Cheat Engine MT4
- Experten
- Connor Michael Woodson
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann.
- Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System.
- Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen
Empfohlen
- Chart: XAUUSD
- Zeitrahmen: H1
Einstellungen
- Methode zur Lotgrößenberechnung – Automatische Lots oder feste Lots auswählen
- Feste Lotgröße – Feste Lotgröße
- Automatische Lots – 0,01 Lots pro diesem Betrag der Kontowährung
- Maximaler Spread – Maximal erlaubter Spread zum Öffnen von Positionen
- Automatische GMT-Erkennung – Berechnet automatisch den GMT-Offset Ihres Brokers
- Fester Stop-Loss – Stop-Loss-Eingabe
- Magic Number – Magic Number für jede Order
- Kommentar – Order-Kommentar
- Sentiment-Filter-URL – Für API-Anfragen verwendet
- Sentiment Kauf/Verkauf-Filter – Aktivieren oder deaktivieren
- Verhalten des Sentiment-Filters