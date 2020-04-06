Max Auto Scalping EA m

MAX AUTO SCALPING EA – ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem für MT4.

Dieser hochwertige Expert Advisor erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! 7 Set_files für 7 Paare verfügbar!

Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter:

Hauptfunktionen des EA:
– Scalping-Handelsmethoden basierend auf lokalen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.
– Das System ist sicher und verwendet keine gefährlichen Methoden wie Grids oder Martingale. Jede Order hat einen eigenen festen SL zum Schutz des Kontos.
– Dieser EA ist sehr benutzerfreundlich und eignet sich sowohl für Forex-Profis als auch für Einsteiger.
– Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn lediglich auf MT4 installieren (folgen Sie einfach der einfachen Installationsanleitung unten) und Ihren PC laufen lassen oder einfach einen VPS verwenden.
– Mit präzisem Laufzeitfilter mit einer Genauigkeit von einer Minute.
– Mit Methode zur Berechnung der Positionsgröße mit Zinseszinseffekt.
- Der Mindestkontostand für den Betrieb des Roboters beträgt nur 100 $.
- Zeitrahmen: nur M15.
- Handelspaare: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.
- Betriebszeit: Der EA sucht nach Einstiegssignalen am Ende der US-Sitzung und zu Beginn der asiatischen Sitzung.
- Hebel des Kontos: Jeder Hebel im Bereich von 1:30 bis 1:2000.
- Risikomanagement: 2–3 % Risiko pro Handel (kann in den Einstellungen geändert werden) ODER festes Lot.
- Der EA verfügt über eine Info-Spread-Swap-Anzeige – sie zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gebunden ist.
- Die Anzeige zeigt auch Kontostand, Eigenkapital und Margen an.
- Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder Ecke des Diagramms platziert werden:
0 – für die obere linke Ecke, 1 – für die obere rechte Ecke, 2 – für die untere linke Ecke, 3 – für die untere rechte Ecke.

Installation:
– Das System benötigt ein MT4-Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN).
– Öffnen Sie GBPCHF-, GBPAUD-, GBPCAD-, EURCHF-, USDCHF-, EURAUD- und EURCAD-Charts.
– Wählen Sie den M15-Zeitrahmen für jeden Chart.
– Hängen Sie den EA an jeden Chart an.
– Wenden Sie die entsprechende „Set_file“-Datei auf den EA für jeden Chart an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter „Trading_Flag“ = „true“ ist.
– Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen MT4 lediglich auf Ihrem PC (oder VPS) laufen lassen.

WICHTIG!!! Für eine optimale Leistung des Handelssystems beachten Sie die folgenden Empfehlungen:
– ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 mit Market_watch = GMT+2 (Standardzeit) und GMT+3 (Sommerzeit) zu verwenden. Wenn der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone hat, müssen die EA-Zeiteinstellungen angepasst werden. Senden Sie mir dazu einfach eine Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich helfe Ihnen dabei und stelle Ihnen bei Bedarf die entsprechenden Set_files zur Verfügung.
- SPREAD und BROKER: Für eine optimale Performance ist es sehr wichtig, ein Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) auszuwählen.

Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.
