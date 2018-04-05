Solar Frame Intelligence AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Marco Solar Inteligencia AI (MT5)

[Subtítulo: Lógica de Pulso Solar | Eje de Tendencia | Protección de Escudo Sanctum]

Introducción Solar Frame Intelligence AI es un sistema de trading de grado celestial diseñado para alinear el impulso del mercado con las tendencias estructurales. Funciona según el principio de que los mercados giran en torno a un "Eje Solar " central (Filtro de Tendencias). Detecta "Pulsos Solares" de alta energía utilizando el RSI y el MACD para ejecutar operaciones con precisión quirúrgica, todo ello protegido por la impenetrable arquitectura de seguridad "Escudo Solar ".

Actualización de la versión 2.80: El Santuario delMercado Esta importante actualización introduce el Protocolo de Seguridad "Santuario del Mercado". Aplica un relleno de seguridad extremo (200+ puntos) en todas las modificaciones de stop-loss e incluye un mecanismo de enfriamiento global "Blackout". Si el broker rechaza una solicitud de modificación, el EA pausa inteligentemente las operaciones durante 10 minutos para evitar el spam del servidor y proteger la posición de su cuenta.

Estrategia de Trading (La Lógica Solar) El sistema opera en un modelo de inteligencia de 3 niveles:

  1. Eje Solar (Tendencia): Utiliza la EMA 50 para definir el centro gravitacional del mercado.

    • Día (Tendencia alcista): Precio > Eje Solar.

    • Noche (tendencia bajista): Precio < Eje Solar.

  2. Pulso Solar (Momentum): Utiliza un RSI rápido (7) para detectar cambios rápidos de energía.

    • Pulso de Compra: El RSI rebota desde mínimos profundos (35) o sube en una tendencia alcista.

    • Pulso de venta: El RSI rechaza los máximos (65) o se hunde en una tendencia bajista.

  3. Verificación Magnética: Utiliza el MACD para confirmar que la atracción magnética del impulso está alineada con el pulso antes de la entrada.

Características principales

  • Escudo Sanctum Trailing: Una lógica de salida de élite que mantiene una distancia de seguridad masiva. Calcula un "Sanctum" dinámico basado en StopLevel, FreezeLevel y Spread, asegurando que sus operaciones ganadoras nunca se vean sofocadas por las limitaciones del broker.

  • Enfriamiento Global: Detecta automáticamente errores de ejecución e inicia un "Apagón del Sistema", protegiendo sus registros y su cuenta de bucles de error de alta frecuencia.

  • Gestión institucional del dinero: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el margen libre de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

  • Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación es una posición singular calculada.

Recomendaciones

  • Plazos: H1, H4 (Recomendado para estabilidad de tendencia).

  • Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

  • Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

  • Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada

  • === SISTEMA SOLAR ===

    • InpRiskPercent : Riesgo por operación (por ejemplo, 1,0%).

  • === CEREBRO DE PULSO SOLAR ===

    • InpRsiPeriod : Sensibilidad de la detección de pulsos (Por defecto 7).

    • InpMaPeriod : Filtro de tendencia del eje solar (Por defecto 50).

  • === ESCUDO SOLAR (PROTECCIÓN) ===

    • InpSlAtrMult : Distancia de Stop Loss (Por defecto 2,5x ATR).

    • InpTpAtrMult : Distancia Take Profit (Por defecto 5.0x ATR).

    • InpSafetyPadding : Puntos extra de amortiguación para el Sanctum Shield.

Guía de instalación

  1. Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts.

  2. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navigator y seleccione Refresh.

  3. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1).

  4. Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo.

  5. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.


