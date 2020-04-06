Pro Price Action OB EA mz

PRO PRICE ACTION OB EA는 가격 액션 리서치(Price Action Research)를 기반으로 하는 훌륭한 자동 거래 시스템입니다!

"설정 후 잊어버리세요" Expert Adviser가 모든 거래를 대신 처리해 드립니다! 7개의 Set_files를 사용할 수 있습니다! D1 timeframe!

테스트 및 거래를 위한 EA 설정 파일 다운로드:

이 거래 아이디어는 유명한 강력한 가격 액션 패턴인 OutsideBar를 기반으로 합니다!

Pro Price Action OB EA는 매우 좋은 투자 상품입니다. 수년간 효과가 지속될 것이며, 모든 Set_files는 양의 수학적 기대값을 가지고 있습니다!

EA 기능:
- EA는 7개 통화쌍을 동시에 실행할 수 있습니다.
- 많은 스캘퍼처럼 높은 수수료를 요구하는 거래에 돈을 낭비하지 않습니다.
- 스프레드 제한 없음 - 모든 계좌에서 EA를 사용할 수 있습니다.
- 위험한 그리드 방식을 사용하지 않습니다.
- EA는 기본적으로 복리 자금 관리 기능을 내장하고 있습니다.
- 모든 거래에는 브로커가 볼 수 없는 손절매(SL)와 이익실현(TP)이 있습니다.
- 손절매(SL)와 이익실현(TP)은 동적이며, 기본적으로 시장 변동성에 따라 조정됩니다.
- EA 설정에서 보상 모드를 사용할 수 있습니다.
- 추세 및 오실레이터 필터가 내장되어 있습니다.
- 동적 트레일링 스톱(Trailing Stop) 기능도 내장되어 있습니다.
- 거래 쌍: NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF
- 시간대: D1
- 운영 시간: EA는 캔들 종가에서 진입 기회를 찾습니다. 데이 캔들(D1 시간대)이 형성된 후 시스템이 주문을 설정하지 않은 경우, 차트에 진입 신호가 없었음을 의미합니다.
- EA는 정보 스프레드 스왑 디스플레이를 제공합니다. 해당 정보가 포함된 외환 쌍의 현재 스프레드와 스왑을 표시합니다.
- 계좌 잔액, 자본 및 증거금도 표시됩니다.
- Info Spread Swap Display는 차트의 어느 모서리에나 배치할 수 있습니다.

설치 방법:
- 7개의 추천 차트를 엽니다.
NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF
- 각 차트에서 D1 시간대를 선택합니다.
- 각 차트에 Expert Adviser를 추가합니다.
- EA에 해당 "Set_file"을 적용합니다.
- Robot이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4에 설치하고 PC를 24시간 가동 상태로 두기만 하면 됩니다(또는 PC 대신 VPS를 사용하세요).

MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품 제품입니다.

TradeOnFree
Aleksandr Nadein
Experts
The trading robot is not limited by settings, but the test version works for several days. It uses mathematical analysis of the market, as well as for filtering It uses data from 2 indicators. It works with all accounts. It is possible to trade with a minimum balance. Stoploss is not used, the robot is initialized averaging algorithm. You can always limit the maximum number of transactions in the settings. Choose a lot size so that on your trading account there was the necessary amount of funds
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
MACD 표시기의 거래 로봇 이것은 거래 로봇의 단순화된 버전이며 하나의 진입 전략만 사용합니다(고급 버전에는 10개 이상의 전략이 있음) 전문가 혜택: 스캘핑, 마틴게일, 그리드 트레이딩. 하나의 주문 또는 주문 그리드로만 거래를 설정할 수 있습니다. 동적, 고정 또는 승수 단계 및 거래 로트가 있는 고도로 사용자 정의 가능한 주문 그리드를 통해 Expert Advisor를 거의 모든 거래 수단에 적용할 수 있습니다. 드로다운 복구 시스템, 손실 주문 및 잔액 보호 중복 그리드 거래가 반등하지 않는 가격 변동에 취약하다는 것은 비밀이 아니지만 주문 복구 시스템 덕분에 고문은 대부분의 하락에서 벗어날 수 있습니다. 드로우다운 탈출은 수익성이 없는 가장 먼 주문과 시장에 가장 가까운 주문을 이익이 있는 주문과 겹치는 방식으로 수행됩니다. 거래 로봇은 수동 거래 또는 다른 전문가가 개설한 거래의 경우 계정에서 손실된 위치를 복구하는 데 사용할 수 있습니다. 매직 넘버로
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experts
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
Price Action HSS EA gts
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION HSS EA 는 가격 행동 리서치 기반의 훌륭한 일중 거래 시스템입니다! "설정 후 잊어버리세요" Expert Advisor가 모든 거래를 대신 처리해 드립니다! 8개의 Set_files를 사용할 수 있습니다! 트레이딩 아이디어는 유명한 강력한 가격 행동 패턴인 해머와 슈팅스타를 기반으로 하며, 추세 및 스캘핑 기법과 결합되었습니다! PRICE ACTION HSS EA는 유럽 및 미국 거래 시간 중 상반기 시간대를 기준으로 작동합니다. 테스트 및 거래를 위해 EA 설정 파일을 다운로드하세요. GBPCHF Set_file NZDUSD Set_file GBPCAD Set_file USDCHF Set_file USDJPY Set_file EURAUD Set_file EURCAD Set_file EURJPY Set_file Expert Advisor 기능: - EA는 8개 통화쌍을 동시에 실행할 수 있습니다. - 계좌 잔액에 따라 자동 랏 계산이 가능합니다.
