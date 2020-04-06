AI Prop Firms MT4
- Experten
- MQL TOOLS SL
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 12
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung fürProp Trading-Firmen. AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das aufkünstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabeidie Konsistenz, Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwendet eine intelligente Marktanalyselogik, die das Preisverhalten, die Volatilität und die Liquiditätsbedingungen kontinuierlich bewertet und die Ausführung in Echtzeit anpasst. Der Schwerpunkt der Strategie liegt aufpräzisen Eingängen, intelligentem Timing, Diversifizierung und striktem Kapitalschutz anstelle von aggressiven Engagements. Das Systemverwendet keine Martingale-, Grid- oder High-Risk-Recovery-Techniken, so dass es sich für den langfristigen Handel mit Prop-Firmen eignet. Die Kernarchitektur umfasst fortschrittliche Ausführungskontrollfunktionen wie den Entry Time Offset, der den synchronisierten Handel über mehrere Konten hinweg verhindert, und einen Daily Drawdown Guard, derKonten automatisch vor dem Überschreiten täglicher Verlustgrenzenschützt. Alle Handelsentscheidungen werden automatisch in Echtzeit ausgeführt und von künstlicher Intelligenz gesteuert, die kontinuierlich die Marktbedingungen analysiert und adaptive Risikoparameter anwendet. AI Prop Firms ist derzeit für dasPaar USD/CAD optimiert, wo die Strategie auf eine stabile Performance unter Prop Firms-Bedingungen abgestimmt ist.Das neue Paar GBP/USD wird in einem kommenden Update innerhalb von 5 Tagen hinzugefügt. Das System kann sowohl während derEvaluierungsphase als auch auf finanzierten Konten verwendet werden und funktioniert mitjedem Forex-Broker, der MetaTrader unterstützt. Der Roboter wird mit vollständig vorkonfigurierten Einstellungen geliefert, so dasskeine komplexe Einrichtung oder manuelle Optimierung erforderlich ist. Der Benutzer muss nur einige grundlegende Parameter einstellen, während die KI die Ausführungslogik, die Risikokontrolle und die Strategieanpassung im Hintergrund übernimmt. Damiteignet sich AI Prop Firms für Trader, die eine professionelle Automatisierung ohne ständige Chartüberwachung wünschen. AI Prop Firms ist fürMetaTrader 4 und MetaTrader 5 erhältlich.Das ausführliche Handbuch ist in10 Sprachenverfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Polnisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Nach dem Kauf erhalten die BenutzerZugang zu einer privaten Gruppe und zusätzliche Anleitungen, um die ordnungsgemäße Einrichtung und Nutzung sicherzustellen.Live-Performance-Ergebnisse sind auf unserer Website verfügbar, und häufig gestellte Fragen finden Sie am Ende der Produktseite.
Verbessern Sie Ihren Handel. Echte KI. Echte Entscheidungen. Echte Innovation. Die KI-Revolution beginnt jetzt!
Das Sonderangebot $599 ist nur für 10 Exemplare gültig,übrig bleiben 8 Exemplare. Danach erhöht sich der Preis alle 5 Verkäufe um $100, bis er denEndpreis von $2999 erreicht.
Merkmale:
- Alle zukünftigen Updates enthalten
- KI-gesteuerte Leistungsüberwachung
- Schutzfilter für Wirtschaftsnachrichten
- Moderne, regelkonforme Prop-Trading-Architektur
- Kompatibel mit allen Prop Trading-Firmen oder Forex-Brokern
- Täglicher Drawdown Guard und Kapitalschutzsystem
- Professionell entwickeltes und ausgiebig getestetes System
- Erweiterte Ausführungslogik zur Vermeidung von synchronisiertem Handel
- Erhöhte Stabilität bei wechselnden Marktbedingungen
- Klare Struktur und volle Kontrolle über die Risikoparameter
- Vorkonfigurierte Einstellungen mit nur wenigen benutzerdefinierten Eingaben
- Optimiert für das Paar USD/CAD und GBP/USD wird innerhalb von 5 Tagen hinzugefügt
- Künstliche Intelligenz verwaltet die Handelsoperationen 24/5 ohne manuelle Eingriffe
Das System erstellt wöchentlich übersichtliche Performance-Zusammenfassungen, in denen die wichtigsten Statistiken und Erkenntnisse hervorgehoben werden, um den Nutzern die Überwachung von Verhalten und Konsistenz zu erleichtern.