Productos recomendados
Hero MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
El asesor de FOREX HERO utiliza la estrategia de cuadrícula (apertura de ofertas contra el movimiento de la tendencia) y piramidal (apertura de ofertas con la tendencia). El EA funciona solo con órdenes de mercado. La apertura de las primeras operaciones se produce en la ruptura de los extremos en el tiempo asignado, donde se concentra N número de órdenes límite (el precio ha probado este nivel varias veces). Si el precio rompe el nivel pero N número de pintas no pasa en N segundos, entonces la
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
2 (4)
Asesores Expertos
Descripción : Fidelity EA es un Asesor Experto para el comercio en todos los pares de divisas y todos los plazos. EA es alimentado con algoritmos específicos de detección de tendencias. El algoritmo es totalmente inteligente y automático. Así que el uso y la configuración de EA es muy simple y no hay necesidad de tener un profundo conocimiento sobre el mercado. Crecimiento de la EA : El EA será actualizado y apoyado siempre. Las nuevas características se añadirán más adelante de forma gratuita
Hitech MT5
Salavat Yulamanov
Asesores Expertos
¡De alta tecnología! Asesor Profesional para Máxima Ganancia con Mínimo Riesgo! Su clave para la estabilidad en el mercado: Nuestro asesor comercial combina el poder del comercio algorítmico y el análisis profundo del mercado. El sistema funciona exclusivamente a partir de niveles de soporte y resistencia globales, que se forman sobre la base de datos a largo plazo, lo que garantiza la máxima precisión de las entradas. Estos no son solo niveles: son “zonas de potencia” donde la probabilidad de
Golden Reversal
Adriana Nicole Tapia Flores
Asesores Expertos
Una herramienta que te permite automatizar los trades , gestionar manualmente señales y un panel moderno que busca automáticamente los SL/TP por ti. Precio actual de lanzamiento: 179 USD El precio de Golden Reversal EA   irá subiendo por tramos   hasta   300 USD   a medida que se alcancen nuevas ventas. Precio actual: 179 USD Próximo tramo: 200 USD Precio objetivo final: 300 USD Si piensas usarla a medio/largo plazo,   te conviene entrar en los primeros tramos . Golden Reversal EA   es
Marksman MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA: Entrada de Precisión. Ejecución Limpia. Marksman es un Asesor Experto (EA) automatizado basado en una estrategia de un solo golpe, diseñado para operar con precisión en el mercado con un solo golpe, utilizando Take Profit y Stop Loss en cada posición. Inspirado en las habilidades de un verdadero tirador, este EA utiliza una combinación de OsMA, Oscilador Estocásti
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
El XAUUSD es un activo especial con características especiales que necesita una optimización especial de los productos, hemos creado un sistema que se adapta a este valor e intenta aprovechar sus ventajas y eliminar las diferencias. Aunque este sistema está diseñado y optimizado para su uso en el XAUUSD, puede ser utilizado en otros pares y valores, incluyendo índices bursátiles y materias primas. Es un sistema que mediante un algoritmo de múltiples operaciones y múltiples lotes trata de real
CMFXGold
Chethan V
Asesores Expertos
CMFX GOLD - Inteligencia táctica para el campo de batalla XAUUSD Precisión. Paciencia. Poder. CMFX ORO no es sólo otro Asesor Experto - es un algoritmo táctico de swing-trading diseñado para dominar el Oro (XAUUSD) con disciplina, precisión y protección del capital. Soporte Para cualquier duda, consulta o asistencia en la configuración, por favor contacte conmigo a través de mensaje privado MQL5 . Respondo a cada mensaje personalmente y ayudo con la instalación, optimización y orientación.
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Singularity AI System EA
Natalia Rossinskaia
5 (1)
Asesores Expertos
Singularity AI System: Un enfoque racional del capital en la era de los algoritmos El mercado Forex está saturado de asesores que intentan adivinar el futuro basándose en indicadores pasados. Mi sistema Singularity AI cambia las reglas. No es solo un script, sino un ecosistema de trading flexible diseñado para quienes buscan estabilidad respaldada por inteligencia. Transparencia como estándar Le invito a comprobar la eficacia de mi algoritmo personalmente. No oculto las cifras y muestro el rendi
