumas funcionalidades que ajudam a evitar violação de regras de mesas proprietárias, como:

Não permite colocação de ordens sem stop loss definido, não permite colocação de ordens de compra e venda ao mesmo tempo, não permite enfileiramento de ordens, não permite colocar nova ordem se o saldo na conta estiver negativo em mais de 1%.

Neste EA mantemos bloqueado os botões de compra e venda a mercado, mas se apertar o botão Close, todas as posições serão fechadas, mas somente do ativo em questão. O botão X fecha todas as ordens que ainda não foram acionadas.

Se instalar o Meta Trader 5 no Smartphone, poderá copiar o código Meta Quotes Id e colocá-lo no MT5 do computador em Ferramentas/Opções/Notificações, com isto receberá mensagens SMS das etapas de execução do seu trade.

Pode ser usado em qualquer mesa proprietária que disponibiliza o Meta Trader 5.

Antes do start do EA certifique-se que a opção "Permitir Algotrading" está habilitada.

Produtos recomendados
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.66 (50)
Utilitários
Já sentiu falta de algumas ferramentas ou atalhos no Meta Trader? Coisas simples que facilitariam muito seu dia a dia? Temos a solução para você! Nosso Trade Panel (painel de negociação) ou, como o pessoal da Bovespa conhece, Boleta . Essa é uma ferramenta em forma de EA (Expert Advisor) que, se configurada para controlar todos os ativos, precisa ser carregada ser carregada apenas uma vez. Essa é a versão Lite (gratuita) da nossa ferramenta. Versão profissional:   https://www.mql5.com/pt/market/
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitários
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Trade Panel R3
Eduardo Terra
5 (1)
Utilitários
Painel de negociação simples e fácil de usar.  Substitui o painel padrão do Meta Trader 5. Este novo painel permite adicionar stop loss e take profit (em pontos). Também permite clicar e arrastar para qualquer lugar na tela, facilitando a visualização e a operação. Redesenhado para focar no controle de risco, com um limite na margem que pode ser usada e um limite na possível perda por stop loss. Com a possibilidade de definir apenas o stop loss, o EA calcula automaticamente o tamanho do lote per
FREE
Boleta Easy Trade
Silvio Garcia Wohl
Utilitários
Ao executara ordem, seja ela pela boleta do metatrader no computador ou pelo metatrader no celular, seja ordem manual ou pendente, o Easy Trade irá posicionar os níveis de take profit e stop loss, bem como uma ordem limit e seus respectivos take profit e stop loss de forma automática. Seguindo a estratégia de negociação para abertura de Bolsa (us30, us100,us500) porém, pode ser ultilizada em quaisquer ativo do mercado.
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilitários
Core function Intelligent transaction management one-click opening and closing operation, which supports user-defined lots to set multiple closing modes: all closing, closing by direction and closing by profit and loss status. Professional risk control, real-time risk monitoring and spread control to avoid high-cost trading environment. Visual control panel has an intuitive graphical interface, and all functions can be operated with one button to display position information, profit and loss sta
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
Experts
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL 5-Minute Trading Strategy | Quick & Effective for Beginners Welcome to our trading channel- the deepak trading In this video, we'll be exploring a simple 5-minute trading strategy that can help you capture quick market movements and make profitable trades. Whether you're a beginner or an experienced trader, this strategy is designed to give you clear entry and exit points using technical indicators like EMA, RSI, and Stochastic Oscillator.
