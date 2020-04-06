Pro Price Action OB EA mz

PRO PRICE ACTION OB EA - fiyat aksiyon araştırmasına dayalı harika bir otomatik işlem sistemidir!

Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_files mevcuttur! D1 timeframe!

İşlem fikri, ünlü güçlü Fiyat Aksiyon kalıbına dayanmaktadır - OutsideBar!

Pro Price Action OB EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_files'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır!

EA Özellikleri:
- EA aynı anda 7 çiftte çalışabilir.
- Sistem, birçok scalper gibi yüksek komisyonlar için para israf etmiyor.
- Sıkı spread gereksinimleri yok - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.
- Sistem herhangi bir tehlikeli grid yöntemi KULLANMIYOR.
- EA varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir. - Her işlemde broker tarafından görülemeyen SL ve TP vardır.
- SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.
- EA ayarlarında telafi modu mevcuttur.
- Trend ve Osilatör filtreleri yerleşiktir.
- Dinamik Trailing Stop da yerleşiktir.
- İşlem çiftleri: NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.
- Zaman dilimi: D1.
- Çalışma süresi: EA mumun sonunda giriş fırsatları arar. Sistem günlük mum oluştuktan sonra emir ayarlamadıysa (D1 zaman diliminde) - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.
- EA'da Bilgi Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swaplarını gösterir.
- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları gösterir. - Info Spread Swap Display'i grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür.

Nasıl kurulur:
- 7 önerilen grafiği açın:
NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.
- Her grafikte D1 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe Expert Adviser ekleyin.
- EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın.
- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA PC yerine VPS kullanmak).

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.

Önerilen ürünler
TradeOnFree
Aleksandr Nadein
Uzman Danışmanlar
The trading robot is not limited by settings, but the test version works for several days. It uses mathematical analysis of the market, as well as for filtering It uses data from 2 indicators. It works with all accounts. It is possible to trade with a minimum balance. Stoploss is not used, the robot is initialized averaging algorithm. You can always limit the maximum number of transactions in the settings. Choose a lot size so that on your trading account there was the necessary amount of funds
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Uzman Danışmanlar
MACD göstergesinde ticaret robotu Bu, ticaret robotunun basitleştirilmiş bir sürümüdür, yalnızca bir giriş stratejisi kullanır (gelişmiş sürümde 10'dan fazla strateji vardır) Uzman Avantajları: Scalping, Martingale, ızgara ticareti. Sadece bir emir veya bir emirler tablosu ile alım satım kurabilirsiniz. Dinamik, sabit veya çarpan adımı ve işlem lotu ile son derece özelleştirilebilir bir emirler tablosu, Expert Advisor'ı hemen hemen her işlem enstrümanına uyarlamanıza olanak tanır. Düşüş
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
Doctor
Andrey Kolmogorov
Uzman Danışmanlar
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
Price Action HSS EA gts
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRICE ACTION HSS EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı harika bir günlük işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 8 Set_file mevcuttur! İşlem fikri, trend ve scalping teknikleriyle birleştirilen ünlü güçlü Fiyat Hareketi kalıplarına dayanmaktadır: Hammer ve Kayan Yıldız! PRICE ACTION HSS EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışmaktadır. Test ve işlem için EA Set_files'ı indirin: GBPCHF Set_file NZDUSD Set_file GBPCAD Se
Exp Tick Hamster MT4
Vladislav Andruschenko
3.62 (13)
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 4 için herhangi bir ticaret sembolü için tüm parametrelerin otomatik optimizasyonuna sahip uzman. Ayarlar olmadan EA! Tick   Hamster     - Bu,   yeni başlayanlar ve danışman kurmak istemeyen kullanıcılar için otomatik bir ticaret uzmanıdır! Yeni başlayan dostu uzman danışmanımızla sorunsuz otomatik ticaret deneyimini yaşayın. Karmaşık kurulumlar konusunda endişelenmenize gerek yok; uzmanımız sizin için her şeyi halleder. Başarılı ticaret yolculuğunuza bugün başlayın! MT5 sürümü Tam t
Vizzion
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Smart Grid FX
Natalya Sopina
Uzman Danışmanlar