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Hephaestus EA
Evgenii Aksenov
3.8 (5)
Asesores Expertos
Hefesto es el dios de los artesanos y herreros de la antigua mitología griega. El asesor creado para operar con el par XAUEUR (oro/euro) corresponde a su imagen: es trabajador y confiable como un dios La estrategia se basa en patrones. Se trata de una tecnología única para realizar transacciones cuando se dan condiciones especiales invisibles para la mayoría de los operadores y robots comunes Hefesto no utiliza sistemas de trading peligrosos (cuadrícula, martingala, duplicación, etc.) El precio
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Asesores Expertos
**Bitcoin Striker M5X** es un robot de trading **exclusivamente optimizado para BTCUSD en el marco de tiempo M5**.   Combina niveles SL/TP basados en ATR, lógica de RSI-tendencia, velas Heikin-Ashi y un filtro adaptativo de Choppiness. Solo mantiene **una posición abierta a la vez**, reduciendo el riesgo y simplificando la gestión de la cuenta. > ️ Nota: usarlo en otros instrumentos puede generar resultados imprecisos. **Puesta en marcha rápida**   1. Activa *AutoTrading* en MT5.   2. Abr
Palicent
Yuriy Bykov
Asesores Expertos
Asesor experto en múltiples divisas que trabaja simultáneamente en 15 pares de divisas principales EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY. El Asesor Experto combina muchas estrategias simples que funcionan simultáneamente. Cada estrategia se basa en un algoritmo simple para abrir posiciones cuando la señal del indicador Parabolic SAR cambia con la confirmación de dos períodos más antiguos. Cada estrategia ha sido optimizada durante los últimos cinco años. El Asesor Experto utiliza el principio estadístico de l
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! RSI Grid se basa en las condiciones de sobrecompra y sobreventa de RSI y abre una cuadrícula cuando la operación está en el lado perdedor del mercado. El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso del precio alcista y bajista, y a menudo se representa debajo del gráfico del precio de un activo. Un activo generalmente se considera sobrecom
Simple Time range breakout
Catherine Njeri Muriithi
Asesores Expertos
Esta estrategia se lleva a cabo en los primeros 20 a 60 minutos de la apertura del mercado, ya que los mercados son muy volátiles durante este periodo. La distancia del precio del par de divisas con respecto al precio máximo o mínimo le indicará si puede entrar en una posición de compra o de venta. Se recomienda utilizar este probador con precaución. Todas las variables de entrada son bastante simples, optimícelo y pruébelo con diferentes pares de divisas y, una vez que se sienta cómodo, utilíce
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
Asesores Expertos
Este robot está diseñado para los principales pares de divisas y opera con tres estrategias. 1- swing, 2- gap, 3- soporte y resistencia. Utiliza el algoritmo para el análisis de los datos de precios y encuentra los mejores parámetros. Las operaciones se filtran por los resultados del análisis de los gráficos diarios y mensuales de los últimos 12 períodos. La estrategia Swing se puede utilizar en TF H1 o M30, o también en M15 o M5 (más operaciones pero mayor riesgo). La estrategia Gap se recomien
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Forex Bacteria Experto Asesor para MetaTrader 5 Forex Bacteria es un Experto Asesor (EA) automatizado diseñado para MetaTrader 5. Así como las bacterias beneficiosas coexisten simbióticamente con nosotros en la naturaleza, nos esforzamos por coexistir de manera armoniosa y simbiótica con los mercados. Es un EA plug-and-play donde solo necesita configurar sus preferencias de gestión de riesgos y elegir los días de la semana en los que desea operar. Principalmente enfocado y optimizado durante los
MultiNinja
carl_carl101
Asesores Expertos