Exp Tick Hamster MT4
Vladislav Andruschenko
3.62 (13)
Experts
MetaTrader 4의 모든 거래 기호에 대한 모든 매개변수를 자동으로 최적화하는 전문가입니다. T rading EA 설정없이! Tick   Hamster     - 이것은   고문을 설정하고 싶지 않은 초보자와 사용자를 위한 자동 거래 전문가입니다! 초보자 친화적인 전문 상담사와 함께 번거로움 없는 자동 거래를 경험해 보세요. 복잡한 설정에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 전문가가 모든 것을 처리해 드립니다. 오늘 성공적인 거래를 위한 여정을 시작해보세요! MT5 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 어떻게 작동합니까? 다운로드; 차트에 설치하십시오. 고문은 자동으로 거래됩니다. 리뷰를 남겨주세요. 전문가를 설정하는 방법? 아무것도 사용자 정의할 필요가 없습니다! 우리는 당신을 위해 모든 것을 설정합니다! 1 설정 매개변수 = 거래 로트 로트 . 마법  
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Experts
Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Smart Grid FX
Natalya Sopina
Experts
Smart Grid FX – is counter-trend trade multicurrency EA for automated Forex trading. EA uses principle of Martingale. EA work algorithm: At cycle start the pair of opposite order opens with initial lots. Further grid of orders is being built with variable step and lot volume at the price movement direction. Wherein every time at the next order opening the all grid orders close level is being changed with regard to parameters of TakeProfit. The EA does not use such function as locking, trailing,
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experts
Fxdolarix is an automatic robot scalper for GBPUSD M5. Was tested on a real account for 3 months. The robot uses a scalping strategy focused on short-term intraday price movements. The main emphasis is on identifying moments of short-term volatility and executing quick trades. The robot uses such indicators as: iMACD, iMA, iStochastic. Using these indicators, the robot identifies the direction of the trend, and with the help of tick price movement activity, the robot identifies sharp impulses i
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experts
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Max Auto Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
MAX AUTO SCALPING EA는 MT4용 완전 자동 멀티페어 트레이딩 시스템입니다. "설정 후 잊어버리세요"라는 의미의 고품질 전문가 자문 프로그램으로, 모든 트레이딩 작업을 자동으로 처리합니다! 7개 페어에 대한 7개의 Set_files를 사용할 수 있습니다! 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. GBPCAD Set_file GBPCHF Set_file EURCHF Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file EA 주요 기능: - 지역 지지선/저항선 기반 스캘핑 트레이딩 방식 - 시스템은 안전하며 그리드 또는 마틴게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문은 계정 보호를 위해 고정된 손절매(SL)를 갖습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. - 로봇이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4에
Forex Gump Special
Andrey Kozak
Experts
Forex Gump Special is an automatic trading robot for the GBPUSD currency pair. The robot trades on the basis of breaking the boundary price. Using the averaging algorithm, the robot analyzes the market and marks the points of maximum and minimum prices, thus building a virtual channel. Further, the robot analyzes the price movement and as soon as the price goes beyond the virtual channel, the robot opens a deal in the opposite direction. This trading algorithm is based on the idea of ​​returnin
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Experts
Description of the strategy: A highly professionally developed strategy from a trader with 25 years of experience. The strategy is based on the breakdown of levels. It has been thoroughly tested over a 20-year history using the entire range of stress tests (spread widening, slippage, application in other markets, changes in parameters, etc.). Average annual return 362%. Maximum drawdown 41.3%. In portfolio mode, the average annual return is 225%, drawdown 15.2%. Work with a single entry with ta
EA White Arbitrage
Ruslan Pishun
4.33 (6)
Experts
Advisor uses 6 trading strategies you can customize each strategy separately. Powered by 7 pairs and 1 timeframe M1 and uses a variety of trading systems. This increases the chances of stable growth and reduces the influence of one pair. The robot uses intelligent averaging system. Advisor is able to self-adjust their work. Instead of searching for values ​​satisfying historical prices for each pair, the adviser uses the values ​​effective on all cylinders, which increases the likelihood of good
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experts
The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. EA is simple to install
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Ilan MT4
Andrey Khatimlianskii
5 (1)
Experts
The original Ilan EA for MetaTrader 4 This is the original Ilan EA for the MetaTrader 4 trading terminal. The strategy needs no advertising as it is well known even to novice traders. Settings of the Expert Advisor The Expert Advisor can easily be set, while allowing you to adjust any important parameters of the strategy. Available Features: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy only, sell only, or both directions simultaneously; Step
Master Gold Reaper
George Aguilor
Experts
Master Gold Reaper EA - Automated Gold Trading Solution Introduction Master Gold Reaper is a powerful automated trading advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) traders who want to simplify their trading and take advantage of opportunities around the clock. Built on advanced algorithms and tested in multiple market conditions, this EA helps traders automate entries, manage risks, and secure profits with minimal manual intervention. The Problem Traders Face Trading gold can be highly pro
SG Opposit Grid MT4
Hleb Smoliar
Experts
The “ SG Opposit Grid ” EA works with Virtual TakeProfit(or real) - at the trader's choice. The EA looks for signals to enter the market along the trend on D1 and H1 . If the signals coincide, the EA on the working period ( М1 - М30 depends on the trader's choice) looks for a confirming pattern and opens a position in the direction of the trend. If, after opening a position, the price moves in a profitable direction, the position is closed upon reaching the virtual TProfit with a profit. If the
Trade Pulse Pro
Serhii Homelko
Experts
Trade Pulse Pro — EUR/USD 전용 고급 그리드 전문가 어드바이저 설명: Trade Pulse Pro는 H4 타임프레임의 이치모쿠 클라우드(Ichimoku Cloud)를 기반으로 한 추세를 고려하여 EUR/USD 통화쌍 거래를 위해 특별히 설계된 자동화된 트레이딩 전문가 어드바이저입니다. 이 어드바이저는 추세 방향으로만 주문을 열 수 있도록 엄격한 필터를 사용하며, 주문 간 거리를 제어하는 마틴게일 시스템을 적용합니다. 주요 특징: 추세는 H4 타임프레임 이치모쿠 클라우드에 대한 가격 위치에 따라 엄격하게 결정됩니다. DropPoints 조건(최근 DropHours 시간 내 지역 극값으로부터의 거리)을 충족할 때만 진입이 허용됩니다. 그리드 주문 간 거리(Step)를 엄격히 관리하여 너무 가까운 진입을 방지합니다. 이전 모든 주문이 닫히기 전까지 반대 방향 주문 개설 금지. H4 이치모쿠 클라우드 폭을 기준으로 한 횡보 필터로, 클라우드가 너무 좁을 경우 최초 주문
EA Waddah gold d1 MT4
Sergey Demin
Experts
EA Waddah GOLD D1 is a powerful, fully automated trading Expert Advisor designed to trade gold (XAUUSD) on the daily timeframe (D1). It combines four independent, time-tested strategies, providing stable capital growth with low risk. When you purchase this EA you will receive ANY of our other EAs for free! Results and KPIs (Backtest 2006-2025) The Expert Advisor was backtested on historical XAUUSD data for 19 years (from 2006 to November 2025) using real ticks. The results presented below sho
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
EA Golden King
Maksym Shyshatskyi
Experts
Golden King Expert Advisor는 주로 금(XAU/USD) 거래에 초점을 맞춘 독특한 스캘핑 전략을 사용하여 외환 시장을 위해 특별히 설계된 자동 거래 프로그램입니다. 이 EA는 금 가격 변동으로 돈을 벌 수 있는 빈도가 높고 빠른 방법을 찾는 거래자를 위해 설계되었습니다. "황금왕"의 주요 특징: 스캘핑 전략: 이 EA는 스캘핑 전략을 사용합니다. 즉, 짧은 시간, 종종 몇 분 내에 포지션을 개설하고 청산합니다. 이를 통해 작은 가격 변동에도 빠르게 수익을 올릴 수 있습니다. 독특한 개발: 고문의 저자는 금 시장에서 최적의 결과를 위해 독특하고 정제될 수 있는 전략 개발에 특별한 주의를 기울였습니다. 자동화된 거래: Golden King은 완전 자동화되어 있어 사람의 개입 없이 연중무휴로 운영될 수 있습니다. 거래자는 매개변수를 조정하고 결과를 모니터링하기만 하면 됩니다. 위험 준수: 이 EA에는 일반적으로 손실을 최소화하고 거래자의 투자를 보호하기 위해
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. -
RVI Higher Time Frame MT5 r
DMITRII GRIDASOV
지표
MT5용 Crypto_Forex 지표 HTF RVI 오실레이터, 다시 칠할 필요 없음. - MT5용 전문가용 HTF RVI Oscillator로 거래 방법을 업그레이드하세요. HTF는 - 더 높은 시간 프레임을 의미합니다. - RVI는 과매도/과매수 영역에서 추세 변화 감지 및 진입을 위한 최고의 오실레이터 중 하나입니다. - 이 지표는 과매도/과매수 영역에서 가격 액션 진입이 있는 다중 시간 프레임 거래 시스템에 적합합니다. - HTF RVI Indicator를 사용하면 더 높은 시간 프레임의 RVI를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다 --> 이는 전문적인 거래 접근 방식입니다. - 과매도 영역은 0.23 이상입니다. 과매도 영역은 -0.23 미만입니다. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Trend Correction Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
지표
MT5용 Crypto_Forex 지표 "추세 수정 히스토그램" - 추세 수정 히스토그램은 2가지 색상으로 표시될 수 있습니다. 하락 추세는 빨간색, 상승 추세는 파란색입니다. - 동일한 색상의 7개 연속 히스토그램 열은 새로운 추세의 시작을 의미합니다. - 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 주요 목적으로 설계된 추세 수정 히스토그램 지표. - 지표의 민감도를 담당하는 매개변수인 "기간"이 있습니다. - 내장된 모바일 및 PC 알림. - 추세 수정 히스토그램은 간단하지만 수익성 있는 거래 시스템으로 사용할 수 있습니다. 아래를 참조하세요. 지표 사용 방법: 1) 동일한 색상의 최소 7개 연속 히스토그램 열을 확인합니다. 이는 새로운 추세의 시작을 의미합니다. 예를 들어, 아래 그림에는 파란색 열이 7개 이상 있습니다. 2) 반대 색상 열 ​​1개(하나)만 기다립니다. 우리의 경우 빨간색이며, 바로 뒤에 파란색으로 바뀝니다. 이는 추세 수정을 의미합니다. 3) 파란색 열이 나타나
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
지표
이것은 무료 제품이므로 필요에 따라 사용하시면 됩니다! 또한 긍정적인 피드백에 감사드립니다! 대단히 감사합니다! 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! Crypto_Forex 지표: MT4용 Heiken Ashi Candles. 리페인트 없음. - Heiken_Ashi_Candles는 그림에 있는 것처럼 Trend Line MA 지표와 훌륭한 조합을 이룹니다. - 지표 Heiken_Ashi_Candles는 추세를 더 잘 보이게 하는 매우 유용한 보조 지표입니다. - 캔들스틱 차트를 더 읽기 쉽게 만들고 추세를 더 쉽게 분석하는 데 유용합니다. - 대부분의 수익은 시장이 추세를 보일 때 발생하므로 추세를 올바르게 예측하는 것이 필요합니다. - Heikin-Ashi 차트는 각 막대를 계산하는 공식이 다르다는 점을 제외하면 일반 캔들스틱 차트와 비슷하게 구성됩니다. - Heikin-Ashi는 본질적으로 움직임의 평균을 취하기 때문에 더 매끄럽게 보입니다. - 하
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
지표
이것은 무료 제품이므로 필요에 따라 사용하시면 됩니다! 또한 긍정적인 피드백에 감사드립니다! 대단히 감사합니다! 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! ............................................................................................................................................ MT4용 외환 지표 스프레드 디스플레이, 훌륭한 보조 거래 도구. - 스프레드 디스플레이 지표는 부착된 외환 쌍의 현재 스프레드를 표시합니다. - 차트의 어느 모서리에서나 스프레드 디스플레이 값을 찾을 수 있습니다: 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단 - 색상과 글꼴 크기도 설정할 수 있습니다. 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
Crypto_Forex 지표 "Fractal Trend Lines" for MT4. - 이 지표는 브레이크아웃과 함께 그래픽 분석을 사용하는 트레이더에게 매우 좋습니다!!! - "Fractal Trend Lines"는 그래픽 상승 추세선(보라색) 및 하락 추세선(빨간색)을 보여줍니다. - 상승 추세선 및 하락 추세선은 가장 가까운 두 개의 프랙탈에 기반합니다. - 지표에는 추세선 색상과 너비를 담당하는 몇 가지 매개변수가 있습니다. - 지표에는 브레이크아웃에 대한 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. ......................................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
지표
이것은 무료 제품이므로 필요에 따라 사용하시면 됩니다! 또한, 긍정적인 피드백에 감사드립니다! 대단히 감사합니다! 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! ........................................................................ MT4용 외환 지표 SWAP 디스플레이, 훌륭한 보조 거래 도구. - SWAP 디스플레이 지표는 외환 쌍의 롱 및 숏 거래에 대한 현재 SWAP을 첨부된 위치에 표시합니다. - 차트의 어느 모서리에서나 SWAP 디스플레이 값을 찾을 수 있습니다: 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단 - 색상과 글꼴 크기도 설정할 수 있습니다. - 각 거래자는 1일 이상 거래를 열어 둘 때 SWAP을 알아야 합니다. 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
MT4용 외환 지표 "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - 지표 "Room_UP_DWN_Day_Week_Month"는 매우 유용한 보조 거래 도구입니다. - 가격(가격 범위 수준)으로 도달할 수 있는 가장 가능성 있는 일일, 주간 및 월간 수준을 보여줍니다. - 일일 범위는 당일 거래자에게 유용합니다. - 주간 및 월간 범위는 스윙 및 장기 거래자에게 적합합니다. - 지표는 이익 실현 목표를 계획하거나 손절매를 준비하는 데 탁월합니다. .......................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 HTF RVI 오실레이터, 다시 칠할 필요 없음. - MT4용 전문가용 HTF RVI Oscillator로 거래 방법을 업그레이드하세요. HTF는 - 더 높은 시간 프레임을 의미합니다. - RVI는 과매도/과매수 영역에서 추세 변화 감지 및 진입을 위한 최고의 오실레이터 중 하나입니다. - 이 지표는 과매도/과매수 영역에서 가격 액션 진입이 있는 다중 시간 프레임 거래 시스템에 적합합니다. - HTF RVI Indicator를 사용하면 더 높은 시간 프레임의 RVI를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다 --> 이는 전문적인 거래 접근 방식입니다. - 과매도 영역은 0.23 이상입니다. 과매도 영역은 -0.23 미만입니다. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
지표
Dynamic Oscillator는 MT4에서 효율적으로 거래할 수 있는 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표입니다! - 새로운 세대의 Oscillator - 사용 방법을 확인하려면 그림을 참조하세요. - Dynamic Oscillator에는 적응형 과매도/과매수 구역이 있습니다. - Oscillator는 과매도/과매수 구역에서 정확한 진입점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 녹색 선 아래; 과매도 값: 빨간색 선 위. - 표준 Oscillator보다 훨씬 정확합니다. 적합한 시간대: M30, H1, H4, D1, W1. - PC와 모바일 알림이 제공됩니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
MT4용 Forex 지표 "8개 심볼에 대한 RSI". 리페인트 없음. - RSI는 거래에 가장 인기 있는 오실레이터 중 하나입니다. - 강력한 매수 과다 영역(70 이상)에서 매도 진입을 취하고 강력한 매도 과다 영역(30 미만)에서 매수 진입을 취하는 것이 좋습니다. - RSI는 발산 감지에 매우 유용합니다. - "8개 심볼에 대한 RSI"는 단 하나의 차트에서 최대 8개의 다른 심볼의 RSI 값을 제어할 수 있는 기회를 제공합니다. - 이 지표는 매도 과다/매수 영역의 가격 액션 진입과 결합하기에 매우 좋습니다. ............................................................................................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Scalping_Channel" - 스캘핑 채널에는 ATR 기반 변동성 경계가 있습니다. - 스캘핑 거래에 사용하기 좋습니다. - 중간선에서 조정 보류 제한 주문을 통해 거래를 시작합니다. - 녹색의 꾸준한 상승 채널이 나타나고 최소 1개의 캔들이 상단 경계선 위에서 마감되면 강세 진입을 고려합니다(그림 참조). - 빨간색의 꾸준한 하락 채널이 나타나고 최소 1개의 캔들이 하단 경계선 아래에서 마감되면 약세 진입을 고려합니다(그림 참조). ..................................................................................................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
지표
"추종 트렌드 오실레이터"는 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표이자 효율적인 거래 도구입니다! - 사용자 친화적 지표는 주요 추세 방향으로 스캘핑할 수 있는 기회를 제공합니다. - 신호 히스토 부분이 있는 부드럽고 조절 가능한 오실레이터. - 오실레이터의 녹색은 상승 추세, 갈색은 하락 추세. - 과매도 값: -30 미만; 과매도 값: 30 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많이 있습니다. ............................................................................................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA 는 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다! 이것은 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문가입니다! 10개의 Set_files를 사용할 수 있습니다! EA를 사용하거나 테스트하려면 "Comments" 섹션의 Set_files v25.11 을 사용하세요. - EA는 AI 방법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - EA는 동시에 10개의 쌍에서 실행되어야 합니다. 해당 Set_files는 "Comments" 섹션에서 기다리고 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. - 로봇은 복리 계산을 자동으로 수행합니다. 아래 절차에 따라 관련 위험(기본값 2%)으로 MT4에 설치하고 PC를 실행
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "추세 수정 히스토그램" - 추세 수정 히스토그램은 2가지 색상으로 표시될 수 있습니다. 하락 추세는 빨간색, 상승 추세는 파란색입니다. - 동일한 색상의 7개 연속 히스토그램 열은 새로운 추세의 시작을 의미합니다. - 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 주요 목적으로 설계된 추세 수정 히스토그램 지표. - 지표의 민감도를 담당하는 매개변수인 "기간"이 있습니다. - 내장된 모바일 및 PC 알림. - 추세 수정 히스토그램은 간단하지만 수익성 있는 거래 시스템으로 사용할 수 있습니다. 아래를 참조하세요. 지표 사용 방법: 1) 동일한 색상의 최소 7개 연속 히스토그램 열을 확인합니다. 이는 새로운 추세의 시작을 의미합니다. 예를 들어, 아래 그림에는 파란색 열이 7개 이상 있습니다. 2) 반대 색상 열 ​​1개(하나)만 기다립니다. 우리의 경우 빨간색이며, 바로 뒤에 파란색으로 바뀝니다. 이는 추세 수정을 의미합니다. 3) 파란색 열이 나타나
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA는 MT4 플랫폼에서 약 90%의 정확도를 제공하는 정밀 자동 거래 시스템입니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - 복리 계산법 및 스캘핑 기법을 구현했습니다. - 시스템은 시장 변동성에 따라 동적 손절매(SL)를 자동으로 설정합니다. - EA는 기본적으로 자동(랏 계산) 위험 관리 기능과 고정 랏 옵션을 제공합니다. - 거래 진입 민감도 매개변수 조정 가능. - 주말 거래 갭 없음. - 1분 단위 정확도의 정밀한 작동 시간 필터. - 스프레드 디스플레이 내장. - 로봇에 손익분기점 기능 탑재. - 계좌 레버리지: 1:30~1:2000 범위. - 가장 권장되는 통화쌍은 GBPCAD, GBPAUD입니다.  - 위험한 마팅게일/그리
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "트렌드 지그재그가 적용된 MACD" - MACD 지표 자체는 트렌드 트레이딩에 가장 인기 있는 도구 중 하나입니다. - "MACD with Trend ZigZag"는 가격 액션 항목과 함께 사용하거나 다른 지표와 함께 사용하기에 매우 좋습니다. - 이 지표를 사용하여 가장 정확한 진입 신호를 선택합니다. _ MACD가 0(녹색) 위에 있고 지그재그 선이 위쪽이면 매수 가격 액션 패턴만 검색합니다. _ MACD가 0(분홍색) 아래에 있고 지그재그 선이 아래쪽이면 매도 가격 액션 패턴만 검색합니다. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
Crypto_Forex 지표 "스캘핑 히스토그램" MT4, 리페인트 없음. - 스캘핑 히스토그램 지표는 사소한 가격 수정 후 가격 모멘텀의 주요 방향으로 진입 신호를 검색하는 데 사용할 수 있습니다. - 스캘핑 히스토그램은 두 가지 색상으로 제공됩니다. 약세 모멘텀은 주황색, 강세 모멘텀은 녹색입니다. - 동일한 색상의 히스토그램 막대가 연속 10개 이상 나타나면 강력한 모멘텀이 발생했음을 의미합니다. - 진입 신호는 히스토그램에서 반대 색상의 열 1개와 초기 모멘텀 색상이 있는 다음 열입니다(그림 참조). - 스캘핑 타겟 사용 - 차트에서 가장 가까운 최고가/최저가. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 지표 사용 방법: - 매수 신호의 경우: 연속된 녹색 히스토그램 막대 10개 이상(모멘텀) + 히스토그램의 주황색 막대 1개(수정) + 녹색 막대 1개(여기에서 롱 거래 시작). - 매도 신호의 경우: 최소 10개의 연속된 오렌지색 히스토그램 막대(모멘텀)
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
Crypto_Forex 지표 SCALPING SNIPER MT4용, 재도장 없는 거래 시스템. Scalping Sniper - 정확한 가격 모멘텀을 보여주는 고급 시스템(지표)입니다! - MT4용 전문적인 Scalping Sniper 지표로 거래 방법을 업그레이드하세요. - 이 시스템은 매우 정확하지만 드문 스나이핑 신호를 제공하며, 승률은 최대 90%입니다. - 시스템은 한 쌍당 신호 수가 적은 것을 보완하기 위해 여러 쌍을 사용하여 신호를 검색합니다. - Scalping Sniper는 다음으로 구성됩니다. - 상단 및 하단 변동성 선(파란색); - 중간 선(주황색 또는 노란색) - 주요 추세를 보여줍니다. - 신호 방향 선(빨간색) - 지역 추세 방향을 보여줍니다. - 70 레벨 이상 영역 - 매수 과다 영역(매수하지 마세요). - 30 미만 영역 - 매도 과다 영역(매도하지 마세요). - 모멘텀 선(녹색) - 거래에 진입하기 위한 정확한 신호를 생성합니다. - Scalpin
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Inside Bar & Outside Bar Patterns". - 지표 "Inside Bar & Outside Bar Patterns"는 가격 액션 거래에 매우 강력합니다. 다시 칠하지 않고, 지연도 없습니다. - 지표는 차트에서 Inside Bar와 Outside Bar 패턴을 감지합니다. - 강세 패턴 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 패턴 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - Inside Bar 자체에 높은 R/R 비율(보상/위험)이 있습니다. - PC, 모바일 및 이메일 알림이 있습니다. - 지표 "Inside Bar & Outside Bar Patterns"는 지원/저항 수준과 결합하기에 매우 좋습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA는 MT4 플랫폼을 위한 강력한 스캘핑 거래 시스템입니다! 높은 승률은 약 85-90%입니다! 시스템은 복리 위험 관리를 사용합니다! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. 테스트 및 거래에 Set_file을 사용하세요: EA set_file을 다운로드하세요 - 거래는 매우 정확합니다: 약 85-90%. - 시스템은 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 복리 방법을 구현했습니다. - 진입 감도 설정을 위한 주문 개시 센서. - EA는 시장 변동성에 따라 자동으로 동적 SL을 설정합니다. - 주말 거래는 없습니다. - 1분 정확도의 정확한 작동 시간 필터. - 계정 레버리지: 1:30~1:2000. - 권장 쌍은 GBPAUD와 GBPCAD입니다. - 내장된 SPREAD 디스플레이. - 운영 시간: EA는 설정의 시간 필터에 따라 미국 거래 세션 종료부터
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
고급 적응형 스캘퍼 EA - 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다! 이것은 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문가입니다! 10개 쌍에 사용 가능한 10개 세트 파일! EA를 사용하거나 테스트하려면 "코멘트" 섹션의 세트 파일을 사용하세요. 이 EA는 적응형 스캘퍼 EA의 고급 버전입니다. 기본 적응형 스캘퍼 EA와 비교했을 때 고급 적응형 스캘퍼 EA의 추가 기능: - 추가 스프레드 설정. - 스프레드 표시. - 롱/숏에 대한 스왑 표시. - 고정 SL 옵션. 두 버전의 공통 기능: - EA는 AI 방법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - EA는 10개 쌍에서 동시에 실행되어야 합니다. 해당 Set_files는 "Comments" 섹션에서 기다리고 있습니다. - 이
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA 는 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다! 이것은 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문가입니다! 9개 페어에 사용 가능한 9개 Set_files! 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA의 특징: - 스캘핑 기술. - 롤오버 영향 없음. - 스왑 없음. - 주말 갭 없음. - EA는 AI 방법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 E
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
지표
Crypto_Forex 지표 "MA 속도" MT4, 리페인트 없음. 이동 평균 속도 - 고유한 트렌드 지표입니다. - 이 지표의 계산은 물리학의 방정식을 기반으로 합니다. - 속도는 이동 평균의 1차 미분입니다. - MA 속도 지표는 MA 자체가 방향을 얼마나 빨리 바꾸는지 보여줍니다. - MA 속도로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. SMA, EMA, SMMA 및 LWMA에 적합합니다. - MA 속도는 트렌드 전략에서 사용하는 것이 좋습니다. 지표 값이 < 0이면 트렌드가 하락하고 지표 값이 > 0이면 트렌드가 상승합니다. - 시간 프레임 - 모두; 거래 쌍 - 모두. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 매개변수(설정이 매우 쉽습니다): 1) 속도 기간. 권장 값은 3~7입니다. 지표의 민감도는 속도 기간이 낮을 때 증가하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 2) MA 기간(이 MA의 속도가 계산됩니다). 3) MA 방법: SMA, EM