FREE
Auto Smart Trade Manager EA
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitários
Note:   All   inputs of this EA   are designed in Arabic for easier configuration and management Auto Smart Trade Manager EA Ar   automatically manages trades on MetaTrader 5. Sets   Stop Loss (SL)   and   Take Profit (TP) , supports   Trailing Stop   to secure profits, and includes   Equity Protection . Smart management for all trades or by Magic Number and symbol, with full control over slippage and risk. Trading involves high risk and you may lose part or all of your capital. Use this EA cau
FREE
Concurent Risk Management
Kai Lim
Utilitários
EA Utility Tool: Risk Consistency Manager The Risk Consistency Manager EA is a simple yet powerful tool that automates risk management across multiple open positions. It dynamically adjusts stop-loss levels to distribute a predefined total risk value (e.g., $10,000) evenly among all active trades. Key Features: Dynamic Risk Distribution: Automatically allocates an equal share of risk to each position (e.g. with total risk capital of $10,000, its will be distribute each trade with $3,333.33 risk
FREE
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
Utilitários
O painel de negociação Lot by Risk é projetado para negociação manual. Este é um meio alternativo para enviar ordens. A primeira característica do painel é a colocação conveniente de ordens usando linhas de controle. A segunda característica é o cálculo do volume da transação de acordo com um determinado risco, se houver uma linha stop loss. As linhas de controle são definidas usando as teclas de atalho: take profit-tecla T padrão; price-tecla padrão P; stop loss - tecla padrão S; Você mesmo
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilitários
VR Color Levels é uma ferramenta útil para quem aplica análises técnicas usando elementos como linha de tendência, retângulo e texto. É possível adicionar texto diretamente ao gráfico e fazer capturas de tela. Configurações, arquivos de configuração, versões demo, instruções, solução de problemas podem ser obtidos em [blog] Você pode ler ou escrever comentários em [ссылке] Versão para [MetaTrader 4] O trabalho com o indicador é realizado com um clique . Para fazer isso, clique no botão com a l
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitários
TP & SL Calculator Indicator for MT5 The Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator is an effective risk and capital management tool designed for MetaTrader 5. It helps traders easily determine and set take profit (TP) and stop loss (SL) levels directly on the chart. This indicator improves trading efficiency through its dedicated control panel, which includes: Creating and managing TP and SL levels for both Buy and Sell positions Calculating trade volume in lots Displaying the Risk-to-Reward
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Utilitários
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart.  Key Features: Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions with one clic
FREE
MT5 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilitários
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (26)
Indicadores
Este indicador de informação será útil para quem quer estar sempre atento à situação atual da conta. -   Indicadores mais úteis O indicador exibe dados como lucro em pontos, porcentagem e moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no período atual. Existem várias opções para colocar a linha de informação no gráfico: À direita do preço (corre atrás do preço); Como comentário (no canto superior esquerdo do gráfico); No canto selecionado da tela. Também é possível se
FREE
Breakeven Bot
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilitários
Optimize your trading management with Breakeven Bot, the essential tool for active traders managing multiple positions at once. No more wasting time manually adjusting your stops—one click is all it takes to secure your profits! Main Feature: ️ "BREAKEVEN" Button – Instantly set all profitable positions to breakeven and protect your gains quickly. ️ Customization Options: Set breakeven in pips or currency, depending on your preference. Choose whether breakeven should be at the entr
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Utilitários
Position Size Tool – Smart Risk Management & Trade Execution Panel The Position Size Tool is a powerful and intuitive MT5 panel that simplifies your trading by combining position sizing , risk calculation , risk/reward visualization , and order placement —all in one place. ️ Clean & Functional Interface The tool features a compact, real-time panel with the following: Balance & Equity display Live Price tracking Customizable Risk % input Auto-calculated Lot Size based on SL and Risk Input for S
FREE
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
Luiz Guilherme Neves Da Silva
Utilitários
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators   Script remover automáticamente todos os indicadores do seu gráfico oferecido gratuitamente pela NS Finanças! Não perca mais tempo deletando os indicadores um por um. Com esse script é possível em um click remover todos os indicadores da tela para ajustar sua nova estratégia ainda utilizando as configurações do seu gráfico, além da possibilidade de configuração de atalho no teclado para acesso rápido do script. Aproveite para conhecer nosso cana
FREE
Auto Smart Trade Manager EA Ar
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitários
Note: All inputs of this EA are designed in Arabic for easier configuration and management Auto Smart Trade Manager EA Ar automatically manages trades on MetaTrader 5. Sets Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) , supports Trailing Stop to secure profits, and includes Equity Protection . Smart management for all trades or by Magic Number and symbol, with full control over slippage and risk. Trading involves high risk and you may lose part or all of your capital. Use this EA cautiously, and set Sto
