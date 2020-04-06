Pro Price Action OB EA mz

PRO PRICE ACTION OB EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca del price action!





Questo è un Expert Adviser "imposta e dimentica" che si occupa di tutto il trading per te! 7 Set_file disponibili! D1 timeframe!





L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern di price action: OutsideBar!





Pro Price Action OB EA è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'aspettativa matematica positiva!





Caratteristiche dell'EA:

- L'EA può essere eseguito su 7 coppie contemporaneamente.

- Il sistema non spreca denaro per commissioni elevate come molti scalper.

- Nessun requisito di spread ridotto - L'EA può essere utilizzato su qualsiasi conto.

- Il sistema NON utilizza metodi di griglia pericolosi.

- L'EA ha una gestione del denaro basata sugli interessi composti integrata di default. - Ogni operazione ha SL e TP che non sono visibili al broker.

- SL e TP sono dinamici: possono adattarsi alla volatilità del mercato per impostazione predefinita.

- La modalità di compensazione è disponibile nelle impostazioni dell'EA.

- I filtri Trend e Oscillatore sono integrati.

- Anche il Trailing Stop Dinamico è integrato.

- Coppie di trading: NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.

- Timeframe: D1.

- Orario di funzionamento: l'EA cerca opportunità di ingresso alla fine della candela. Se il sistema non ha impostato ordini dopo la formazione della candela giornaliera (su timeframe D1), significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico.

- L'EA ha un display informativo Spread Swap: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia forex a cui è collegato.

- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile posizionare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico.





Come installare:

- Aprire 7 grafici consigliati:

NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.

- Selezionare l'intervallo di tempo D1 su ciascun grafico.

- Collegare l'Expert Adviser a ciascun grafico.

- Applicare il "Set_file" corrispondente all'EA.

- Il robot esegue tutto automaticamente: è sufficiente installarlo su MT4 e lasciare il PC in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE utilizzare un VPS al posto del PC).





È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.