So fangen Sie an - AI Prop Firms:
- Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie uns bitte eine private Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung auf der Registerkarte Käufe. Sobald der Kauf verifiziert ist, erhalten Sie Zugang zu einerprivaten Gruppe, in der unser Support-Team und andere Nutzer Ihnen bei der Einrichtung, Nutzung und allgemeinen Fragen zu AI Prop Firms helfen können. Aktivieren Sie den Algo-Handel auf Ihrer Plattform und fügen Sie den EA dem M5-Zeitrahmen im USD/CAD-Chart hinzu. Konfigurieren Sie die Einstellungen gemäß dem mitgelieferten Handbuch. Das System wird mit vorkonfigurierten Parametern geliefert, so dass keine komplexe Einrichtung erforderlich ist. Der Roboter ist derzeit fürUSD/CAD optimiert.Die Unterstützung für GBP/USD wird in den nächsten Tagen über ein kostenloses Update hinzugefügt.
- AI Prop Firms kann mit jedem Forex-Broker verwendet werden und ist sowohl mit Evaluierungsherausforderungen als auch mit finanzierten Prop-Firm-Konten voll kompatibel. Das System ist so konzipiert, dass es unter niedrigeren Leverage-Bedingungen arbeitet, die üblicherweise von Prop-Firmen angeboten werden, und so ein kontrolliertes Risiko und die Einhaltung der Regeln gewährleistet. Empfohlen werden Konten mit niedrigem Spread. Wir empfehlen, das System auf einem VPS laufen zu lassen, um eine stabile 24-Stunden-Verbindung aufrechtzuerhalten und es auf einem Demo- oder Testkonto zu testen, bevor es auf einem finanzierten Konto eingesetzt wird.
Informationen - AI Prop-Firmen:
- Zeitrahmen: M5
- Mindestmengen: 0.01
- Plattform: MetaTrader 4
- Mindesteinlage: 100
- Handels-Paare: USD/CAD
- Zusätzliches Paar: GBP/USD wird in einem kommenden Update, innerhalb von 5 Tagen, hinzugefügt
- Unterstützte Konten: Alle Prop-Trading-Firm-Konten und Standard-Broker-Konten, einschließlich Raw, Hedging, Zero, Standard, Premium und ECN
- AI Prop Firms kann mit jeder Prop Trading Firm verwendet werden, sowohl für Evaluierungsherausforderungen und finanzierte Konten, als auch mit jedem Forex-Broker, der MetaTrader 4 unterstützt. Das System ist so konzipiert, dass es unter typischen Prop-Firmen-Handelsbedingungen funktioniert, einschließlich geringerer Hebelwirkung und strenger Risikolimits.
Updates:
Die aktuelle Version von AI Prop Firms ist1.0. Alle zukünftigen Updates werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Die neueste Version des Roboters ist immer direkt über die MetaTrader 4-Plattform verfügbar.
Preis:
Der Preis von AI Prop Firms beträgt $599 für die ersten 10 Exemplare, danach 8 Exemplare. Der Endpreis für den Roboter ist $2999. Das System kann mit jedem Prop Trading Firms und Forex Broker verwendet werden. Nach dem Kauf des EA, senden Sie uns bitte eineprivate Nachricht, um Zugang zu der privaten Gruppe zu erhalten, wo Sie Unterstützung erhalten und den Roboter mit unserem Team und anderen Benutzern diskutieren können.
