Omega Code

Einführung EA Omega Code ist eine Kernstrategie, die über viele Jahre der Forschung und Optimierung für die Forex- und Goldmärkte destilliert wurde. Die Strategie kombiniert Scalper und Trailing, um die Leistung zu optimieren und das Risiko zu reduzieren. Die Handelsaufträge haben Stop Loss, Trailing zur Anpassung und bieten viele andere Parameter zur Optimierung des Systems, um dem Handelsplan eines jeden Benutzers zu entsprechen.

Promotion: mit dem Kauf von Omega Code, können Benutzer den Quellcode zugreifen. Wenn Sie wirklich an dem Quellcode dieses EA interessiert sind, können Sie mir eine private Nachricht schicken und mehr in diesem Blog lesen.

+ Wenn Sie ein Händler sind, der das System tiefgreifend optimieren und nach Ihren eigenen Vorstellungen verbessern möchte.

+ Wenn Sie ein Verkäufer EA sind und neue Logik und neue Produkte für Ihr Geschäft und strategische Bibliothek haben wollen.

Nur für die ersten 5 Einkäufe.

EA ist für Standardeinstellungen mit Währungspaaren und Gold optimiert, Benutzer können mit Standardeinstellungen und einem Guthaben von 200 USD beginnen.

Einstellungen:

Max Spread = 30 bis 50 (muss höher sein als der durchschnittliche Spread des Paares)
Festes Lot = 0.0 (aktiviertes Auto Lot); Fixed Lot > 0 (Ihre manuelle Lotgröße)
Auto Lot = 1,0 bis 4,0 (=1 bedeutet automatische Lotgröße = 1 Lot pro $100.000 Guthaben, oder 0,01 Lot pro $1.000 Guthaben...)
Gewinnmitnahme = 350 (Punkte)
Stop-Loss = 250 (Punkte)
Trailing verwenden = Richtig (oder falsch)
Nachlaufende = 10 (Punkte)
Start Trailing = 45 (Punkte)
Maximale Trades = 5
Volatilität = 100
EMA-Trend verwenden = Falsch (oder Wahr)
EMA-Zeitraum = 20
EMA-Zeitrahmen = M5
Zeit Start = 01:30 (Stunde:Minuten)
Zeit Ende = 22:30(Stunde:Minuten)
Automatische magische Zahl = True (Option, damit EA automatisch die Magic Number für jedes Paar berechnet, oder False)
Magische Zahl = Ihre Zahl (wenn Auto Magic Number = False)

* Wenn Sie Fixed Lot > 0 einstellen, wird der EA mit Lot Size = Fixed Lot handeln (wenn Fixed Lot eine gültige Lotgröße ist).

* Wenn Sie Fixed Lot = 0 und Auto Lot > 0 einstellen, berechnet der EA die Lotgröße entsprechend dem Wert von Auto Lot.

Empfohlen:

Paar:Währungspaare und Gold, Paare mit niedrigerem Spread sind besser.

Zeitrahmen: M5 oder beliebiger Zeitrahmen. Verwenden Sie einen VPS mit niedriger Latenz (<30ms).

Verwenden Sie EA mit ECN oder Raw Spread Konten, Spread < 25 Punkte. Mindestguthaben: Es gibt kein Mindestguthaben, aber wir empfehlen trotzdem ein Guthaben von200 USD .

Stops Level = 0 (überprüfen Sie das Stops Level durch: Drücken Sie Strg + U, wählen Sie das Währungspaar, klicken Sie auf Eigenschaften und Stops Level in der dritten Zeile)

Anmerkung:

+ Wenn Sie EA mit Gold verwenden und der Preis3 Dezimalstellen hat (z.B. 3100.123), dann müssen Sie den Wert der Parameter Max Spread, Take Profit und Trailing um das 10-fache erhöhen. Stellen Sie zum Beispiel Take Profit = 3500 ein (statt des Standardwerts = 350), da die Punktberechnung mit 2 Dezimalstellen anders ist.

+ Die Standardeinstellung ist die empfohlene Einstellung, aber Sie können die Parameterwerte immer noch ändern, um das System an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