Permítanme presentarles mi nuevo asesor experto MultiNinja , un asesor experto totalmente automático para Scalping principalmente en el EURUSD. El asesor de expertos se basa en varias estrategias que el cuero cabelludo del mercado con cuidado. ¡Las rejillas se pueden modificar para su riesgo específico y los pares que desea operar con! (por favor, asegúrese de backtest antes de probar en otros pares de EURUSD ) ¡Mi robot está hecho para todo tipo de mercado, cualquier tamaño de cuenta y altamen
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Asesores Expertos
Al principio, le hincaba el diente a Phoenix Ultra Expert Advisor . Este Asesor Experto apoyará orden de cierre automático si la dirección es correcta y realizar la recuperación si la dirección es incorrecta. Si introduce una orden: 1. El precio va en la dirección correcta y alcanza el Min Profit Point , trailing stop 20% del beneficio actual. 2. El precio va en la dirección opuesta, el Asesor Experto colocará la orden con el volumen es Porcentaje de Volumen de Recuperación en la entrada, la di
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
Trade Lines mt5
Aleksey Semenov
Asesores Expertos
El EA Líneas de Comercio es un Asesor Experto auxiliar para el comercio automatizado basado en niveles. El EA abre operaciones en las líneas especificadas cuando el precio las cruza en el gráfico - las líneas están activas, pueden y deben moverse para que el EA opere con la mayor eficiencia. El EA también incluye las funciones de promediación, trailing stop y toma de beneficios. Para que el EA funcione, es necesario seleccionar el número requerido de líneas y el tipo de líneas para que el EA ope
Recovery System
Maksim Neimerik
Asesores Expertos
Sistema de recuperación EA El asesor está diseñado para automatizar el proceso de recuperación de pérdidas en el símbolo actual. Se puede utilizar si hay una pérdida actual, así como para acompañar a otros asesores. Este producto también puede utilizarse como asesor independiente. Recovery System EA contiene en los ajustes una opción para seleccionar el modo de funcionamiento: Recuperación MA Cruzado Estocástico Bandas de Bollinger No indicadores Cuando trabaja en modo Recuperación, el asesor e
Smart Candle
Wanchai Phonphromchot
Asesores Expertos
Introducción Este EA está diseñado para sobrevivir al periodo de prueba de un año con un drawdown bajo y un ratio de Sharpe alto. Los conceptos de cálculo son nuevos, pero se entienden fácilmente. Aquí están los mejores resultados. On the test period of 1 year (Jan 2023 - Jan 2024), the profit at the end is about 900% of the initial deposit with a maximum drawdown of 22%, and the Sharpe ratio is greater than 3.74. (Results tested on version V1.4) Tenga en cuenta que la reducción del 22% mencion
Grid Balance
Tan Au Phuong
3.67 (3)
Asesores Expertos
Estrategia Automatizada de Trading con Rejillas Grid Balance EA es una herramienta de grid trading potente y altamente personalizable desarrollada en MQL5 . Abre automáticamente órdenes de compra y venta, asigna niveles de take-profit individuales a cada operación y cierra todas las posiciones cuando se alcanza el objetivo global de beneficios, agilizando y optimizando todo el proceso de trading automatizado. Es un asistente fiable para el grid trading que requiere eficiencia y disciplina. Consi
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
Asesores Expertos
EA Multisistema Inteligente para XAUUSD (Oro) Gold Trend Accelerator Combo es un Asesor Experto multiestrategia profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) . Combina la lógica de seguimiento de tendencia y contra-tendencia en un sistema integrado para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado - ya sea que el oro tenga una fuerte tendencia o se mueva en rangos volátiles. Este EA está construido para los traders que quieren un riesgo controlado , una estructura clara , y sin re
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
NonSimulated Gold Scalper
Ankan Biswas
Asesores Expertos
