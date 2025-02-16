Price Action HSS EA gts

PRICE ACTION HSS EA – ein hervorragendes Intraday-Handelssystem basierend auf Price-Action-Recherche!





Dieser Expert Advisor erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! 8 Set_files verfügbar!





Die Handelsidee basiert auf bekannten, leistungsstarken Price-Action-Mustern: Hammer und Shooting Star, kombiniert mit Trend- und Scalping-Techniken!





PRICE ACTION HSS EA arbeitet im H1-Zeitrahmen während der EU- und US-Sitzungen.





Funktionen des Expert Advisors:

– Der EA kann mit 8 Paaren gleichzeitig ausgeführt werden.

– Automatische Lot-Berechnung abhängig vom Kontostand.

– Der EA verfügt standardmäßig über ein integriertes Zinseszins-Management.

– SL und TP sind dynamisch und passen sich standardmäßig der Marktvolatilität an.

– Jeder Trade hat SL und TP, die für den Broker nicht sichtbar sind.

– Intelligentes Filtersystem: Trendfilter, Oszillatorfilter, Wochentagsfilter, Arbeitszeitfilter, Spreadfilter.

- Integrierte SPREAD-Anzeige.

- Der Mindestkontostand für den Roboter beträgt nur 100 $.

- Hebel: 1:30 bis 1:2000.

- Handelspaare: USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY.

- Zeitrahmen: H1.

- Betriebszeit: Der EA sucht nach Einstiegsmöglichkeiten gemäß den Filtern „Wochentag“ und „Geschäftszeiten“ (in EU- und US-Sitzungen). Wenn das System während der Betriebszeit keine Orders geöffnet hat, bedeutet dies, dass im Chart keine Einstiegssignale verfügbar waren.

- Mit adaptiven Trailing-Stop- und Break-Even-Funktionen.





Installation:

- Öffnen Sie 8 empfohlene Charts:

USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY.

- Wählen Sie den H1-Zeitrahmen für jeden Chart.

- Fügen Sie jedem Chart einen Expert Advisor hinzu.

- Wenden Sie die entsprechende Set_file.

- Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn lediglich auf MT4 installieren und den PC rund um die Uhr laufen lassen (ODER verwenden Sie einfach einen VPS anstelle des PCs).





WICHTIG!!! Für eine optimale Performance des Handelssystems beachten Sie die folgenden Empfehlungen:

- ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 zu verwenden, wobei Market_watch = GMT+2 (Standardzeit) und GMT+3 (Sommerzeit) ist. Sollte der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone haben, müssen Sie den Arbeitszeitfilter anpassen. Senden Sie mir einfach eine Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich helfe Ihnen bei der Überprüfung und stelle Ihnen gegebenenfalls die entsprechenden Set_files zur Verfügung.

- SPREAD und BROKER: Wählen Sie unbedingt ein Konto mit engen Spreads: ECN oder "Raw_spread" für eine optimale Performance.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.