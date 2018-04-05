ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Marco Solar Inteligencia AI (MT5)

[Subtítulo: Lógica de Pulso Solar | Eje de Tendencia | Protección de Escudo Sanctum]

Introducción Solar Frame Intelligence AI es un sistema de trading de grado celestial diseñado para alinear el impulso del mercado con las tendencias estructurales. Funciona según el principio de que los mercados giran en torno a un "Eje Solar " central (Filtro de Tendencias). Detecta "Pulsos Solares" de alta energía utilizando el RSI y el MACD para ejecutar operaciones con precisión quirúrgica, todo ello protegido por la impenetrable arquitectura de seguridad "Escudo Solar ".

Actualización de la versión 2.80: El Santuario delMercado Esta importante actualización introduce el Protocolo de Seguridad "Santuario del Mercado". Aplica un relleno de seguridad extremo (200+ puntos) en todas las modificaciones de stop-loss e incluye un mecanismo de enfriamiento global "Blackout". Si el broker rechaza una solicitud de modificación, el EA pausa inteligentemente las operaciones durante 10 minutos para evitar el spam del servidor y proteger la posición de su cuenta.

Estrategia de Trading (La Lógica Solar) El sistema opera en un modelo de inteligencia de 3 niveles:

Eje Solar (Tendencia): Utiliza la EMA 50 para definir el centro gravitacional del mercado. Día (Tendencia alcista): Precio > Eje Solar.

Noche (tendencia bajista): Precio < Eje Solar. Pulso Solar (Momentum): Utiliza un RSI rápido (7) para detectar cambios rápidos de energía. Pulso de Compra: El RSI rebota desde mínimos profundos (35) o sube en una tendencia alcista.

Pulso de venta: El RSI rechaza los máximos (65) o se hunde en una tendencia bajista. Verificación Magnética: Utiliza el MACD para confirmar que la atracción magnética del impulso está alineada con el pulso antes de la entrada.

Características principales

Escudo Sanctum Trailing: Una lógica de salida de élite que mantiene una distancia de seguridad masiva. Calcula un "Sanctum" dinámico basado en StopLevel, FreezeLevel y Spread, asegurando que sus operaciones ganadoras nunca se vean sofocadas por las limitaciones del broker.

Enfriamiento Global: Detecta automáticamente errores de ejecución e inicia un "Apagón del Sistema", protegiendo sus registros y su cuenta de bucles de error de alta frecuencia.

Gestión institucional del dinero: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el margen libre de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación es una posición singular calculada.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (Recomendado para estabilidad de tendencia).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada

=== SISTEMA SOLAR === InpRiskPercent : Riesgo por operación (por ejemplo, 1,0%).

=== CEREBRO DE PULSO SOLAR === InpRsiPeriod : Sensibilidad de la detección de pulsos (Por defecto 7). InpMaPeriod : Filtro de tendencia del eje solar (Por defecto 50).

=== ESCUDO SOLAR (PROTECCIÓN) === InpSlAtrMult : Distancia de Stop Loss (Por defecto 2,5x ATR). InpTpAtrMult : Distancia Take Profit (Por defecto 5.0x ATR). InpSafetyPadding : Puntos extra de amortiguación para el Sanctum Shield.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navigator y seleccione Refresh. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.