NonSimulated Gold Scalper es un asesor experto de precisión diseñado para operar con oro en Exness, optimizado específicamente para el marco temporal de 30 minutos (M30). Utiliza una estructura de precios dinámica y una lógica de seguimiento de tendencias para generar beneficios estables y fiables. Este EA cuenta con un estricto control del riesgo: Take Profit : 4444 puntos Stop Loss : 2222 puntos Activación de Trailing SL : 1111 puntos Paso de arrastre : 555 puntos El EA evita de forma intelige
Gold Action EAI
Ivan Pochta
Asesores Expertos
Gold Action EAI es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD) en los marcos temporales M5, M15, H1. El Asesor Experto se basa en la lógica clásica de Price Action Momentum , sin sobrecarga de indicadores y sin intentar predecir el mercado utilizando modelos de "caja negra". Las decisiones se toman exclusivamente a partir del comportamiento del precio: impulso, ruptura del rango y confirmación del inicio de la tendencia. Funcionamiento tota
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $249, Próximo precio: $349 (Solo quedan 6 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Otros productos de este autor
Vortex Nomad Aegis AI
Huu Loc Nguyen
5 (1)
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Vortex Nomad Aegis [Subtítulo: KAMA Trend | Vortex Energy | Aegis Elasticity Shield] Introducción Vortex Nomad Aegis es un sistema científico de seguimiento de tendencias diseñado con un mecanismo de seguridad incorporado: Price Elasticity Check . La mayoría de los robots de tendencia fallan porque compran en la parte superior (FOMO) justo antes de un retroceso. Este EA resuelve ese problema utilizando el "Escudo Aegis" - un filt
FREE
Aether Elliott Wave Zigzag Pro
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Aether Elliott Wave Zigzag Pro (MT4) [Subtítulo: Wave 3 Hunter | Fib 0.618 Retracement | Margin Guard] Introducción Aether Elliott Wave Zigzag Pro es un sistema de scalping ligero y compatible con el mercado, diseñado para automatizar la teoría clásica de las Ondas de Elliott. En lugar del complejo recuento de ondas, utiliza un algoritmo de precisión ZigZag para identificar la Estructura 1-2-3 de alta probabilidad y se dirige al
FREE
Aether GannFlow Scalper Market
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Aether GannFlow - Mercado Scalper v2 (MT4) [Subtítulo: Gann Fan Logic | Trend Pullback | Margin Guard Protection] Introducción Aether G annFlow es un sistema ligero de scalping M5/M15 que cierra la brecha entre el momentum trading clásico y el análisis geométrico del mercado. Combina un robusto motor EMA Trend + RSI Pullback con el filtro direccional único del Gann Fan . Diseñado para la estabilidad en MT4, cuenta con un procesad
FREE
Nebula Drifter Eclipse AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Nebula Drifter Eclipse (MT5) [Subtítulo: Trend Pullback | Dual EMA Cloud | Prop Firm Safe] Introducción Nebula Drifter Eclipse es una solución de trading algorítmico diseñada para capitalizar las oportunidades de "Reversión Media" dentro de las tendencias de mercado establecidas. Diseñado para una aplicación profesional, este Asesor Experto (EA) evita perseguir rupturas. En su lugar, identifica matemáticamente las desviaciones te
FREE
Quantum Howl Seraph AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (Estándar MQL5 Optimizado) Nombre del Producto: Quantum Aullido Serafín [Subtítulo: Donchian Breakout | MFI Volume Filter | Time-Decay Exit] Introducción El precio es el vehículo, pero el volumen es el combustible. La mayoría de las estrategias de ruptura fallan porque operan con "tanques vacíos" - movimientos de precio sin soporte de volumen. Quantum Howl Seraph es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para capturar explosiones de volatilidad de alta probabilid
FREE
Emerald Jungle BandMaster
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Esmeralda Jungle BandMaster (MT4) [Subtítulo: Multi-Strategy Bollinger | Protocolo de Sellado TP/SL | Prop Firm Safe] Introducción El mercado financiero es una jungla. Para sobrevivir, se necesita adaptabilidad y una disciplina estricta. Emerald Jungle BandMaster (EJBM) es un Asesor Experto M15 especializado que pone orden en el caos. Cambia dinámicamente entre tres estrategias básicas: Trend Pullback , Squeeze Breakout y Mean-R
