Aurum Rebellion

Aurum Rebellion es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad por encima de la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss.

Aurum Rebellion nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez, manteniendo la exposición bajo control y convirtiéndola en una opción segura tanto para operadores conservadores como experimentados. Este enfoque único le permite mantenerse estable incluso en condiciones de mercado volátiles.

Se incrementará el precio actual. Oferta limitada: $99

Cada posición está respaldada por un stop loss predefinido sin técnicas de promediación arriesgadas.
Sólo una posición está activa en un momento dado, evitando la sobrecarga de la cuenta.
Las operaciones se basan en patrones técnicos claros y en la estructura del mercado para obtener configuraciones de alta probabilidad.

El asesor distingue sus órdenes de las demás utilizando un Número Mágico interno.

Par de trabajo XAUUSD H1.

El depósito mínimo inicial es de $100.

Peculiaridades

  • Listo para funcionar sin ninguna configuración particular.
  • Depósito mínimo inicial a partir de$100.
  • Es posible establecer el valor máximo de spread permitido para abrir una posición.
  • Es posible establecer el tamaño máximo del lote dinámico.
  • Es posible permitir el comercio en el momento especificado del día.
  • Tipo de cuenta - cualquiera.

Parámetros

  • Comment - comentario sobre las órdenes .
  • Dynamic_Lot - modo de lote dinámico. Cálculo automático y ajuste del tamaño del lote basado en el margen libre y el parámetro de riesgo.
  • Risk - riesgo máximo por operación para el cálculo del tamaño de lote dinámico. Los valores recomendados son de 10 a 30 .
  • Fix_Lot - tamaño de lote fijo. El valor recomendado es 0.01 para depósitos de $100 o más.
  • StopLoss - Valor de Stop Loss en pips .
  • TakeProfit - Take Profit en pips .
  • Max_Spread - Tamaño máximo de spread permitido para la apertura de posiciones, en puntos .
  • Max_Lot - Tamaño máximo de lote dinámico permitido .
  • TimeTrade - configuración de la hora de negociación .
  • StartHour - hora de inicio de la negociación .
  • StopHour - hora final de negociación .

Aurum Rebellion está diseñado para operadores que valoran la seguridad, la precisión y la disciplina. No persigue al mercado. Espera la oportunidad adecuada, ejecuta con precisión y gestiona cada operación con la protección del capital como prioridad. Esto hace que sea una opción fiable para el éxito comercial a largo plazo.