Smart Grid FX – is counter-trend trade multicurrency EA for automated Forex trading. EA uses principle of Martingale. EA work algorithm: At cycle start the pair of opposite order opens with initial lots. Further grid of orders is being built with variable step and lot volume at the price movement direction. Wherein every time at the next order opening the all grid orders close level is being changed with regard to parameters of TakeProfit. The EA does not use such function as locking, trailing,
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Fxdolarix
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Fxdolarix is an automatic robot scalper for GBPUSD M5. Was tested on a real account for 3 months. The robot uses a scalping strategy focused on short-term intraday price movements. The main emphasis is on identifying moments of short-term volatility and executing quick trades. The robot uses such indicators as: iMACD, iMA, iStochastic. Using these indicators, the robot identifies the direction of the trend, and with the help of tick price movement activity, the robot identifies sharp impulses i
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Max Auto Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
MAX AUTO SCALPING EA - MT4 için tamamen otomatik bir çoklu parite işlem sistemidir. Bu, tüm işlem işini sizin için yapan, "ayarla ve unut" özellikli, yüksek kaliteli bir Uzman Danışmandır! 7 parite için 7 Set_file mevcuttur! Test ve işlem için EA Set_files'ı indirin: GBPCAD Set_file GBPCHF Set_file EURCHF Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file EA'nın temel özellikleri: - Yerel Destek/Direnç seviyelerine dayalı Scalping işlem yöntemleri. - Sistem güvenlidir v
Forex Gump Special
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Forex Gump Special is an automatic trading robot for the GBPUSD currency pair. The robot trades on the basis of breaking the boundary price. Using the averaging algorithm, the robot analyzes the market and marks the points of maximum and minimum prices, thus building a virtual channel. Further, the robot analyzes the price movement and as soon as the price goes beyond the virtual channel, the robot opens a deal in the opposite direction. This trading algorithm is based on the idea of ​​returnin
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Uzman Danışmanlar
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Uzman Danışmanlar
Description of the strategy: A highly professionally developed strategy from a trader with 25 years of experience. The strategy is based on the breakdown of levels. It has been thoroughly tested over a 20-year history using the entire range of stress tests (spread widening, slippage, application in other markets, changes in parameters, etc.). Average annual return 362%. Maximum drawdown 41.3%. In portfolio mode, the average annual return is 225%, drawdown 15.2%. Work with a single entry with ta
EA White Arbitrage
Ruslan Pishun
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
Advisor uses 6 trading strategies you can customize each strategy separately. Powered by 7 pairs and 1 timeframe M1 and uses a variety of trading systems. This increases the chances of stable growth and reduces the influence of one pair. The robot uses intelligent averaging system. Advisor is able to self-adjust their work. Instead of searching for values ​​satisfying historical prices for each pair, the adviser uses the values ​​effective on all cylinders, which increases the likelihood of good
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. EA is simple to install
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Ilan MT4
Andrey Khatimlianskii
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The original Ilan EA for MetaTrader 4 This is the original Ilan EA for the MetaTrader 4 trading terminal. The strategy needs no advertising as it is well known even to novice traders. Settings of the Expert Advisor The Expert Advisor can easily be set, while allowing you to adjust any important parameters of the strategy. Available Features: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy only, sell only, or both directions simultaneously; Step
Master Gold Reaper
George Aguilor
Uzman Danışmanlar
Master Gold Reaper EA - Automated Gold Trading Solution Introduction Master Gold Reaper is a powerful automated trading advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) traders who want to simplify their trading and take advantage of opportunities around the clock. Built on advanced algorithms and tested in multiple market conditions, this EA helps traders automate entries, manage risks, and secure profits with minimal manual intervention. The Problem Traders Face Trading gold can be highly pro
SG Opposit Grid MT4
Hleb Smoliar
Uzman Danışmanlar