FREE
Aether GannFlow TriConfirm Scalper
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Aether GannFlow - TriConfirm Scalper v1 (MT4) [Subtítulo: CCI Pullback | EMA Trend | Margin Guard Protection] Introducción Aether G annFlow es un sistema de scalping ligero y compatible con el mercado, construido sobre la robusta pila "TriConfirm" . Elimina las conjeturas al requerir que tres capas distintas del mercado se alineen antes de ejecutar una operación: Tendencia, Momento y Disparo. Diseñado para la estabilidad de MT4,
FREE
Dorothy Web Spider V292 Smart Adaptive Scalper
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Dorothy Web Spider V292 (MT4) [Subtítulo: Smart Adaptive Scalper | USD Grid Jitter | Aether Engine] Introducción Dorothy Web Spider V292 representa la próxima generación de scalping grid, impulsado por el ligero Aether-Engine . A diferencia de los sistemas de rejilla estáticos que fallan cuando cambian las condiciones del mercado, Dorothy utiliza "Adaptive Tuning " para ajustar dinámicamente los umbrales RSI y el espaciado de la
TempestLightning Elliott Wave Pro
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: TempestLightning - Elliott Wave Pro (MT4) [Subtítulo: Cazador de Ondas ZigZag 3 | Monitor de Salud del Mercado | Lógica de Riesgo USD] Introducción TempestLightning es un sistema de trading profesional diseñado para automatizar la compleja teoría de las Ondas de Elliott . En lugar de adivinar el recuento de las ondas, este EA utiliza un algoritmo ZigZag de precisión para identificar la estructura clásica 1-2-3 y se dirige al impu
Inferno Storm v17 Final
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Inferno Storm v1. 7 Final (MT4) [Subtítulo: M15 Scalper | Supertrend & Donchian | Market-Safe Execution] IntroducciónInferno Storm v1.7 es un sistema especializado M15 Scalping desarrollado específicamente para MetaTrader 4 (MT4). Combina la disciplina de seguimiento de tendencias con la mecánica de ruptura y retroceso. A diferencia de los bots MT4 estándar que a menudo fallan en los brokers ECN debido a errores de ejecución, Inf
Permafrost Sentinel Cryostasis AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Centinela del Permafrost (MT4) [Subtítulo: Multi-Mode M15 Scalper | Cryostasis Logic | Smart Pyramiding] IntroducciónPermafrost Sentinel es un scalper multimodo M15 construido con una "mentalidad de núcleo de hielo " . Congela el ruido del mercado, mantiene una disciplina fría y ejecuta operaciones sólo cuando las condiciones del mercado alcanzan el "Punto de Congelación " perfecto. A diferencia de las estrategias estáticas, este
Dorothy Web Spider V297I4 HydraFlow Autopilot
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Dorothy Web Spider (MT4) [Subtítulo: HydraFlow Autopilot | Volatility Trap Grid | FireShield Safety] IntroducciónDorothy Web Spider (DWS) no es un Asesor Experto tradicional rígido. Es un asistente de trading automatizado que opera con el mecanismo "Spider Web" combinado con la lógica "HydraFlow ". En lugar de perseguir el precio con órdenes de mercado, Dorothy escanea automáticamente la volatilidad del mercado y coloca órdenes p
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Crimson Volcánica Overlord AI [Subtítulo: Volatility Breakout | Keltner Channels | Prop Firm Safe] Introducción Crimson Volcanic Overlord es una solución de trading algorítmico basada en los principios de la lógica Volatility Breakout. A diferencia de las estrategias que intentan predecir retrocesos en mercados oscilantes, este Asesor Experto (EA) identifica periodos de consolidación de precios (El Volcán) y ejecuta operaciones
Silent Oracle Reverb AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Silent Oracle Reverb [Subtítulo: Mean Reversion Sniper | Keltner Channel | Prop Firm Safe] Introducción En un mercado ruidoso, Silent Oracle Reverb no comercia en exceso. Observa. Basado en la "Teoría de la Banda de Goma", este Asesor Experto explota el inevitable retroceso de la acción del precio. Cuando el mercado está sobreextendido más allá de los Canales de Keltner y el indicador Oracle (RSI 2) señala agotamiento, el sistema
