Two Sided Scalp MT4
- Experten
- Connor Michael Woodson
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 13 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Two Sided Scalp ermöglicht es Ihnen, 2 Paare zum Handeln auszuwählen, und beide Paare werden gleichzeitig auf einem Chart gescalpt.
Empfohlene Paar-Beispiele (GBPUSD und USDCHF, EURUSD und USDCHF, AUDUSD und GBPUSD)
- Kein Grid, kein Martingale
Empfohlen
- Chart: Handelt 2 Symbole auf 1 Chart (Einzel-Chart-Setup)
- Zeitrahmen: H1
Eingaben
- Lotgrößen-Berechnungsmethode - Automatische oder feste Lotgröße auswählen
- Feste Lotgröße - Feste Lotgröße
- Automatische Lots - 0,01 Lots pro diesem Betrag der Kontowährung
- Maximaler Spread - Maximalen Spread zum Öffnen von Positionen festlegen
- Fester Stop-Loss - Fester Stop-Loss in Pips
- NFP-Filter aktivieren - Wenn aktiviert, wird während NFP-Nachrichten nicht gehandelt
- Automatische GMT-Erkennung - Berechnet automatisch die GMT-Abweichung Ihres Brokers
- Magic Number - Magic Number für jede Order
- Kommentar - Order-Kommentar
Like the MT5 version, I've only been using it for about a week, but it's producing very good results.