AI Prop Firms MT4

Das Sonderangebot $599 ist nur für 10 Exemplare gültig, übrig bleiben 8 Exemplare . Danach erhöht sich der Preis alle 5 Verkäufe um $100, bis er den Endpreis von $2999 erreicht .

AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwendet eine intelligente Marktanalyselogik, die das Preisverhalten, die Volatilität und die Liquiditätsbedingungen kontinuierlich bewertet und die Ausführung in Echtzeit anpasst. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf präzisen Eingängen , intelligentem Timing, Diversifizierung und striktem Kapitalschutz anstelle von aggressiven Engagements. Das System verwendet keine Martingale-, Grid- oder High-Risk-Recovery-Techniken , so dass es sich für den langfristigen Handel mit Prop-Firmen eignet. Die Kernarchitektur umfasst fortschrittliche Ausführungskontrollfunktionen wie den Entry Time Offset, der den synchronisierten Handel über mehrere Konten hinweg verhindert, und einen Daily Drawdown Guard, der Konten automatisch vor dem Überschreiten täglicher Verlustgrenzen schützt . Alle Handelsentscheidungen werden automatisch in Echtzeit ausgeführt und von künstlicher Intelligenz gesteuert, die kontinuierlich die Marktbedingungen analysiert und adaptive Risikoparameter anwendet. AI Prop Firms ist derzeit für das Paar USD/CAD optimiert, wo die Strategie auf eine stabile Performance unter Prop Firms-Bedingungen abgestimmt ist. Das neue Paar GBP/USD wird in einem kommenden Update innerhalb von 5 Tagen hinzugefügt. Das System kann sowohl während der Evaluierungsphase als auch auf finanzierten Konten verwendet werden und funktioniert mit jedem Forex-Broker , der MetaTrader unterstützt. Der Roboter wird mit vollständig vorkonfigurierten Einstellungen geliefert, so dass keine komplexe Einrichtung oder manuelle Optimierung erforderlich ist. Der Benutzer muss nur einige grundlegende Parameter einstellen, während die KI die Ausführungslogik, die Risikokontrolle und die Strategieanpassung im Hintergrund übernimmt. Damit eignet sich AI Prop Firms für Trader , die eine professionelle Automatisierung ohne ständige Chartüberwachung wünschen. AI Prop Firms ist für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 erhältlich.Das ausführliche Handbuch ist in 10 Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Polnisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Nach dem Kauf erhalten die Benutzer Zugang zu einer privaten Gruppe und zusätzliche Anleitungen, um die ordnungsgemäße Einrichtung und Nutzung sicherzustellen. Live-Performance-Ergebnisse sind auf unserer Website verfügbar, und häufig gestellte Fragen finden Sie am Ende der Produktseite.

Merkmale:

Präzise Einstiegsfilterung

Das System bewertet jedes potenzielle Setup und führt Trades nur dann aus, wenn die Bedingungen strengen Qualitätskriterien entsprechen. Dies hilft, unnötige Risiken und Einstiegsmöglichkeiten mit geringer Wahrscheinlichkeit zu reduzieren.





KI-gesteuerte Handelsentscheidungen

Jede Position wird von künstlicher Intelligenz auf der Grundlage von Echtzeit-Marktanalysen, Wahrscheinlichkeitsbewertungen und adaptiver Ausführungslogik initiiert. Die KI wertet kontinuierlich mehrere Datenpunkte aus, bevor sie in einen Handel einsteigt. So wird sichergestellt, dass die Entscheidungen durch Intelligenz und nicht durch feste Regeln gesteuert werden, was Klarheit, Vertrauen und Konsistenz für den Handel mit Prop Firms schafft.





Adaptive TP-, SL- und Trailing-Kontrolle

Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop werden dynamisch in Echtzeit angepasst, um die aktuelle Volatilität und Liquidität widerzuspiegeln, und werden vollständig von der künstlichen Intelligenz gesteuert.





Dynamische Umschaltung des Risikomodus

Basierend auf dem aktuellen Marktverhalten passt das System sein Risikoprofil automatisch zwischen konservativem, ausgewogenem und aktiverem Modus an, ohne dass der Benutzer eingreifen muss.





Kapitalschutz-Mechanismus

In Zeiten von Drawdowns oder instabilen Bedingungen reduziert das System automatisch das Engagement oder pausiert den Handel vorübergehend, um das Eigenkapital des Kontos und die Limits der Prop-Firm zu schützen.





Erkennung des Marktumfelds

Die künstliche Intelligenz erkennt kontinuierlich die vorherrschenden Marktbedingungen wie Trendphasen, Schwankungsbreiten, erhöhte Volatilität oder ereignisgesteuerte Risiken und vermeidet ungünstige Umgebungen.





Schutz vor wirtschaftlichen Ereignissen

Die Handelsaktivität wird vor und nach wichtigen wirtschaftlichen Ankündigungen automatisch eingeschränkt, um das Risiko von Ausrutschern und plötzlichen Kursspitzen zu verringern.





KI-Leistungsberichte