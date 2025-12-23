Extractors MT4

Extraktoren für XAUUSD

Extractors für XAUUSD ist ein professioneller Expert Advisor für Händler, die Wert auf Präzision, kontrolliertes Risiko und eine flexible Handelslogik beim Handel mit Gold (XAUUSD) legen. Er integriert zwei fortschrittliche integrierte Strategien und fünf flexible Marktansatzmodi und gibt Händlern die volle Kontrolle darüber, wie das System Trades unter verschiedenen Marktstrukturen interpretiert, eingibt und verwaltet.

Extractors basiert auf umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und stellt die Weiterentwicklung unseres früheren Projekts Gold Throne dar, das durch einen größeren Rasterabstand, eine verbesserte Risikobegrenzung und eine intelligentere Handelsmanagementlogik für geringere Aggressivität und verbesserte Sicherheit verfeinert wurde.


Geben Sie diese Schlüssel über die Eingabe EA_Deactivation_Key ein, um den Rastermodus zu deaktivieren oder auszuschalten. Geben Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 ein. Um den Nicht-Rastermodus (Prop Firm) zu deaktivieren oder auszuschalten, verwenden Sie 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Um beide aktiv zu lassen, lassen Sie die Eingabe EA_Deactivate_Key leer.


Legen Sie Dateien im Kommentarbereich mit vollständiger Beschreibung fest, um einen Backtest in einem anderen Modus durchzuführen.


Senden Sie mir nach dem Kauf bitte eine private Nachricht, um auch den Aktivierungslink für den News Filter zu erhalten.


Nach fünf Verkäufen erhöht sich der Preis um 100 $ auf den Endpreis von 1300 $.


Strategie Eins – Grid Trading (kein Martingale)

Diese Strategie implementiert einen nicht-martingalen Rasteralgorithmus, der darauf ausgelegt ist, das Risiko zu reduzieren und gleichzeitig die strukturierten Vorteile des Rasterhandels beizubehalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rastern setzt Extractors Einträge im Abstand von 4000 Punkten ein, was die Positionsdichte und das kumulative Drawdown-Risiko drastisch verringert.

Aufgrund dieser Abstände arbeitet das System etwa 80 % der Zeit mit einer einzigen aktiven Position und funktioniert effektiv wie ein Single-Entry-Handelssystem, behält aber dennoch die Flexibilität eines Rasters bei längeren Preisbewegungen.


Cut_Loss (%) – Prozentbasierte Risikokontrolle

Mit der Cut_Loss (%)-Eingabe kann der Benutzer steuern, wie viel seines Kontokapitals der EA während des Netzbetriebs nutzen darf. Sobald der prozentuale Schwellenwert erreicht ist, stoppt der Netzausbau. Dadurch wird ein virtuelles Stop-Loss-System eingeführt, das das Netzrisiko basierend auf benutzerdefinierten Kapitalschutzniveaus begrenzt. Dieses Design minimiert Überrisiken und bietet Händlern eine präzise Kontrolle über das Netzrisiko.


Strategie Zwei – Manuelles Risiko-Ertrags-Management

Die zweite integrierte Strategie konzentriert sich auf die manuelle Risiko- und Ertragskontrolle. Hier kann der Benutzer feste Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände definieren. Dies eignet sich besonders für Prop-Firm-Konten, bei denen präzise Risikoparameter und eine geringe Drawdown-Konsistenz erforderlich sind.

Durch die manuelle Festlegung dieser Werte können Händler eine klare und regelbasierte Struktur schaffen, die Belohnung und Schutz entsprechend ihren Handelszielen ausbalanciert. Dieser Ansatz ermöglicht vollständige Transparenz und Konsistenz im Handelsverhalten und entspricht den strengen Anforderungen an Bewertung und Kontofinanzierung.


Fünf Marktansatzmodi

Extractors bietet fünf einzigartige Betriebsmodi mit jeweils eigener Logikstruktur und Marktinterpretation. Diese Modi passen Parameter an wie:

  • Handelseintrittsbedingungen und Bestätigungsfilter
  • Orderabstand und Ausführungslogik
  • Handelshäufigkeit
  • Volatilitätsbasierte dynamische Anpassungen
  • Risikoskalierung und Exposure-Reaktion

Dies ermöglicht es Händlern, verschiedene Methoden des Markteintritts zu erkunden, von konservativen über adaptive bis hin zu aktiven Handelsstilen. Sie können:

  • Führen Sie beide Strategien gleichzeitig auf einem Chart aus, oder
  • Wenden Sie jede Strategie separat auf verschiedenen Diagrammen an, um einen klareren Vergleich und eine bessere Leistungsanalyse zu ermöglichen.