The “ SG Opposit Grid ” EA works with Virtual TakeProfit(or real) - at the trader's choice. The EA looks for signals to enter the market along the trend on D1 and H1 . If the signals coincide, the EA on the working period ( М1 - М30 depends on the trader's choice) looks for a confirming pattern and opens a position in the direction of the trend. If, after opening a position, the price moves in a profitable direction, the position is closed upon reaching the virtual TProfit with a profit. If the
Trade Pulse Pro
Serhii Homelko
Uzman Danışmanlar
Trade Pulse Pro — EUR/USD için Gelişmiş Grid Uzman Danışmanı Açıklama: Trade Pulse Pro, H4 zaman diliminde Ichimoku Bulutu temel alınarak trend göz önünde bulundurularak EUR/USD paritesi için özel olarak tasarlanmış otomatik bir işlem uzman danışmanıdır. Danışman, yalnızca trend yönünde emir açılmasına izin veren sıkı filtreler kullanır ve emirler arasındaki mesafeyi kontrol eden martingale sistemi uygular. Ana Özellikler: Trend, fiyatın H4 Ichimoku Bulutu’na göre konumuna göre kesin olarak beli
EA Waddah gold d1 MT4
Sergey Demin
Uzman Danışmanlar
EA Waddah GOLD D1 is a powerful, fully automated trading Expert Advisor designed to trade gold (XAUUSD) on the daily timeframe (D1). It combines four independent, time-tested strategies, providing stable capital growth with low risk. When you purchase this EA you will receive ANY of our other EAs for free! Results and KPIs (Backtest 2006-2025) The Expert Advisor was backtested on historical XAUUSD data for 19 years (from 2006 to November 2025) using real ticks. The results presented below sho
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Uzman Danışmanlar
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
EA Golden King
Maksym Shyshatskyi
Uzman Danışmanlar
Golden King Expert Advisor, esas olarak altın (XAU/USD) ticaretine odaklanan benzersiz bir ölçeklendirme stratejisine sahip, Forex piyasası için özel olarak tasarlanmış otomatik bir ticaret programıdır. Bu EA, altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan para kazanmanın yüksek frekanslı ve hızlı bir yolunu arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. "Altın Kral"ın temel özellikleri: Ölçeklendirme Stratejisi: Bu EA, ölçeklendirme stratejisini kullanır; bu, pozisyonları kısa bir sürede, genellikle birkaç
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Uzman Danışmanlar
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT5 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT4 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! Kural       İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yapın. Kuantum
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Uzman Danışmanlar
Jesko EA –  Jesko, yıllardır test edilmiş ve optimize edilmiş bir stratejiye dayanan özel bir Uzman Danışman (EA)’dır. Gerçek hesaplarda test edilmiş ve sürekli olarak karlı ve düşük riskli performans göstermiştir. Şimdi, herkese açık hale getirmeye karar verdik. Signal live      Dört aylık canlı hesap  Kolay kurulum Her broker ile çalışır (ECN hesap önerilir)  Minimum depozito: 100 USD  7/24 destek Jesko’yu bir kez satın alın – diğer ürünlerimizi ücretsiz edinin! 1,5 dakikalık altın Backtest i
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.86 (42)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Golden Way
Lin Lin Ma
Uzman Danışmanlar
The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ADVANCED MULTI SCALPING EA - tamamen otomatik çok çiftli işlem sistemidir - istikrarlı büyüme ile çok güvenlidir. Bu karlı scalping EA şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir - ayda yaklaşık 70-100 işlem alır. Test ve işlem için EA Set_files'ı indirin: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA'nın Özellikleri: - Ek spread ayarları. - Ayarlanabilir Volatilite-Uyarlanabilir Stop Loss. - Uzun/K
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
Bazooka EA
Davit Beridze
Uzman Danışmanlar
Bazooka EA – MT4 için Trend ve Momentum Uzman Danışmanı Varsayılan ayarlar, 2024 yılının başından günümüze kadar GOLD M5 (Open Prices yöntemi) üzerinde EA backtesti yapmak için yapılandırılmıştır. Diğer zaman dilimleri için en uygun ayarları yorumlar bölümünde bulabilirsiniz. Bazooka EA , MetaTrader 4 için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Piyasanın yönlü hareketlerini işlemeye odaklanır ve trend doğrulaması ile momentum filtrelemesini birlikte kullanır. EA, kont
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Uzman Danışmanlar
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Uzman Danışmanlar
2025’in en güçlü otomatik işlem stratejilerinden biri 2025 yılında kullanılan en güçlü manuel işlem stratejilerinden birini, TMA (Triangular Moving Average) ve CG mantığı temel alınarak tam otomatik bir Expert Advisor’a (EA) dönüştürdük. 550 $ fiyatla yalnızca bir adet kaldı. Bundan sonra fiyat 650 $ ve 750 $ olacak, nihai fiyat ise 1200 $ olarak belirlenecek. Canlı sinyal >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Tıkla Bu EA, hassas girişler, akıllı bekleyen emirler ve sıkı risk yönetimi i
