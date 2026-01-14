Aurum Rebellion ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine beständige und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt.

Aurum Rebellion verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Position eröffnet, um das Risiko unter Kontrolle zu halten und sowohl für konservative als auch für erfahrene Trader eine sichere Wahl zu sein. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es, auch bei volatilen Marktbedingungen stabil zu bleiben.

Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenztes Angebot: $99

Jede Position ist durch einen vordefinierten Stop-Loss gesichert, ohne riskante Mittelwertbildungstechniken.

Es ist immer nur eine Position aktiv, um eine Überlastung des Kontos zu vermeiden.

Die Trades basieren auf klaren technischen Mustern und der Marktstruktur für Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Der Advisor unterscheidet seine Aufträge von anderen anhand einer internen Magic Number.

Arbeitspaar XAUUSD H1.

Die Mindesteinlage zu Beginn beträgt 100 $.

Eigenheiten

Sofort einsatzbereit ohne besonderes Setup.

Die Mindesteinlage beginnt bei $100 .

Es ist möglich, den maximal zulässigen Spread-Wert für die Eröffnung einer Position festzulegen.

Es ist möglich, die maximale Größe des dynamischen Lots festzulegen.

Es ist möglich, den Handel zu einer bestimmten Tageszeit zu erlauben.

Kontotyp - beliebig.

Parameter

Kommentar - Kommentar zu Aufträgen .

. Dynamic_Lot - dynamischer Lot-Modus. Automatische Berechnung und Einstellung der Losgröße basierend auf der freien Marge und dem Parameter Risiko.

Risiko - maximales Risiko pro Handel für die Berechnung der dynamischen Losgröße. Empfohlene Werte sind 10 bis 30 .

. Fix_Lot - feste Losgröße. Empfohlener Wert ist 0.01 für Einlagen von $100 oder höher.

StopLoss - Stop-Loss-Wert in Pips .

. TakeProfit - Gewinnmitnahme in Pips .

. Max_Spread - maximal zulässige Spread-Größe für die Eröffnung von Positionen, in Punkten .

. Max_Lot - maximal zulässige dynamische Losgröße .

. TimeTrade - Einstellungen für die Handelszeit .

. StartHour - Startstunde des Handels .

. StopHour - Handelsende-Stunde .

Aurum Rebellion wurde für Trader entwickelt, die Sicherheit, Präzision und Disziplin schätzen. Es jagt nicht dem Markt hinterher. Es wartet auf die richtige Gelegenheit, führt präzise aus und verwaltet jeden Handel mit Kapitalschutz als Priorität. Das macht ihn zu einer zuverlässigen Wahl für langfristigen Handelserfolg.