Ashen Mirage Protocol AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Protocolo Ashen Mirage [Subtítulo: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready] Introducción El Protocolo Ashen Mirage es un sistema de trading algorítmico especializado desarrollado para capitalizar "Falsos Breakouts" y "Agarres de Liquidez" en el mercado. A diferencia de los sistemas de seguimiento de tendencias, que suelen entrar tarde, Ashen Mirage adopta un enfoque contrario . Espera a que el mercado se ext
Digital Web Sovereign AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Soberano Web Digital (MT5) [Subtítulo: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit] Introducción La mayoría de los sistemas Grid fallan por una razón: Luchan contra la tendencia hasta que la cuenta explota. Digital Web Sovereign está diseñado para solucionar este defecto. No es una máquina de cuadrícula ciega. Actúa como un gobernante "Soberano", que sólo se involucra en el mercado cuando está respaldado por la poderosa
The Momentum Cluster Neural
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: El Momentum Cluster Neural [Subtítulo: 5-Indicator Voting Consensus | Chandelier Exit | Trend Following] Introducción ¿Por qué confiar en un solo indicador cuando se puede aprovechar la sabiduría de la multitud? El Momentum Cluster Neural es un sistema científico de seguimiento de tendencias basado en la Lógica de Consenso . Actúa como un eje neural central, agregando señales de los 5 indicadores de momentum más potentes del anál
Golden Bitcoin Nexus
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Golden Bitcoin Nexus (MT5) [Subtítulo: Elastic Grid System | Crypto-Gold Recovery | Volume Limit Fix] Introducción Los activos de alta volatilidad como el Oro (XAUUSD) y Bitcoin (BTCUSD) son el cementerio para los EAs tradicionales de rejilla estática. Golden Bitcoin Nexus actúa de forma diferente. Emplea una arquitectura "Elastic Grid " derivada de la volatilidad ATR. Esto permite al sistema respirar durante los picos masivos de
Ironwind Echoes AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Ironwind Echoes (MT5) [Subtítulo: Lag-Free TEMA | RVI Resonance | Kinetic ATR Exit] Introducción En el comercio de tendencia, Lag es el enemigo. Las medias móviles tradicionales son a menudo demasiado lentas para reaccionar. Ironwind Echoes utiliza el poder de TEMA (Triple Exponential Moving Average) para eliminar el lag. Combinado con el RVI (Índice de Vigor Relativo) , forma un sistema de "Resonancia Cinética" que entra en oper
Phantom Circuit Overlord v700 AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL (MQL5 Estándar Optimizado) Nombre del Producto: Circuito Fantasma Overlord v700 (MT5) [Subtítulo: KAMA Trend Filter | Phantom Fractal Zones | Smart Margin Fix] Introducción El mercado se mueve por niveles ocultos que la mayoría de los operadores ignoran. Phantom Circuit Overlord es un sistema especializado de Seguimiento de Tendencia diseñado para cazar estas "Zonas Fantasma". En lugar de soportes/resistencias estáticos, identifica Fractales históricos y los expande usando
Wildbone Crimson Choir AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Wildbone Coro Carmesí (MT5) [Subtítulo: Structural Breakout | Harmonic RVI-MFI | Fortress Guard Logic] Introducción El mercado es un coro caótico. Para obtener beneficios, debe identificar los momentos en que todas las voces cantan en armonía. Wildbone Crimson Choir es un sistema científico de ruptura estructural. Define el "Wildbone" del mercado usando Envolventes y ejecuta operaciones sólo cuando lo confirma el "Crimson Choir"
Hexstorm Velvet Crown AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Hexstorm Velvet Crown AI (MT5) [Subtítulo: Hexagonal Mean-Reversion | Bollinger Touch | La Gran Muralla de Seguridad] Introducción Hexstorm Velvet Crown AI es un sistema de reversión media de ingeniería de precisión diseñado para capturar reversiones de alta probabilidad en los extremos del mercado. A diferencia de los robots de seguimiento de tendencias que se desintegran en mercados oscilantes, Hexstorm se nutre de la volatilid
