EA Waddah gold d1 MT4

EA Waddah GOLD D1 ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) im täglichen Zeitrahmen (D1). Er kombiniert vier unabhängige, erprobte Strategien, die ein stabiles Kapitalwachstum bei geringem Risiko ermöglichen.

Wenn Sie diesen EA kaufen, erhalten Sie JEDEN unserer anderen EAs kostenlos!

📈 Ergebnisse und KPIs (Backtest 2006-2025)

Der Expert Advisor wurde auf historischen XAUUSD-Daten für 19 Jahre (von 2006 bis November 2025) mit echten Ticks backgetestet. Die unten dargestellten Ergebnisse zeigen die Basisperformance ohne die Verwendung des eingebauten Money Managements (MM), was uns erlaubt, die Nettoeffizienz der Handelslogik zu bewerten.

Handelsstrategie: Vier in einem

EA Waddah GOLD D1 verfolgt einen einzigartigen Ansatz, indem er vier separate Strategien kombiniert, jede mit einem eigenen Satz von Indikatoren und einer eigenen Ein- und Ausstiegslogik. Dies sorgt für Diversifizierung und ermöglicht es dem EA, sowohl in Trend- als auch in Korrekturphasen des Marktes effektiv zu arbeiten.

Strategie "Waddah Gold" (Trendfolge)

Diese Strategie ist, dem Namen nach zu urteilen, wahrscheinlich die Hauptstrategie. Sie verwendet eine Kombination von Indikatoren, um einen starken Trend und das Momentum zu bestimmen:

-Waddah Attar Explosion (WAE): Zur Messung der Stärke und Richtung des Momentums.

-RSI (Relative Strength Index): Zur Bestätigung überkaufter/überverkaufter Bedingungen.

-Laguerre RSI: Zusätzlicher Oszillator zum Filtern von Signalen.

Drei-Kerzen-Strategie (Ausbruchsmuster)

Diese Logik zielt darauf ab, Ausbrüche von wichtigen Kursniveaus zu handeln, die auf der Grundlage eines Musters von drei Tageskerzen gebildet werden.

-Der Expert Advisor identifiziert einen starken Preisbalken (Kerze), der die Spannen der vorhergehenden und nachfolgenden Kerzen verschlingt oder deutlich überschreitet.

-Der Einstieg erfolgt durch Pending Orders (BuyStop/SellStop) bei einem Ausbruch über das Hoch oder Tief dieses Schlüsselbalkens, so dass Sie den Beginn einer starken Bewegung erfassen können. Sell 1"-Strategie (Gegentrend/Korrektur)

Diese Strategie verwendet eine komplexere Reihe von Indikatoren, um Umkehrpunkte oder tiefe Korrekturen zu finden:

-SuperTrend und Hull Moving Average (HMA): Zur Bestimmung der allgemeinen Richtung und zum Herausfiltern von Störungen.

-AutoCorrelation: Zur Bewertung der Zyklizität und Stärke von Kursbewegungen. Logik Drei (Oszillatorische) Strategie

Verwendet klassische Oszillatoren, um Einstiegspunkte zu identifizieren:

-Disparity Index: Zur Messung der Abweichung des Preises vom gleitenden Durchschnitt.

-OSMA (Gleitender Durchschnitt des Oszillators): Zur Bestätigung der Richtung und Stärke der Bewegung.

⏱️ Zeit- und Tagesfilter

Um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und den Handel in Zeiten geringer Liquidität oder hoher Volatilität (z. B. vor Wochenenden) zu vermeiden, verwendet der EA integrierte Filter:

-Einschränkung des Handels an bestimmten Wochentagen und Monaten (basierend auf Optimierung).

-Möglichkeit, Ausstiege am Ende des Handelstages oder der Woche festzulegen.

Money Management

Der Expert Advisor ist mit einem professionellen Money Management System ausgestattet, das standardmäßig auf ein Risiko von 5,0% des Guthabens pro Handel eingestellt ist (mmRiskPercent).

-Automatische Lot-Berechnung: Die Losgröße wird automatisch auf der Grundlage des angegebenen Risikoprozentsatzes und des Stop-Loss-Niveaus berechnet.

-Positionsschutz: Jeder Handel ist durch einen starren Stop Loss geschützt, der dynamisch auf der Grundlage der ATR (Average True Range) berechnet wird, was Ihnen ermöglicht, den Schutz an die aktuelle Marktvolatilität anzupassen.

-Mindesteinlage: Die empfohlene Mindesteinlage für die komfortable Arbeit mit dem Expert Advisor beträgt 300 $.

EA Waddah GOLD D1 wird mit optimierten Einstellungen für XAUUSD D1 geliefert, so dass Sie sofort nach der Installation mit dem Handel beginnen können.