FREE
Close all Orders Trailing Stop
Marcelo Guimaraes de Lima
Utilitários
Este EA utilitario fecha qualquer ordem de compra ou venda quando atingir o valor de lucro desejado, ou quando o stop gain for ativado. Fecha ordens abertas manualmente ou por outros robôs.  Muito eficaz para proteger ou garantir ganhos em rapidos movimentos de preço. Funciona em qualquer período  e qualquer ativo disponível no MT5. Trailing Start: Exemplo, se o preço se mover 70 pips a favor, ele ativa o stop gain.  Traling Stop: ou Traling Step: Se o preço se mover na quantidade que for def
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.67 (3)
Utilitários
Bonus when buying an indicator or an advisor from my list. Write to me in private messages to receive a bonus. Manual Assistant MT5 is a professional manual trading tool that will make your trading fast and comfortable. It is equipped with all the necessary functions that will allow you to open, maintain and close orders and positions with one click. It has a simple and intuitive interface and is suitable for both professionals and beginners. The panel allows you to place buy and sell orders w
FREE
FTU Auto Trade Panel Ats15
James Erasmus
Utilitários
FTU Auto Trade with on Chart Panel Mt5 (basic version) This EA will improve your trading, lower work load and improve risk management Adjust Lot size, entry based on at market or by price input EA will manage entry, stop loss, partial close and adjust stop loss after tp1, partial Test on demo to be sure of all the features and inputs Features: Lot groups - Allows for fast change to various risk models Tp, Partial and SL management Multiple No Trade Times - Various time inputs to stop the EA fr
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Utilitários
Equity monitor This is a simple means change informer. I wrote it for myself, maybe someone will need it... 1. Displays the change in funds for the day. Every day, when the terminal is first launched, it remembers the current funds and monitors changes throughout the day. 2. The first day of the month, well remembers the money and, within months, to monitor changes. 3. Well, it displays the profit of the open position. To work, you need to create 4 global variables: gvarEqityDay , gvarEq
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilitários
Objetivo: Abre automaticamente os gráficos de todos os símbolos do Market Watch usando o template default.tpl no timeframe atual (TF) , fechando todos os outros gráficos (exceto o ativo). Perfeito para análise rápida de múltiplos ativos sem trabalho manual! Funcionalidades: Automação: Abre dezenas de gráficos com um clique. Segurança: Fecha gráficos desnecessários, mantendo o atual ativo. Flexibilidade: Usa seu template default.tpl (configure-o previamente!). Timeframe atual: Gráf
FREE
Metatrader Uptime Monitoring MT5
Oeyvind Borgsoe
5 (2)
Utilitários
This utility keeps a watchful eye on your trading terminals and ensures that you are notified if any of them are disconnected. Simply attach the utility to a chart and connect to a monitoring service who can notify you. We use UptimeRobot for both VPS and terminal monitoring; however, any service supporting heartbeat monitoring can be employed. Many such services offer free plans and various notification methods, such as Cronitor.io
FREE
SmartTrader Panel
Bhuwan Singh Kumha
Utilitários
The SmartTrader Panel  is a powerful and intuitive trading panel designed to streamline trade execution and risk management in MetaTrader. With its sleek and user-friendly interface, traders can quickly manage their positions, calculate risk metrics, and execute trades with precision. Key Features: One-Click Trading: Easily place Buy or Sell orders with a single click. Risk Management: Automatically calculates risk percentage, risk-reward ratio, and potential profit/loss. Customizable Trad
FREE
LT Active Symbol Tool for our Trade Panel
Thiago Duarte
4.75 (4)
Utilitários
Active Symbol é uma ferramenta que trabalha em conjunto com nosso painel de negociações (Trade Panel). Desde sua versão 1.2 nosso painel consegue gerenciar várias ativos sem a necessidade de abri-lo em todos eles, apenas em um. Essa ferramenta torna isso possível, pois com ela as informações do ativo atual ou de um remoto são salvas para nosso Trade Panel poder utilizar. Lembre-se de ativar o modo de controle do painel na função all symbols  ( todos os ativos). Se houver algum problema com o uso
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitários
Apresentamos o NAS100 Auto SL e TP Maker para MT5: Nunca mais perca a definição de StopLoss e TakeProfit com o nosso NAS100 Auto SL e TP Maker, um assistente indispensável para os traders que navegam no mercado Nasdaq 100 no MetaTrader 5. Esta ferramenta foi concebida para aqueles que procuram uma solução perfeita para automatizar a gestão dos níveis de StopLoss e TakeProfit. Caraterísticas principais: Automação sem esforço: Monitoriza automaticamente as transacções Nasdaq 100 sem StopLoss e/o
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitários
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection (BUY / SELL) Price action pattern re
FREE
Scruffy Countdown
Scruffy Coder Limited
Utilitários
Introduction Scruffy Countdown is a utility for MT5 that displays a countdown timer based on the chart's current timeframe. As each new bar (candlestick) appears the countdown is reset.  Features include: Countdown based on current chart timeframe Customisable font and size Warning before and after the hour in minutes with customisable colours (optional) About Scruffy Coder We may be scruffy in name and wear a few scruffy clothes but we're dedicated to bring you useful and reliable tools for MT5