Cyber Druid Hollowgate AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Cyber Druid Hollowgate AI (MT5) [Subtítulo: Donchian Breakout | Nube de Ichimoku | Seguridad de la Fortaleza Silenciosa] Introducción Cyber Druid Hollowgate AI es un sistema avanzado de Seguimiento de Tendencias diseñado para capturar expansiones masivas del mercado. Combina la antigua sabiduría del Druida (Filtro de Tendencia de la Nube de Ichimoku) con la precisión del Hollowgate (Ruptura del Canal de Donchian). El resultado es
Solar Abyss Twinforge AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Abismo Solar Twinforge AI (MT5) [Subtítulo: Sistema Híbrido de Volatilidad | Mean-Reversion & Trend | Silent Fortress Core] Introducción Solar Abyss Twinforge AI es un sistema de trading de doble motor que se adapta a los estados del mercado al instante. Está diseñado para resolver el problema más antiguo del trading: "Los bots de tendencia fracasan en los mercados de oscilación, y los bots de oscilación fracasan en los mercados
Obsidian Lantern Syndicate AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Sindicato Linterna Obsidiana (MT5) [Subtítulo: Alligator Trend | Fractal Breakout | Money Flow MFI] Introducción Obsidian Lantern Syndicate es un sistema de trading de élite que integra la Teoría del Caos (Bill Williams) con el análisis moderno de Flujo de Volumen. Ilumina el mercado usando "The Lantern" (Indicador Alligator) para definir la estructura de la tendencia, identifica puntos de entrada de precisión a través de "The Ob
Aether Fang Nightbloom AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Aether Colmillo Nightbloom (MT5) [Subtítulo: Compresión Keltner | Impulso de Fuerza | Seguridad de Fortaleza Silenciosa] Introducción Aether Fang Nightbloom es un sistema especializado de ruptura de volatilidad diseñado para cazar los movimientos más explosivos del mercado: Las expansiones de volatilidad . A diferencia de los bots de ruptura estándar que compran cada máximo, este EA espera a que el mercado entre en un estado de p
Chaos Manuscript Oracle AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Oráculo del Manuscrito del Caos (MT5) [Subtítulo: Predicción Fractal | Nube de Ichimoku | Seguridad de Crio-Stasis] Introducción El Oráculo del Manuscrito del Caos es un sistema de trading visionario que intenta descifrar la estructura oculta del mercado utilizando la Geometría Fractal. Actúa como un Oráculo , asomándose al futuro usando la Nube Ichimoku , mientras descifra el pasado usando un profundo Manuscrito Fractal . Combin
Marble Tempest Runemaker AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Marble Tempest Runemaker (MT5) [Subtítulo: Rolling Momentum | Filtro de Volatilidad | Seguridad Cryo-Stasis] Introducción Marble Tempest Run emaker es un sistema de trading único de "Decodificación Cíclica" que trata el precio del mercado como un objeto rodante influenciado por la gravedad (Tendencias) y las tormentas (Volatilidad). Combina la precisión estructural de "La Canica" (SAR Parabólico) con el poder de decodificación de
Ghostforge Bloom Requiem AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Ghostforge Bloom Requiem AI (MT5) [Subtítulo: TEMA Velocity | Volatility Bloom | Cryo-Stasis Safety] Introducción Ghostforge Bloom Requiem AI es un sistema de seguimiento de tendencias de élite diseñado para capturar movimientos de mercado de alta velocidad, filtrando al mismo tiempo el ruido de la indecisión. Funciona según una sofisticada lógica de "ciclo de vida": Espera a que se forje la tendencia (The Ghostforge ), confirma
Moonlit Bastion Nomicon AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Bastión Lunar Nomicon (MT5) [Subtítulo: Reversión Bollinger | Filtro RSI/ADX | Seguridad Cryo-Stasis] Introducción Moonlit Bastion Nomicon es un sistema de precisión de Reversión Media construido para condiciones extremas de mercado. Visualiza el mercado como una fortaleza (El Bastión ) rodeada de volatilidad. Utiliza una Banda de Bollinger de alta desviación (3.0) para definir los "Muros", consulta un estricto libro de reglas (E
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario