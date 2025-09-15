Hephaestus EA

3.8

Hephaistos ist der Gott der Handwerker und Schmiede aus der antiken griechischen Mythologie. Der für den Handel mit dem Paar XAUEUR (Gold/Euro) geschaffene Advisor entspricht seinem Bild, er ist fleißig und zuverlässig wie ein Gott

Die Strategie basiert auf Mustern. Es handelt sich um eine einzigartige Technologie, die es ermöglicht, eine Transaktion zu tätigen, wenn besondere Bedingungen auftreten, die für die meisten gewöhnlichen Händler und Roboter unsichtbar sind.

Hephaestus verwendet keine gefährlichen Handelssysteme (Grid, Martingale, Verdopplung, etc.)

Der Preis von 450 USD ist ein Aktionspreis für die ersten Käufer und wird sich erhöhen. Der Endpreis beträgt 4999 USD

WICHTIG: Nach dem Kauf von Hephaestus EA, kontaktieren Sie mich, um Ratschläge über den Broker und persönliche Einstellungen zu erhalten

SIGNAL-ÜBERWACHUNG: HIER KLICKEN

Die Analyse der Strategie basiert auf dem H1-Stundenchart. Dies ist ein weiterer Vorteil von Hephaestus, denn er ist bei der Ausführung von Aufträgen nicht anfällig für Nachrichten und Slippage

Sie können es für den Handel in Prop-Firmen verwenden. Zu den Hephaestus-Parametern gehören spezielle Einstellungen zur Begrenzung des maximalen täglichen Drawdowns und der maximalen Anzahl von Transaktionen, falls dies vom Broker verlangt wird.

Hephaestus kann mit anderen Handelssystemen auf einem Konto verwendet werden, einschließlich Prometheus EA

Jede Transaktion verfügt über Stop Loss, Take Profit und Trailing Profit. Abhängig von der Marktsituation kann Hephaestus zusätzliche Orders öffnen, einschließlich gegenläufiger Orders. Bis zu 5 Orders (selten) und 1-3 (oft)

Verwenden Sie daher nur den Kontotyp Hedging. Es ist auch wichtig, einen Broker mit einem minimalen Spread zu verwenden

Der empfohlene Spread für XAUEUR beträgt bis zu 25 Punkte (für 2 Ziffern)

Empfohlener Broker: HIER KLICKEN

Verwenden Sie zuverlässige und originale Roboter, die nur auf MQL5 und auf unserer persönlichen Website verfügbar sind. Alles andere ist gefälscht


Eigenschaften von Hephaestus EA:

  • handelt mit dem Paar XAUEUR (Gold/Euro)
  • verwendet den H1-Zeitrahmen-Chart
  • empfohlener Broker mit 2 Dezimalstellen und niedrigem Spread
  • kompatibel mit anderen Strategien
  • muss VPS verwenden
  • Hedge-Konto verwenden
  • Mindesteinlage: 500
  • erfordert eine Hebelwirkung von 1:30 und höher


Bewertungen 5
Varun Kodo
229
Varun Kodo 2025.10.16 10:34 
 

Great Ea !

Works great with the Prometheus as well so getting both together would be additionally good. Dev is supportive and answers all doubts as well.

Zubair Jamil
83
Zubair Jamil 2025.10.04 00:08 
 

Exelent EA ! i have both Hephaestus EA And Prometheus Works great both together totally Recomended and Author is also very supportive and answers all doubts as well.

mj5246401
616
mj5246401 2025.10.27 09:40 
 

我已经使用这个EA一个月了，并且在逐步降低风险设置，目前处于盈亏平衡状态。 从回测结果来看，应该是过度拟合了。 根据我的观察，此EA采用了追踪止损的方式来保住利润，也正因为如此，盈亏比可以理解为负数，你总是无法达到止盈位，但一旦方向错误，就会获得巨大的止损，所以依赖非常高的胜率。

Auswahl:
Antwort auf eine Rezension