Integration von Nachrichtenfiltern

Extractors enthält einen integrierten Nachrichtenfilter, der die Handelsaktivitäten rund um wichtige Wirtschaftsereignisse automatisch steuert. Ist dieser aktiviert, kann der EA neue Trades vor und nach Pressemitteilungen pausieren oder verzögern und so das Risiko in volatilen Phasen wie NFP-, CPI- oder FOMC-Ankündigungen reduzieren. Diese Funktion hilft, unerwünschte Trades bei unvorhersehbaren Marktspitzen zu verhindern, insbesondere bei sensiblen Instrumenten wie Gold.


Instrumentenkompatibilität und Zeitrahmen

Obwohl Extractors für XAUUSD (Gold) optimiert ist, kann es auch auf andere Instrumente mit ähnlichen Volatilitätsprofilen angewendet werden, darunter:

  • Wichtige Währungspaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY usw.)
  • Bitcoin (BTCUSD)
  • NASDAQ (US100)
  • Dow Jones (US30)
  • Weitere von Ihrem Broker unterstützte CFDs

Empfohlene Zeitrahmen: M1 bis M30

Mindesteinzahlung: 100 $


Wichtiger Kompatibilitätshinweis:

Dieser EA ist aufgrund interner Unterschiede in den Symbolausführungsmodellen und der Formatierung des Backtest-Datenfeeds nicht mit den Servern von Exness-Brokern kompatibel. Sollten Sie beim Backtesting unvollständige oder nicht ausgeführte Trades feststellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

  1. Erstellen Sie ein MetaQuotes-Demokonto direkt vom MetaTrader 5-Terminal aus.

  • Führen Sie den Backtest mit dem MetaQuotes-Datenfeed erneut aus.


Eignung eines Stützenunternehmens

Extractors wurde unter Berücksichtigung der Compliance von Prop-Firmen entwickelt. Der EA bietet eine schrittweise Skalierung der Lotgröße, eine feste Risikologik pro Handel und konsistente Prinzipien des Geldmanagements. Dadurch eignet er sich für die Bewertung von Prop-Firmen und finanzierten Konten mit strengen Risiko- und Drawdown-Beschränkungen.


Visuelle Demonstrationen und Testbeispiele

Die bereitgestellten Produkt-Screenshots veranschaulichen:

  • Die Auswirkungen enger vs. weiter Stop-Loss-Setups zeigen, wie Flexibilität die Marktpositionierung beeinflusst.
  • Beispiele für die Rasterabstände bei Volatilität und deren Auswirkungen auf die Handelsfrequenz.
  • Beispielkonfigurationen von Dual-Strategie-Setups, die gleichzeitig in verschiedenen Modi betrieben werden.

Diese Abbildungen dienen ausschließlich zu Schulungs- und Konfigurationszwecken. Sie sollen keine spezifischen Ergebnisse oder Leistungsergebnisse darstellen.


Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen

  • Zwei integrierte Strategien: Raster (ohne Martingale) und manuelles Risiko-Ertrags-System
  • Fünf Betriebsmodi für flexible Marktanpassung
  • Großer Rasterabstand von 4000 Punkten für reduziertes Risiko
  • Prozentualer Cut_Loss (%) für eigenkapitalgesteuerte Rasterbegrenzung
  • Integrierter Nachrichtenfilter für ereignisbasiertes Handelsmanagement
  • Arbeitet in den Zeiträumen M1 bis M30
  • Optimiert für XAUUSD, unterstützt andere Instrumente
  • Prop-Firmen-konforme Konfiguration
  • Nicht kompatibel mit Exness-Servern
  • Dual-Strategie-Betrieb auf einem oder mehreren Charts
  • Anpassbare Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen
  • Klare Eigenkapitalschutzmechanismen und Handelsfilter


Abschließender Überblick

Extractors für XAUUSD ist ein ausgewogenes und anpassungsfähiges Handelsframework, das auf zwei Prinzipien basiert: kontrollierte Risikoexposition und strategische Marktflexibilität.

Ob als risikoarmes Rastersystem oder als präzise manuelle Risiko-Ertrags-Struktur – Extractors ermöglicht es Händlern, die Volatilität von Gold strukturiert, konsistent und risikobewusst zu steuern. Es verwendet kein Martingal, vermeidet risikoreiche Zinseszinsen und integriert benutzerdefinierte Steuerung auf jeder Betriebsebene.

Für Händler, die ein anpassbares, diszipliniertes und professionelles System suchen, das auf Stabilität und Anpassungsfähigkeit ausgelegt ist, bietet Extractors für XAUUSD einen strukturierten Ansatz zur Handelsautomatisierung.