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bu fiyata sadece 1/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 250$ // MT5 sürümü Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emi
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Goldzilla Scalping M1 Check My portofolio MQL5 Algo Trading Community https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professional Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 is a fully automated Expert Advisor (EA) designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using a scalping strategy on the M1 timeframe . This EA is built to capture short-term price movements in the highly volatile gold market while maintaining strict risk control and trade discipline . Precision Scalping on M1 Opt
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Uzman Danışmanlar
XAU FLUX - Professional Gold Scalping Expert Advisor XAU FLUX, altın piyasasında hızlı ve disiplinli işlem yapmak için tasarlanmış profesyonel bir ticaret robotudur. Günlük küçük fiyat hareketlerinden istikrarlı kazançlar elde etmeyi hedefleyen trader'lar için geliştirilmiştir. Temel Özellikler: XAU FLUX, M1 & M5 zaman diliminde çalışarak piyasadaki mikro fırsatları değerlendiren gelişmiş bir scalping sistemi kullanır. EA, piyasa koşullarını sürekli analiz ederek uygun giriş noktalarını belirler
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ORIX System , GBPUSD döviz çifti için M5 zaman diliminde özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiş, piyasa yapısı ve fiyat davranışının derin analizine dayanan algoritmik bir işlem sistemidir. Expert Advisor standart gösterge sinyallerini kullanmaz ve basitleştirilmiş işlem şablonlarıyla işlem yapmaz. Sistemin temelinde, impuls, duraklama, likidite ve fiyat tepkisi prensiplerine dayalı olarak oluşturulmuş kendine özgü bir piyasa bağlamı belirleme mantığı yer alır. Algoritma piyasayı gerçek z
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Uzman Danışmanlar
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental trader, finansal piyasa yatırımcılarının EA bilgi verileriyle akıllı kararlar almasına yardımcı olan bir ticaret asistanıdır. Bu EA, para birimlerinin temel önyargısı, bir çift üzerindeki Gerçek zamanlı perakende tüccarlar oranı duyarlılığı, Banka ve enstitü tahmini, COT rapor verileri ve karmaşık bir EA panelindeki diğer veriler gibi gerekli tüm bilgileri yakalamak için çevrimiçi kaynakları kullanır. Kısaca, Manuel tüccarların daha iyi kararlar alması
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
Ninja Forex EA
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
Hello all The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is entered with a pending deal suspended Watching the video shows you how it works How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on ri
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Uzman Danışmanlar
Contact me after payment to send you the user manual PDF file Real monitoring signals:    Please see links on my profile Greedy Red is an Expert Advisor is designed based on Volume Profile FR . Volume Profile FR  calculates volume in price levels (typical volume indicator shows only candle volumes). With the volume of price levels, you can identify important areas that have the potential to reverse. You can also see the volume of support and resistance levels and decide on them. Greedy Red(GR)’
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Yazarın diğer ürünleri
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ADVANCED MULTI SCALPING EA - tamamen otomatik çok çiftli işlem sistemidir - istikrarlı büyüme ile çok güvenlidir. Bu karlı scalping EA şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir - ayda yaklaşık 70-100 işlem alır. Test ve işlem için EA Set_files'ı indirin: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA'nın Özellikleri: - Ek spread ayarları. - Ayarlanabilir Volatilite-Uyarlanabilir Stop Loss. - Uzun/K
RVI Higher Time Frame MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF RVI Osilatörü MT5 için, Yeniden boyama yok. - Profesyonel HTF RVI Osilatörü MT5 ile işlem yöntemlerinizi yükseltin. HTF şu anlama gelir - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi. - RVI, trend değişikliği tespiti ve Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından giriş için en iyi osilatörlerden biridir. - Bu gösterge, Aşırı Satış/Alım alanlarından Fiyat Hareketi girişleri olan Çoklu Zaman Çerçevesi işlem sistemleri için mükemmeldir. - HTF RVI Göstergesi, RVI'yi Daha Yüksek zaman çerç
