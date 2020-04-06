Cheat Engine MT4

Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann.

WICHTIG! Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Anweisungen und einen Bonus!

Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 80 USD

  • Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System.
  • Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen
Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesamten Kontowert von über 1 Milliarde USD. Cheat Engine kann diese Daten sofort über eine API abrufen und sie bei Entscheidungen nutzen. Dies ist eine optionale Funktion und vollständig vom Benutzer anpassbar.

    Empfohlen

    • Chart: XAUUSD
    • Zeitrahmen: H1

    Einstellungen

    • Methode zur Lotgrößenberechnung – Automatische Lots oder feste Lots auswählen
    • Feste Lotgröße – Feste Lotgröße
    • Automatische Lots – 0,01 Lots pro diesem Betrag der Kontowährung
    • Maximaler Spread – Maximal erlaubter Spread zum Öffnen von Positionen
    • Automatische GMT-Erkennung – Berechnet automatisch den GMT-Offset Ihres Brokers
    • Fester Stop-Loss – Stop-Loss-Eingabe
    • Magic Number – Magic Number für jede Order
    • Kommentar – Order-Kommentar
    • Sentiment-Filter-URL – Für API-Anfragen verwendet
    • Sentiment Kauf/Verkauf-Filter – Aktivieren oder deaktivieren
    • Verhalten des Sentiment-Filters