AI Prop Firms - Häufig gestellte Fragen
- Was unterscheidet AI Prop Firms von Standard-Handelsrobotern?
AI Prop Firms wurde speziell für die Umgebung von Prop Trading Firms entwickelt. Es nutzt künstliche Intelligenz, um die Marktbedingungen in Echtzeit zu analysieren, Risiken dynamisch zu verwalten und Trades so auszuführen, dass die strengen Prop-Firm-Regeln eingehalten werden, anstatt sich auf statische Strategien zu verlassen.
- Ist AI Prop Firms für Prop-Firm-Herausforderungen und kapitalgedeckte Konten geeignet?
Ja. Das System ist so konzipiert, dass es sowohl innerhalb der Bewertungsregeln als auch auf kapitalgedeckten Konten funktioniert, einschließlich täglicher Drawdown-Limits, niedrigerer Leverage-Bedingungen und Konsistenzanforderungen.
- Benötige ich fortgeschrittene Handelskenntnisse, um das System zu nutzen?
Nein. AI Prop Firms wird mit vorkonfigurierten Einstellungen geliefert. Der Benutzer muss nur einige grundlegende Parameter anpassen, während die künstliche Intelligenz die Ausführung, Risikokontrolle und Handelslogik automatisch verwaltet.
- Welche Handelspaare werden von AI Prop Firms unterstützt?
Das System ist derzeit für USD/CAD optimiert, ein Paar, das sich gut für Prop Firms-Bedingungen eignet. GBP/USD wird innerhalb der nächsten 5 Tage als kostenloses Update hinzugefügt werden.
- Handelt der Roboter vollautomatisch?
Ja. AI Prop Firms arbeitet rund um die Uhr, analysiert kontinuierlich den Markt und entscheidet, wann er handelt oder inaktiv bleibt, ohne dass der Benutzer dies überwachen muss.
- Wie geht das System mit dem Risiko um?
Das Risiko wird von der Künstlichen Intelligenz dynamisch verwaltet. Das System passt das Risiko auf der Grundlage der Volatilität, der Kontobedingungen und der Limits von Prop Firms an und verfügt über Mechanismen zum Schutz vor einem täglichen Drawdown.
- Handelt AI Prop Firms während Wirtschaftsnachrichten?
Nein. Das System enthält einen Wirtschaftsnachrichten-Filter, der neue Trades vor und nach wichtigen Ankündigungen blockiert, um das Risiko von Slippage und plötzlicher Volatilität zu verringern.
- Verwendet der Roboter Grid- oder Martingale-Strategien?
Nein. AI Prop Firms verwendet keine Grid-, Martingale- oder Recovery-basierten Strategien. Er konzentriert sich auf kontrolliertes Risiko, Einzelpositionslogik und Konsistenz, die für den langfristigen Prop Firms-Handel geeignet sind.
- Kann ich AI Prop Firms mit jeder Prop Trading Firma oder jedem Broker verwenden?
Ja. Das System ist mit allen Prop Trading Firmen kompatibel und funktioniert auch mit jedem Forex Broker, der MetaTrader 5 unterstützt.
- Welche Plattform wird von AI Prop Firms unterstützt?
AI Prop Firms ist für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 verfügbar, die Standardplattform, die von den meisten Prop Trading Firmen verwendet wird.
- Sind Updates und Verbesserungen enthalten?
Ja. Alle Updates werden kostenlos zur Verfügung gestellt, und die neueste Version ist immer direkt über die MetaTrader-Plattform verfügbar.
- Gibt es nach dem Kauf Support?
Ja. Nach dem Kauf des EA erhalten die Nutzer Zugang zu einer privaten Gruppe, in der Support, ein detailliertes Handbuch und Updates zur Verfügung gestellt werden, um eine ordnungsgemäße Einrichtung und Nutzung sicherzustellen.