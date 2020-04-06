Pro Price Action OB EA mz

PRO PRICE ACTION OB EA – ein hervorragendes automatisches Handelssystem basierend auf Preisaktionsforschung!

Dieser Expert Advisor erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! Sieben Set-Dateien verfügbar! D1 timeframe!

Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter:

Die Handelsidee basiert auf dem bekannten, leistungsstarken Preisaktionsmuster OutsideBar!

Pro Price Action OB EA ist eine hervorragende Investition – er wird Ihnen jahrelang treu bleiben, da alle Set-Dateien eine positive mathematische Erwartung haben!

EA-Funktionen:
– Der EA kann mit sieben Paaren gleichzeitig laufen.
– Das System verschwendet kein Geld für hohe Provisionen wie viele Scalper.
– Keine engen Spread-Anforderungen – Der EA kann auf jedem Konto verwendet werden.
– Das System verwendet keine gefährlichen Rastermethoden.
– Der EA verfügt standardmäßig über ein integriertes Zinseszins-Management.
- Jeder Trade verfügt über SL und TP, die für den Broker nicht sichtbar sind.
- SL und TP sind dynamisch und passen sich standardmäßig der Marktvolatilität an.
- Der Kompensationsmodus ist in den EA-Einstellungen verfügbar.
- Trend- und Oszillatorfilter sind integriert.
- Dynamischer Trailing Stop ist ebenfalls integriert.
- Handelspaare: NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.
- Zeitrahmen: D1.
- Betriebsdauer: Der EA sucht am Ende der Kerze nach Einstiegsmöglichkeiten. Wenn das System nach der Bildung der Tageskerze (im D1-Zeitrahmen) keine Orders gesetzt hat, bedeutet dies, dass im Chart keine Einstiegssignale verfügbar waren.
- Der EA verfügt über eine Info-Spread-Swap-Anzeige: Sie zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gebunden ist.
- Kontostand, Eigenkapital und Margins werden ebenfalls angezeigt.
- Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder beliebigen Ecke des Charts platziert werden.

Installation:
- Öffnen Sie 7 empfohlene Charts:
NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.
- Wählen Sie in jedem Chart den Zeitrahmen D1.
- Fügen Sie jedem Chart einen Expert Advisor hinzu.
- Wenden Sie die entsprechende Set-Datei auf den EA an.
- Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn lediglich auf MT4 installieren und den PC rund um die Uhr laufen lassen (ODER verwenden Sie einfach einen VPS anstelle des PCs).

Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.

