Atomic Xau
- Experten
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Atomic XAU - Expert Advisor
Überblick
Atomic XAU ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAU/USD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert vier professionelle technische Indikatoren, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten mit rigorosem Risikomanagement zu identifizieren.
Handelsstrategie
Das System verwendet die Bestätigung durch mehrere Indikatoren:
MACD: Erkennt Momentumveränderungen und Trendüberkreuzungen
Bollinger Bänder: Identifiziert überkaufte/überverkaufte Zonen und Volatilität
RSI: Bestätigt extreme Marktbedingungen
Stochastik: Bietet eine zusätzliche Momentum-Bestätigung
Signale werden nur dann generiert, wenn mehrere Indikatoren übereinstimmen, wodurch Fehleinstiege reduziert und die Handelsqualität verbessert wird.
Wichtigste Merkmale
Intelligentes Rastersystem: Platziert schwebende Orders in berechneten Abständen
Dynamischer Stop Loss: 20 Pips Schutz für alle Positionen
Automatischer Breakeven: Verschiebt den Stop Loss zum Breakeven +2 Pips nach 15 Pips Gewinn
Trailing Stop: Auslösung nach 10 Pips Gewinn in 5-Pip-Schritten
Zeit-Filter: Handelt nur während der günstigsten Stunden (1:00 AM - 11:00 PM)
Spread-Kontrolle: Maximaler Spread-Filter von 30 Pips zur Vermeidung ungünstiger Ausführungen
Risiko-Management
Positions-Limits: Maximal 5 schwebende Aufträge und 8 gleichzeitige Gesamtpositionen
Feste Losgröße: 0,20 Lots pro Handel (konfigurierbar)
Risikogröße: Option zur Größenbestimmung basierend auf einem Prozentsatz des Eigenkapitals (0,5% Standard)
Margin-Schutz: Vorabprüfung vor der Eröffnung jedes Handels
Empfohlene Konfiguration
Paar: XAU/USD (Gold vs. Dollar)
Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)
Mindestkapital: $1.000 USD
Mindest-Lotgröße: 0,20
Empfohlener Broker: ECN/STP mit wettbewerbsfähigen Spreads (<30 Pips im Durchschnitt)