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA는 MT4 플랫폼에 대한 높은 정확도를 갖춘 정밀 자동 거래 시스템입니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. SF Multi Sniper EA는 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문입니다! EA를 사용하거나 테스트하려면 "Comments" 섹션의 Set_files를 사용하세요. - 롤오버의 영향 없음. - 스왑이 관련되지 않음. - 주말 거래 없음. - 스캘핑 기술을 사용한 복리 계산 방식 구현. - 시스템은 시장 변동성에 따라 동적 SL을 자동으로 설정. - EA에는 자동 로트 위험 관리(기본값) 및 고정 로트 옵션이 있습니다. - 조정 가능한 거래 진입 감도 매개변수. - 1분 정확도의 정확한 작동 시간 필터. - 내장된 SPREAD 디스플레이. - 로봇에는 조정 가능한 트레일링 스톱 기능이 있습니
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
지표
Trend Oscillator - 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표, 효율적인 거래 도구입니다! - 고급 새로운 계산 방법 사용 - 매개변수 "계산 가격"에 대한 20가지 옵션. - 지금까지 개발된 가장 매끄러운 오실레이터. - 상승 추세는 녹색, 하락 추세는 빨간색. - 과매도 값: 5 미만, 과매도 값: 95 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. - PC 및 모바일 알림. ................................................................................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 통합 막대 패턴. - 지표 "통합 막대"는 가격 액션 거래를 위한 매우 강력한 돌파 중심 지표입니다. - 지표는 1개 막대 동안 좁은 영역에서 가격 통합을 감지하고 돌파 방향, 보류 주문 위치 및 SL 위치를 표시합니다. - 강세 통합 막대 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 통합 막대 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - 다시 칠하지 않음; 지연 없음; 높은 R/R 비율(보상/위험). - PC, 모바일 및 이메일 알림 제공. - 지표 "통합 막대 패턴"은 지원/저항 수준과 결합하기에 좋습니다. .......................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
지표
Crypto_Forex 지표 HTF Ichimoku for MT4. - Ichimoku 지표는 가장 강력한 트렌드 지표 중 하나입니다. HTF는 - Higher Time Frame을 의미합니다. - 이 지표는 트렌드 트레이더와 가격 액션 항목과의 조합에 탁월합니다. - HTF Ichimoku 지표를 사용하면 더 높은 타임프레임의 Ichimoku를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다. - 상승 추세 - 파란색 선 위에 빨간색 선(두 선 모두 클라우드 위에 있음) / 하락 추세 - 파란색 선 아래에 빨간색 선(두 선 모두 클라우드 아래에 있음). - 가격이 Ichimoku 클라우드 상단 테두리를 돌파했을 때만 BUY 주문을 엽니다. - 가격이 Ichimoku 클라우드 하단 테두리를 돌파했을 때만 SELL 주문을 엽니다. - HTF Ichimoku 지표는 큰 트렌드를 포착할 수 있는 기회를 제공합니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
지표
OSB 오실레이터 - 고급 사용자 지정 지표, 효율적인 가격 액션 보조 도구입니다. - 고급 새로운 계산 방법이 사용됩니다. - 새로운 세대의 오실레이터 - 사용 방법을 확인하려면 그림을 참조하세요. - OSB 오실레이터는 가격 액션, 다이버전스 및 과매도/과매수 신호에 대한 정확한 진입점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 30 미만. - 과매도 값: 70 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. - 표준 오실레이터보다 훨씬 빠르고 정확합니다. 지표 설정은 매우 쉽습니다. 민감도라는 매개변수가 하나뿐입니다. 사용 방법: - 가격 액션 필터로(그림 참조). - 주요 추세 방향의 진입 신호로(그림 참조). - 정확한 신호가 있는 다이버전스 지표로(그림 참조). 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이것은 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Hanging Man and Inverted Hammer pattern". - 지표 "Hanging Man and Inverted Hammer pattern"은 가격 액션 거래에 매우 강력한 지표입니다. 다시 칠하거나 지연할 필요가 없습니다. - 지표는 차트에서 강세 Inverted_Hammer와 약세 Hanging_Man 패턴을 감지합니다. - 강세 Inverted_Hammer - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 Hanging_Man - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - PC, 모바일 및 이메일 알림이 있습니다. - 지표 "Hanging Man and Inverted Hammer pattern"은 지지/저항 수준 및 보류 주문과 결합하기에 매우 좋습니다. // 훌륭한 거래 로봇과 지표는 여기에서 제공됩니다: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller 이 MQL5 웹사이트에
