Two Sided Scalp MT4

5

Two Sided Scalp ermöglicht es Ihnen, 2 Paare zum Handeln auszuwählen, und beide Paare werden gleichzeitig auf einem Chart gescalpt.

Empfohlene Paar-Beispiele (GBPUSD und USDCHF, EURUSD und USDCHF, AUDUSD und GBPUSD)

Two Sided Scalp Live-Signal ist jetzt verfügbar! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 75 USD

  • Kein Grid, kein Martingale

Empfohlen

  • Chart: Handelt 2 Symbole auf 1 Chart (Einzel-Chart-Setup)
  • Zeitrahmen: H1

Eingaben

  • Lotgrößen-Berechnungsmethode - Automatische oder feste Lotgröße auswählen
  • Feste Lotgröße - Feste Lotgröße
  • Automatische Lots - 0,01 Lots pro diesem Betrag der Kontowährung
  • Maximaler Spread - Maximalen Spread zum Öffnen von Positionen festlegen
  • Fester Stop-Loss - Fester Stop-Loss in Pips
  • NFP-Filter aktivieren - Wenn aktiviert, wird während NFP-Nachrichten nicht gehandelt
  • Automatische GMT-Erkennung - Berechnet automatisch die GMT-Abweichung Ihres Brokers
  • Magic Number - Magic Number für jede Order
  • Kommentar - Order-Kommentar
Bewertungen 2
108562
34
108562 2025.12.08 17:37 
 

Like the MT5 version, I've only been using it for about a week, but it's producing very good results.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:38 
 

This EA is truly powerful!

