KT Gold Nexus EA MT4

5

Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein?

Geduld. Disziplin. Zeit.

Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit.

Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein tatsächliches Potenzial zu erleben. Wie im professionellen Trading können verlustreiche Wochen oder sogar Monate auftreten. Das ist normal. Entscheidend ist die kumulative Performance über einen längeren Zeitraum.

Viele Grid- oder Martingale-Systeme zeigen zu Beginn schnelle Gewinne, enden jedoch fast immer mit einem vollständigen Kontoverlust. Dieser EA wurde entwickelt, um dieses Risiko zu vermeiden und sich stattdessen auf ein stabiles und kontrolliertes Wachstum zu konzentrieren.

Einführung

Der KT Gold Nexus EA ist ein professionell entwickeltes Plug-and-Play-Tradingsystem, das speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) auf dem H4-Zeitrahmen konzipiert wurde. Er wurde mit Dukascopy-Historien­daten in 100% Modellierungsqualität entwickelt und umfangreichen Robustheits- und Stresstests unter verschiedenen Marktbedingungen unterzogen.

Die historischen Kursdaten werden in unterschiedliche Marktregime unterteilt, und jede Trading-Idee wird in diesen Umgebungen mehrfach auf leistungsstarken Servern getestet. Nur Einstiegskonfigurationen, die unter allen Bedingungen konsistent bleiben, werden ausgewählt. Dieser Prozess stellt sicher, dass die Strategie auf Stabilität, Anpassungsfähigkeit und langfristige Performance ausgelegt ist und nicht auf überoptimierte Ergebnisse.

Dieser EA nutzt unser proprietäres Selbstlernmodul und integriert nahtlos mehrere technische Indikatoren, darunter Laguerre, ATR, geglätteter RSI, DPO, CCI und AO, um ein leistungsstarkes Trading-Setup zu erstellen. Sobald sich eine Handelsmöglichkeit ergibt, wird die Position strategisch in mehrere Orders aufgeteilt, wobei jeder Trade unabhängig verwaltet wird, um die Ausführung zu optimieren und sich an die Marktdynamik anzupassen.

Konfigurationen

  • Symbol: Gold (XAUUSD)
  • Zeitrahmen: 4 Stunden
  • Mindesteinzahlung: $1000
  • Empfohlene Einzahlung: $2000 (zusätzlicher Sicherheitspuffer in hochvolatilen Marktphasen)
  • Eingabeeinstellungen: Standard (keine speziellen Set-Dateien erforderlich)
  • Broker: Beliebig (keine besonderen Bedingungen erforderlich)
  • Prop-Firm geeignet: Ja (Swing-Trading)

Verwenden Sie den Lot Size Finder, um die passende Lotgröße basierend auf Ihrem Kontostand und Ihrer maximal tolerierten Drawdown-Grenze zu ermitteln.

Dieser EA wird jährlich aktualisiert, um mit sich ändernden Marktbedingungen und -regimen Schritt zu halten. Bei Veröffentlichung eines neuen Updates erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihren MQL5-Nachrichten. Bitte führen Sie Updates ausschließlich am Wochenende durch und erst, nachdem alle Trades der vorherigen Version vollständig geschlossen wurden.

Backtestergebnisse spiegeln das volle Potenzial dieses EAs nicht vollständig wider. Die Algorithmen sind darauf ausgelegt, sich im Live-Markt über die Zeit anzupassen und weiterzuentwickeln, insbesondere im Jahr nach dem letzten Update. Geduld ist entscheidend. Geben Sie der Strategie mindestens ein Jahr Live-Trading-Zeit, um ihre tatsächliche Stärke zu zeigen.

Funktionen

  • Verwendet keine risikoreichen Techniken wie Grid-, Martingale-, Hedging- oder Averaging-Strategien.
  • Trades sind durch integrierte, versteckte Stop-Loss- und Take-Profit-Mechanismen geschützt, um das Risiko von Broker-Interferenzen oder Stop-Hunting zu reduzieren.
  • Keine speziellen Set-Dateien oder benutzerdefinierten Einstellungen erforderlich. Die Standardparameter sind für aktuelle Marktbedingungen optimiert.
  • Alle Trades werden vor dem Ende des Freitagshandels geschlossen, um das Risiko von Wochenend-Gaps oder starken Kursbewegungen zu vermeiden.
  • Einfache und leicht verständliche Eingaben.

Der EA verzichtet bewusst auf risikoreiche Methoden wie Grid-Trading, Hedging oder Martingale. Stattdessen verfolgt er einen disziplinierten und transparenten Ansatz, der sowohl Gewinn- als auch Verlusttrades als natürlichen Bestandteil des Tradings akzeptiert. Langfristiger Erfolg entsteht dadurch, dass der durchschnittliche Gewinn den durchschnittlichen Verlust übersteigt, wodurch das Konto stetig wachsen kann.


Risikohinweis: Jede Form des Tradings ist mit Risiken verbunden, und Verluste gehören zum realen Handel dazu. Vergangene Ergebnisse, einschließlich Backtests, garantieren keine zukünftigen Erträge. Expert Advisors folgen einer vordefinierten Logik und können nicht auf jede Marktsituation reagieren. Marktbedingungen, Volatilität und brokerbezogene Faktoren können die Performance beeinflussen. Handeln Sie stets mit angemessenem Risiko und realistischen Erwartungen.

Bewertungen 2
mallo82
32
mallo82 2023.12.19 18:43 
 

A great expert advisors ! I realized my first benefice with just one day after my purchase and I'm very satisfied :)

ckk1984net
368
ckk1984net 2024.01.28 16:36 
 

Nitin is always will to provide assist. Running the EA for 2 weeks time. Low DD and waiting for a long and stable profit. Will keep observing the performance of the EA.

