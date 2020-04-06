Pro Price Action OB EA mz

PRO PRICE ACTION OB EA - 是一款基于价格行为研究的优秀自动交易系统！





这是一款“设置后即可忘记”的EA，为您完成所有交易任务！提供7个Set_files！ D1 timeframe!





交易理念基于著名的强大价格行为模式 - OutsideBar！





Pro Price Action OB EA是一项非常不错的投资 - 它将为您服务多年，所有Set_files都具有正的数学期望值！





EA特点：

- EA可同时运行7个货币对。

- 系统不会像许多剥头皮交易者那样为了高额佣金而浪费资金。

- 无低点差要求 - EA适用于任何账户。

- 系统不使用任何危险的网格方法。

- EA默认内置复利资金管理。

- 每笔交易都有止损和获利，经纪商不可见。

- 止损和获利是动态的 - 它们默认会根据市场波动进行调整。

- EA 设置中提供补偿模式。

- 内置趋势和震荡指标过滤器。

- 还内置动态追踪止损。

- 交易对：NZDCAD、NZDUSD、AUDUSD、EURUSD、USDCHF、USDJPY、AUDCHF。

- 时间范围：D1。

- 运行时间：EA 在 K 线图末端寻找入场机会。如果系统在日线图形成后（D1 时间范围）未设置订单，则表示图表上没有可用的入场信号。

- EA 具有点差和隔夜利息信息显示 - 它显示与其关联的外汇对的当前点差和隔夜利息。

- 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。

- 可以将信息点差掉期显示放置在图表的任意位置.





安装方法：

- 打开 7 个推荐图表：

NZDCAD、NZDUSD、AUDUSD、EURUSD、USDCHF、USDJPY、AUDCHF。

- 在每个图表上选择 D1 时间周期。

- 将 EA 关联到每个图表。

- 将相应的“Set_file”应用到 EA。

- 机器人会自动完成所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 并让电脑全天候运行（或者使用 VPS 代替电脑）。





这是仅在本 MQL5 网站提供的原创产品。