Pro Price Action OB EA mz

PRO PRICE ACTION OB EA est un excellent système de trading automatique basé sur l'analyse des prix !

Ce système Expert Advisor « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 7 Set_files disponibles ! D1 timeframe!

Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading :

L'idée de trading est basée sur le célèbre et puissant modèle d'action des prix : OutsideBar !

Pro Price Action OB EA est un excellent investissement : il fonctionnera pendant des années, tous les Set_files ayant une espérance mathématique positive !

Caractéristiques de l'EA :
- L'EA peut fonctionner sur 7 paires simultanément.
- Le système ne gaspille pas d'argent en commissions élevées, contrairement à de nombreux scalpers.
- Pas d'exigences de spread serré ; l'EA peut être utilisé sur n'importe quel compte.
- Le système n'utilise aucune méthode de grille dangereuse.
- L'EA intègre par défaut une gestion des intérêts composés.
- Chaque transaction comporte des SL et des TP, invisibles pour le courtier.
- Les SL et TP sont dynamiques : ils s’adaptent par défaut à la volatilité du marché.
- Le mode de compensation est disponible dans les paramètres de l’EA.
- Les filtres de tendance et d’oscillateur sont intégrés.
- Le stop suiveur dynamique est également intégré.
- Paires de trading : NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.
- Période : J1.
- Durée de fonctionnement : l’EA recherche des opportunités d’entrée à la fin de la bougie. Si le système n’a pas défini d’ordres après la formation de la bougie du jour (période J1), cela signifie qu’aucun signal d’entrée n’était disponible sur le graphique.
- L’EA dispose d’un affichage Info Spread Swap : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.
- L’affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges. - L'affichage Info Spread Swap peut être situé dans n'importe quel coin du graphique .

Installation :
- Ouvrez les 7 graphiques recommandés :
NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.
- Sélectionnez l'intervalle de temps D1 sur chaque graphique.
- Associez un Expert Advisor à chaque graphique.
- Appliquez le « Set_file » correspondant à l'EA .
- Le robot gère tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur fonctionner 24h/24 et 7j/7 (ou d'utiliser un VPS).

