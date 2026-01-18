Atomic XAU - Expert Advisor

Überblick

Atomic XAU ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAU/USD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert vier professionelle technische Indikatoren, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten mit rigorosem Risikomanagement zu identifizieren.





Handelsstrategie

Das System verwendet die Bestätigung durch mehrere Indikatoren :





MACD: Erkennt Momentumveränderungen und Trendüberkreuzungen

Bollinger Bänder: Identifiziert überkaufte/überverkaufte Zonen und Volatilität

RSI: Bestätigt extreme Marktbedingungen

Stochastik: Bietet eine zusätzliche Momentum-Bestätigung

Signale werden nur dann generiert, wenn mehrere Indikatoren übereinstimmen, wodurch Fehleinstiege reduziert und die Handelsqualität verbessert wird.





Wichtigste Merkmale

Intelligentes Rastersystem: Platziert schwebende Orders in berechneten Abständen

Dynamischer Stop Loss: 20 Pips Schutz für alle Positionen

Automatischer Breakeven: Verschiebt den Stop Loss zum Breakeven +2 Pips nach 15 Pips Gewinn

Trailing Stop: Auslösung nach 10 Pips Gewinn in 5-Pip-Schritten

Zeit-Filter: Handelt nur während der günstigsten Stunden (1:00 AM - 11:00 PM)

Spread-Kontrolle: Maximaler Spread-Filter von 30 Pips zur Vermeidung ungünstiger Ausführungen

Risiko-Management

Positions-Limits: Maximal 5 schwebende Aufträge und 8 gleichzeitige Gesamtpositionen

Feste Losgröße: 0,20 Lots pro Handel (konfigurierbar)

Risikogröße: Option zur Größenbestimmung basierend auf einem Prozentsatz des Eigenkapitals (0,5% Standard)

Margin-Schutz: Vorabprüfung vor der Eröffnung jedes Handels

Empfohlene Konfiguration

Paar: XAU/USD (Gold vs. Dollar)

Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

Mindestkapital: $1.000 USD

Mindest-Lotgröße: 0,20