Trend Correction Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT5 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend Düzeltme Histogramı". - Trend Düzeltme Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş eğilimi için kırmızı ve yükseliş eğilimi için mavi. - Aynı renkteki 7 ardışık histogram sütunu yeni bir eğilimin başlangıcı anlamına gelir. - Ana amaç olan kayıpları en aza indirmek ve karı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış Trend Düzeltme Histogramı göstergesi. - Göstergenin duyarlılığından sorumlu olan "Periyot" parametresine sahiptir. - Dahili Mobil ve PC uyarıları. - Tren
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! Yüksek kaliteli Trading Robotları ve Göstergelerini görmek için buraya tıklayın! Crypto_Forex Göstergesi: MT4 için Heiken Ashi Mumları. Yeniden Boyama Yok. - Heiken_Ashi_Candles, resimde olduğu gibi Trend Çizgisi MA göstergesiyle harika bir kombinasyona sahiptir. - Gösterge Heiken_Ashi_Candles, trendi daha görünür hale getirmek için çok kullanışlı bir
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! Yüksek kaliteli Trading Robotları ve Göstergelerini görmek için buraya tıklayın! MT4 için Forex Göstergesi Spread Göstergesi, harika bir yardımcı ticaret aracı. - Spread Göstergesi göstergesi, eklendiği forex çiftinin geçerli spread'ini gösterir. - Spread gösterge değerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür: 0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Fraktal Trend Çizgileri" MT4 için. - Bu gösterge, kopuşlarla Grafik Analiz kullanan yatırımcılar için mükemmeldir!!! - "Fraktal Trend Çizgileri" grafiksel Yukarı Trend (mor renk) ve Aşağı Trend (kırmızı renk) çizgilerini gösterir. - Yukarı Trend ve Aşağı Trend çizgileri, en yakın 2 fraktala dayanır. - Gösterge, trend çizgilerinin renginden ve genişliğinden sorumlu birkaç parametreye sahiptir. - Gösterge, kopuş uyarısı için yerleşik Mobil ve PC'ye sahiptir. Yüksek kali
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca, olumlu geri bildirimlerinizi çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! Yüksek kaliteli Trading Robotları ve Göstergelerini görmek için buraya tıklayın! MT4 için Forex Göstergesi SWAP Ekranı, harika bir yardımcı ticaret aracı. - SWAP Ekranı göstergesi, eklendiği forex çiftinin uzun ve kısa işlemleri için geçerli SWAP'ları gösterir. - SWAP Ekranı değerlerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür: 0 - sol üst köşe
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için Forex Göstergesi "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" göstergesi çok kullanışlı bir yardımcı işlem aracıdır. - Fiyata (fiyat aralığı seviyeleri) göre ulaşılabilen günlük, haftalık ve aylık en olası seviyeleri gösterir. - Günlük aralık, günlük içi yatırımcılar için kullanışlıdır. - Haftalık ve Aylık aralıklar Swing ve Uzun vadeli yatırımcılar içindir. - Gösterge, Kar Alma hedeflerinizi planlamak veya Zarar Durdurma emirleri düzenlemek için mükemmeldir. Yüksek ka
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF RVI Osilatörü MT4 için, Yeniden boyama yok. - Profesyonel HTF RVI Osilatörü MT4 ile işlem yöntemlerinizi yükseltin. HTF şu anlama gelir - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi. - RVI, trend değişikliği tespiti ve Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından giriş için en iyi osilatörlerden biridir. - Bu gösterge, Aşırı Satış/Alım alanlarından Fiyat Hareketi girişleri olan Çoklu Zaman Çerçevesi işlem sistemleri için mükemmeldir. - HTF RVI Göstergesi, RVI'yi Daha Yüksek zaman çerç
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Dinamik Osilatör - MT4 için gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesidir - verimli bir Ticaret aracıdır! - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını kontrol etmek için resimlere bakın. - Dinamik Osilatör, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma bölgelerine sahiptir. - Osilatör, Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır. - Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında; Aşırı Satın Alma değerleri: Kırmızı çizginin üzerinde. - Standar
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için "8 Sembol için RSI" Forex Göstergesi. Yeniden boyama yok. - RSI, işlem yapmak için en popüler osilatörlerden biridir. - Güçlü Aşırı Satın Alma bölgesinden (70'in üstünde) Satış girişleri ve güçlü Aşırı Satış bölgesinden (30'un altında) Satın Alma girişleri almak harikadır. - RSI, sapma tespiti için çok faydalıdır. - "8 Sembol için RSI", yalnızca 1 grafikte 8 farklı sembole kadar RSI değerlerini kontrol etme fırsatı verir. - Bu gösterge, Aşırı Satın Alma/Satış alanlarından Fiyat Hareke
