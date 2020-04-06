Pro Price Action OB EA mz
- エキスパート
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 25.17
- アクティベーション: 10
PRO PRICE ACTION OB EAは、プライスアクションリサーチに基づいた優れた自動売買システムです！
これは、あなたの代わりにすべての取引作業をしてくれる「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーです！7つのSet_filesをご用意しています！ D1 timeframe!
テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください:
取引アイデアは、有名な強力なプライスアクションパターンであるOutsideBarに基づいています！
Pro Price Action OB EAは非常に優れた投資です。長年にわたり、あなたのために機能し、すべてのSet_filesはプラスの数学的期待値を持っています！
EAの特徴：
- EAは7つの通貨ペアで同時に実行可能 。
- 多くのスキャルパーのように、高額な手数料で資金を無駄にすることはありません。
- 厳しいスプレッド要件はありません - EAはどの口座でも使用できます。
- システムは危険なグリッド手法を使用していません。
- EAには、デフォルトで複利による資金管理が組み込まれています。
- すべての取引にはSLとTPがありますが、ブローカーには表示されません。
- SLとTPは動的で、デフォルトで市場のボラティリティに適応します。
- EA設定で補償モードを選択できます。
- トレンドフィルターとオシレーターフィルターが組み込まれています。
- ダイナミックトレーリングストップも組み込まれています。
- 取引ペア：NZDCAD、NZDUSD、AUDUSD、EURUSD、USDCHF、USDJPY、AUDCHF。
- 時間枠：D1。
- 稼働時間：EAはローソク足の終値でエントリー機会を探します。日足ローソク足（D1時間枠）が形成された後にシステムが注文を設定しなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。
- EAにはInfo Spread Swap Displayがあり、接続されたFXペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。
- 画面には口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。
- Info Spread Swap Displayはチャートの任意の場所に配置できます。
インストール方法：
- 推奨チャート7つを開きます：
NZDCAD、NZDUSD、AUDUSD、EURUSD、USDCHF、USDJPY、AUDCHF。
- 各チャートでD1タイムフレームを選択します。
- 各チャートにExpert Adviserをアタッチします。
- 対応する「Set_file」をEAに適用します。
- ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4にインストールし、PCを24時間365日稼働させておくことだけです（または、PCの代わりにVPSを使用することもできます）。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。