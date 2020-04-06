Pro Price Action OB EA mz

PRO PRICE ACTION OB EA - é um ótimo sistema de negociação automática baseado em pesquisa de ação de preço!





Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 7 Set_files disponíveis! D1 timeframe!





A ideia de negociação é baseada no famoso e poderoso padrão Price Action - OutsideBar!





O Pro Price Action OB EA é um ótimo investimento - funcionará por muitos anos para você, todos os Set_files têm expectativa matemática positiva!





Recursos do EA:

- O EA pode ser executado em 7 pares simultaneamente.

- O sistema não desperdiça dinheiro com comissões altas como muitos scalpers.

- Sem requisitos de spread apertado - O EA pode ser usado em qualquer conta.

- O sistema NÃO utiliza métodos de grade perigosos.

- O EA possui gerenciamento de dinheiro com juros compostos integrado por padrão.

- Cada operação possui SL e TP, que não são visíveis para o corretor.

- SL e TP são dinâmicos - eles podem se adaptar à volatilidade do mercado por padrão.

- O modo de compensação está disponível nas configurações do EA.

- Filtros de tendência e oscilador são integrados.

- Trailing Stop dinâmico também está integrado.

- Pares de negociação: NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.

- Período: D1.

- Tempo de operação: O EA busca oportunidades de entrada no final do candle. Se o sistema não configurou ordens após a formação do candle diário (no período D1), significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico.

- O EA possui um Visor de Swap com Spread Info - ele mostra o Spread e os Swaps atuais do par de moedas ao qual está vinculado.

- O visor também mostra o Saldo da conta, o Patrimônio Líquido e as Margens.

- É possível localizar o Info Spread Swap Display em qualquer canto do gráfico.





Como instalar:

- Abra 7 gráficos recomendados:

NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.

- Selecione o período D1 em cada gráfico.

- Anexe um Expert Advisor a cada gráfico.

- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4 e deixar o PC funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana (OU simplesmente usar um VPS em vez do PC).





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.