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Scalping_Channel". - Scalping Kanalı, ATR tabanlı oynaklık sınırlarına sahiptir. - Scalping ticareti için kullanmak harikadır: - Orta çizgide düzenleme bekleyen limit emri yoluyla işlemlere girin. - Yeşil sabit yukarı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum üst sınırın üzerinde kapandığında Boğa girişlerini düşünün (resimlere bakın). - Kırmızı sabit aşağı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum alt sınırın altında kapandığında Ayı girişlerini düşünün (resimlere ba
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Follow Trend Osilatörü" - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır! - Kullanıcı dostu gösterge, ana trendin yönüne doğru scalping fırsatları sunar. - Sinyal histo parçasına sahip düzgün ve ayarlanabilir osilatör. - Yükselen trendler için osilatörün yeşil rengi, düşen trendler için kahverengi rengi. - Aşırı satım değerleri: -30'un altında; Aşırı alım değerleri: 30'un üzerinde. - Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. Yükse
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.11'i kullanın. - EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. - Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her siparişin hesap koruması için kendi SL'si va
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend Düzeltme Histogramı". - Trend Düzeltme Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş eğilimi için kırmızı ve yükseliş eğilimi için mavi. - Aynı renkteki 7 ardışık histogram sütunu yeni bir eğilimin başlangıcı anlamına gelir. - Ana amaç olan kayıpları en aza indirmek ve karı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış Trend Düzeltme Histogramı göstergesi. - Göstergenin duyarlılığından sorumlu olan "Periyot" parametresine sahiptir. - Dahili Mobil ve PC uyarıları. - Tren
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Uzman Danışmanlar
MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için yaklaşık %90 doğruluk oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir. Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir. Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. Test ve ticaret için EA Set_files'ı indirin: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Bileşik faiz yöntemi ve scalping teknikleri uygulandı. - Sistem, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar. - EA, varsayılan olarak otomatik (
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend ZigZag ile MACD". - MACD göstergesi trend ticareti için en popüler araçlardan biridir. - "MACD with Trend ZigZag" Fiyat Hareketi girişleriyle veya diğer göstergelerle birlikte kullanmak için mükemmeldir. - En doğru giriş sinyallerini seçmek için bu göstergeyi kullanın: _ MACD 0'ın üzerindeyse (yeşil renk) ve ZigZag çizgisi yukarı doğruysa - yalnızca Satın Alma Fiyatı Hareketi kalıplarını arayın. _ MACD 0'ın altındaysa (pembe renk) ve ZigZag çizgisi aşağı
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Scalping Histogramı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. - Scalping Histogramı göstergesi, küçük fiyat düzeltmesinden sonra fiyat momentumunun ana yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir. - Scalping Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş momentumu için turuncu ve yükseliş momentumu için yeşil. - Aynı renkte en az 10 ardışık histogram çubuğu gördüğünüzde, güçlü bir momentum gerçekleştiği anlamına gelir. - Giriş sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve ilk momen
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi SCALPING SNIPER MT4 için, Yeniden Boyanmayan Ticaret Sistemi. Scalping Sniper - doğru fiyat momentumunu gösteren gelişmiş bir sistemdir (gösterge)! - MT4 için profesyonel Scalping Sniper Göstergesi ile ticaret yöntemlerinizi yükseltin. - Bu sistem, %90'a varan kazanma oranıyla çok doğru ancak nadir keskin nişancı sinyalleri sağlar. - Sistem, bir çift başına düşük sinyal sayısını telafi etmek için sinyalleri aramak için birçok çift kullanır. - Scalping Sniper şunlardan o
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" MT4 için. - "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlüdür. Yeniden boyama yok; Gecikme yok; - Gösterge grafikte İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenlerini algılar: - Boğa deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - İç Çubuğun kendisi Yüksek R/R oranına (ödül/risk) sahiptir. - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "İç Çubuk ve Dış Çubu
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
