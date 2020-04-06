Cheat Engine MT4

Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann.



WICHTIG! Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Anweisungen und einen Bonus!



Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 80 USD



Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System.



Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen

Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesamten Kontowert von über 1 Milliarde USD. Cheat Engine kann diese Daten sofort über eine API abrufen und sie bei Entscheidungen nutzen. Dies ist eine optionale Funktion und vollständig vom Benutzer anpassbar.

Empfohlen

Chart: XAUUSD



Zeitrahmen: H1



Einstellungen