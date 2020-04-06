Pro Price Action OB EA mz

PRO PRICE ACTION OB EA: ¡un excelente sistema de trading automático basado en la investigación de la acción del precio!

¡Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti! ¡7 Set_files disponibles! D1 timeframe!

Descarga los archivos de configuración del EA para probar y operar:

La idea de trading se basa en el famoso y poderoso patrón de Acción del Precio: OutsideBar.

Pro Price Action OB EA es una excelente inversión: te funcionará durante años; todos los Set_files tienen una esperanza matemática positiva.

Características del EA:
- El EA puede operar en 7 pares simultáneamente.
- El sistema no malgasta dinero en altas comisiones como muchos scalpers.
- Sin requisitos de spread ajustados. El EA se puede usar en cualquier cuenta.
- El sistema no utiliza métodos de cuadrícula peligrosos.
- El EA incorpora la gestión de capital con interés compuesto por defecto. Cada operación tiene SL y TP, que no son visibles para el bróker.
- SL y TP son dinámicos: se adaptan a la volatilidad del mercado por defecto.
- El modo de compensación está disponible en la configuración del asesor experto.
- Filtros de tendencia y oscilador integrados.
- Trailing Stop dinámico integrado.
- Pares de trading: NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.
- Periodo temporal: D1.
- Tiempo de funcionamiento: El asesor experto busca oportunidades de entrada al final de la vela. Si el sistema no ha establecido órdenes después de la formación de la vela diaria (en el período D1), significa que no hubo señales de entrada disponibles en el gráfico.
- El asesor experto cuenta con una pantalla de información sobre spreads y swaps: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está vinculado.

- La pantalla también muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta. Es posible ubicar la visualización del swap de spread de información en cualquier esquina del gráfico.

Cómo instalar:
- Abra 7 gráficos recomendados:
NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.
- Seleccione el marco temporal D1 en cada gráfico.
- Añada un asesor experto a cada gráfico.
- Aplique el "Set_file" correspondiente al asesor experto.
- El robot lo hace todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4 y dejar su PC funcionando 24/7 (o simplemente use un VPS en lugar de un PC).

Es un producto original que solo se ofrece en este sitio web de MQL5.