"SINGLE SNIPER" EA, MT4 platformu için güçlü bir scalping ticaret sistemidir! Yüksek Kazanma oranı yaklaşık %85-90'dır! Sistem bileşik faiz risk yönetimini kullanıyor! Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. Test ve ticaret için Set_file'ı kullanın: EA set_file'ı indirin - İşlemler çok doğrudur: yaklaşık %85-90. - Sistem, grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAMAKTADIR. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır. - Bileşik faiz yöntemi uygulandı. - Gi
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 çift için 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden  (v25.11) Set_files'ı kullanın. Bu EA, Adaptive Scalper EA'nın Gelişmiş bir sürümüdür. Advanced Adaptive Scalper EA'nın temel Adaptive Scalper EA ile karşılaştırıldığında ek özellikleri: - Ek spread ayarları. - SPREAD
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
SwapFree Adaptive Scalper EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 9 çift için 9 Set_files mevcuttur! Test ve işlem için EA Set_files'ı indirin: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA'nın Özellikleri: - Scalping teknikleri. - Rollover etkisi yok. - Swap yok. - Hafta
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "MA Hızı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. Hareketli Ortalamanın HIZI - benzersiz bir trend göstergesidir. - Bu göstergenin hesaplanması fizikteki denklemlere dayanmaktadır. - Hız, Hareketli Ortalamanın 1. türevidir. - MA Hızı göstergesi, MA'nın yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir. - MA Hızı ile standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. SMA, EMA, SMMA ve LWMA için uygundur. - Trend stratejilerinde MA Hızı kullanılması önerilir, göstergenin
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için Yüksek doğrulukta hassas otomatik işlem sistemidir. Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir. Sadece bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. SF Multi Sniper EA, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın. - Rollover'dan etkilenmez. - Swap içermez. - Hafta sonu boyunca işlem yapmaz. - Scalping teknikle
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Trend Osilatörü - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır! - Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır - "Hesaplama için fiyat" parametresi için 20 seçenek. - Şimdiye kadar geliştirilen en akıcı osilatör. - Yükselen trendler için yeşil renk, düşen trendler için kırmızı renk. - Aşırı satım değerleri: 5'in altında, Aşırı alım değerleri: 95'in üzerinde. - Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. - PC ve Mobil uyarılarla. Yüks
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için Konsolidasyon Çubuğu Deseni. - Gösterge "Konsolidasyon Çubuğu" Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir kopuş odaklı göstergedir. - Gösterge 1 çubuk boyunca dar bir alanda fiyat konsolidasyonunu algılar ve şunları gösterir: Kopuş yönü, Bekleyen emir konumu ve SL konumu. - Boğa Konsolidasyon Çubuğu - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Konsolidasyon Çubuğu - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - Yeniden boyama yok; Gecikme yok; Yüksek
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF Ichimoku MT4 için. - Ichimoku göstergesi en güçlü trend göstergelerinden biridir. HTF - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir. - Bu gösterge Trend Yatırımcıları için mükemmeldir ve Fiyat Hareketi girişleriyle birleştirilebilir. - HTF Ichimoku Göstergesi, daha yüksek zaman çerçevesinden Ichimoku'yu mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar. - Yukarı trend - mavi olanın üzerindeki kırmızı çizgi (ve her iki çizgi de bulutun üzerindedir) / Aşağı trend - mavi olanın altı
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
OSB Osilatörü - gelişmiş özel gösterge, etkili Fiyat Hareketi yardımcı aracıdır. - Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır. - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını kontrol etmek için resimlere bakın. - OSB Osilatörü, Fiyat Hareketi, Sapma ve Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma sinyalleri için tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı araçtır. - Aşırı Satış değerleri: 30'un altında. - Aşırı Satın Alma değerleri: 70'in üzerinde. - Bu gösterge ile standart stratejileri bile yükseltmek için
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Asılan Adam ve Ters Çekiç deseni" MT4 için. - "Asılan Adam ve Ters Çekiç deseni" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir göstergedir: Yeniden boyama yok, gecikme yok. - Gösterge grafikte boğa Ters Çekiç ve ayı Asılan Adam desenlerini algılar: - Boğa Ters Çekiç - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Asılan Adam - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "Asılan Adam ve Ters Çekiç deseni" göstergesi
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt