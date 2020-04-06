Pro Price Action OB EA mz
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 25.17
- Ativações: 10
PRO PRICE ACTION OB EA - é um ótimo sistema de negociação automática baseado em pesquisa de ação de preço!
Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 7 Set_files disponíveis! D1 timeframe!
Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação:
A ideia de negociação é baseada no famoso e poderoso padrão Price Action - OutsideBar!
O Pro Price Action OB EA é um ótimo investimento - funcionará por muitos anos para você, todos os Set_files têm expectativa matemática positiva!
Recursos do EA:
- O EA pode ser executado em 7 pares simultaneamente.
- O sistema não desperdiça dinheiro com comissões altas como muitos scalpers.
- Sem requisitos de spread apertado - O EA pode ser usado em qualquer conta.
- O sistema NÃO utiliza métodos de grade perigosos.
- O EA possui gerenciamento de dinheiro com juros compostos integrado por padrão.
- Cada operação possui SL e TP, que não são visíveis para o corretor.
- SL e TP são dinâmicos - eles podem se adaptar à volatilidade do mercado por padrão.
- O modo de compensação está disponível nas configurações do EA.
- Filtros de tendência e oscilador são integrados.
- Trailing Stop dinâmico também está integrado.
- Pares de negociação: NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.
- Período: D1.
- Tempo de operação: O EA busca oportunidades de entrada no final do candle. Se o sistema não configurou ordens após a formação do candle diário (no período D1), significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico.
- O EA possui um Visor de Swap com Spread Info - ele mostra o Spread e os Swaps atuais do par de moedas ao qual está vinculado.
- O visor também mostra o Saldo da conta, o Patrimônio Líquido e as Margens.
- É possível localizar o Info Spread Swap Display em qualquer canto do gráfico.
Como instalar:
- Abra 7 gráficos recomendados:
NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.
- Selecione o período D1 em cada gráfico.
- Anexe um Expert Advisor a cada gráfico.
- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA.
- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4 e deixar o PC funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana (OU simplesmente usar um VPS em vez do PC).
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.