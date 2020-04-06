Pro Price Action OB EA mz

PRO PRICE ACTION OB EA - fiyat aksiyon araştırmasına dayalı harika bir otomatik işlem sistemidir!





Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_files mevcuttur! D1 timeframe!





İşlem fikri, ünlü güçlü Fiyat Aksiyon kalıbına dayanmaktadır - OutsideBar!





Pro Price Action OB EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_files'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır!





EA Özellikleri:

- EA aynı anda 7 çiftte çalışabilir.

- Sistem, birçok scalper gibi yüksek komisyonlar için para israf etmiyor.

- Sıkı spread gereksinimleri yok - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.

- Sistem herhangi bir tehlikeli grid yöntemi KULLANMIYOR.

- EA varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir. - Her işlemde broker tarafından görülemeyen SL ve TP vardır.

- SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.

- EA ayarlarında telafi modu mevcuttur.

- Trend ve Osilatör filtreleri yerleşiktir.

- Dinamik Trailing Stop da yerleşiktir.

- İşlem çiftleri: NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.

- Zaman dilimi: D1.

- Çalışma süresi: EA mumun sonunda giriş fırsatları arar. Sistem günlük mum oluştuktan sonra emir ayarlamadıysa (D1 zaman diliminde) - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.

- EA'da Bilgi Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swaplarını gösterir.

- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları gösterir. - Info Spread Swap Display'i grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür.





Nasıl kurulur:

- 7 önerilen grafiği açın:

NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.

- Her grafikte D1 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe Expert Adviser ekleyin.

- EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA PC yerine VPS kullanmak).





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.