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilitários
Trade Copier é um utilitário profissional projetado para copiar e sincronizar negociações entre contas de negociação. A cópia ocorre da conta / terminal do fornecedor para a conta / terminal do destinatário, instalada no mesmo computador ou vps. Antes de comprar, você pode testar a versão demo em uma conta demo. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Principais funcionalidades e benefícios: Suporta a cópia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incluindo contas "MT5 netting". Os mod
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitários
Copie os sinais de qualquer canal do qual você seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT5.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do usuário + Demo  | Versão MT4 | Versão Discord Se deseja experimentar
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitários
Copiadora de comércio para MT5 é um  comércio   copiadora para a plataforma МetaТrader 5 . Ele copia negociações forex  entre   qualquer conta   MT5  - MT5, MT4  - MT5 para a versão COPYLOT MT5 (ou MT4  - MT4 MT5  - MT4 para a versão COPYLOT MT4) Copiadora confiável! Versão MT 4 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Você também pode copiar negociações no terminal МТ4 ( МТ4  - МТ4, МТ5  -
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitários
"Grid Manual" é um painel comercial para trabalhar com uma grade de ordens. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface intuitiva. Ele trabalha com uma grade de ordens não apenas na direção da média das perdas, mas também na direção do aumento dos lucros. O trader não precisa criar e manter uma grade de ordens, tudo será feito pelo ""Grid Manual". Basta abrir um orden e o "Grid manual" criará automaticamente uma grade de ordens para ele e trabalhará com ele até que s
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitários
Proteja seu capital de trading com facilidade Proteger seu capital é tão importante quanto fazê-lo crescer. O KT Equity Protector é seu gerente pessoal de risco, monitorando continuamente a equidade da sua conta e intervindo automaticamente para evitar perdas ou garantir lucros ao fechar todas as ordens ativas e pendentes quando os níveis de lucro ou prejuízo predefinidos forem atingidos. Chega de decisões emocionais ou adivinhações — apenas proteção confiável do capital funcionando incansavelme
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitários
Auto Trade Copier é projetado para copiar comércios entre contas MT5 / terminais múltiplos com uma precisão absoluta. Com esta ferramenta , você pode agir como quer provedor ( fonte ) ou receptor (destino). Cada ações negociadas será clonado a partir de provedor para o receptor sem demora. A seguir são características de destaque :     Alternar entre Provider ou papel Receiver dentro de uma ferramenta.     Um provedor pode copiar comércios de contas da multi- receptor.     Absoluto compatível
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitários
Painel de negociação para negociação em 1 clique. Trabalhando com posições e pedidos! Negociar a partir do gráfico ou do teclado. Com nosso painel de negociação, você pode executar negociações com um único clique diretamente no gráfico e realizar operações de negociação 30 vezes mais rápido do que com o controle MetaTrader padrão. Cálculos automáticos de parâmetros e funções tornam a negociação mais rápida e conveniente para os traders. Dicas gráficas, rótulos informativos e informações completa
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitários
Apresentando o   OrderManager : Uma Ferramenta Revolucionária para MT5 Gerencie suas operações como um profissional com o novo utilitário Order Manager para MetaTrader 5. Projetado com simplicidade e facilidade de uso em mente, o Order Manager permite que você defina e visualize facilmente o risco associado a cada operação, possibilitando tomar decisões informadas e otimizar sua estratégia de trading. Para mais informações sobre o OrderManager, por favor, consulte o manual. [ Manual ] [ Versão M
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitários
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitários
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitários
Cerberus the Equity Watcher é uma ferramenta de gerenciamento de risco que monitora constantemente o patrimônio da sua conta e evita grandes perdas, causadas por EAs defeituosos ou por seu comportamento emocional. É extremamente útil para traders sistemáticos que dependem de EAs que podem conter bugs ou que podem não ter um bom desempenho em condições de mercado inesperadas. Cerberus permite que você defina um valor mínimo de patrimônio e (opcionalmente) um valor máximo, se qualquer um deles for
Mais do autor
Trade Panel R3
Eduardo Terra
5 (1)
Utilitários
Painel de negociação simples e fácil de usar.  Substitui o painel padrão do Meta Trader 5. Este novo painel permite adicionar stop loss e take profit (em pontos). Também permite clicar e arrastar para qualquer lugar na tela, facilitando a visualização e a operação. Redesenhado para focar no controle de risco, com um limite na margem que pode ser usada e um limite na possível perda por stop loss. Com a possibilidade de definir apenas o stop loss, o EA calcula automaticamente o tamanho do lote per
FREE
Candle Timer R3
Eduardo Terra
5 (3)
Utilitários
Timer remaining to finish the candle. A simple informative indicator of how much time is left until the current candle ends. In a simple, easy and objective way. In the input parameters, enter the desired color of the clock, the font size and the displacement to the right of the candle. I hope I helped with this useful and free tool. Make good use and good business. The other EA, Trade Panel R3, has also been a great help to many users.
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário