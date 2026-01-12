🔥 ZEITLICH BEGRENZTES EINFÜHRUNGSANGEBOT: 1 KAUFEN, 2 BEKOMMEN! 🔥 Erhalten Sie ZWEI Elite-Handelsroboter zum Preis von EINEM. (Lesen Sie unten für Anweisungen, wie Sie Ihren kostenlosen Bonus-EA anfordern können)

In einem Markt voller Hype und falscher Versprechungen ist es mein Ziel, echte, zuverlässige Trading-Tools anzubieten. Utazima BigFish AI ist ein robuster und gut gestalteter Expert Advisor. Er verspricht vielleicht keine Millionen über Nacht, aber er hat einen echten Vorteil. Keine falschen Behauptungen, keine "nie versagende KI" - nur ein echter Trading-Bot, der funktioniert.

TEIL 1: Die Hauptmaschine - Utazima BigFish AI

Währung: XAUUSD (Gold) | Zeitrahmen: M5 | Logik: Trend + Momentum + Volatilität

Utazima BigFish AI ist eine präzise Scalping-Waffe, die speziell für die Volatilität von Gold entwickelt wurde. Im Gegensatz zu einfachen Bots, die nur raten, verwendet BigFish AI einen "Triple-Confirmation"-Algorithmus, um Rauschen herauszufiltern und mit Hilfe von Multisystem-Logik und Mean-Reversion-Strategien nach hochwahrscheinlichen Bewegungen zu jagen.

📊 EMPFOHLENES SETUP (PRO 1 KONTO):

✅ Zeitrahmen: M5 (5 Minuten), 1M (1 Minute)

💰 Mindestkapital: $200

🚀 Empfohlenes Kapital: $1000+ für beste Ergebnisse

📉 Paar: XAUUSD (Gold) NUR

💎 Hauptmerkmale:

🧠 Institutionelle Logik: Kombiniert Bärenpower , doppelte gleitende Durchschnitte (22/38) und Hüllkurven , um den perfekten "Sniper Entry" zu identifizieren.

🛡️ Intelligentes Risikomanagement: Umfasst die Auto-Lot-Technologie . Legen Sie einfach Ihr Risiko fest (z. B. 1% pro Handel), und der EA berechnet automatisch die sichere Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontostands.

📉 Adaptive Volatilitätsfilter: Der neue ATR Smart Stop Loss atmet mit dem Markt - er zieht sich in ruhigen Phasen zusammen und weitet sich bei Volatilität aus, um "Stop Hunts" zu verhindern.

🖥️ Pro Dashboard: Ein beeindruckendes grafisches Panel im dunklen Modus, das Echtzeit-Gewinn, Eigenkapital, Spread und Logik-Status direkt im Chart anzeigt.

⚙️ Risikoverteilung: Jedes System verwendet eine Mean-Reversion-Strategie. Das Ziel ist jedoch, das Risiko zu streuen, so dass, wenn ein System Probleme hat, die anderen dies ausgleichen.

⚙️ Einstellungen: Um Missbrauch (wie Umbenennung und Weiterverkauf) zu verhindern, sind nur die wichtigsten Einstellungen verfügbar:

Losgröße

Risiko pro Handel

Aktivieren Toggle

📋 VPS-Empfehlung: Sehr empfehlenswert für 24/7 Leistung. (Jeder Anbieter funktioniert; Ich persönlich benutze Contabo für Zuverlässigkeit).

🎁 TEIL 2: DER GRATIS-BONUS - Utazima Intelligent SMC Pro

"Der Weltklasse Smart Money Robot - "

Wenn Sie BigFish AI kaufen oder mieten, erhalten Sie unseren legendären SMC (Smart Money Concepts) Roboter absolut GRATIS. Dieser EA handelt wie die Banken und findet versteckte Liquiditätszonen, die andere Indikatoren übersehen.

📊 EMPFOHLENES SETUP (PRO 1 KONTO):

✅ Timeframe: H1 (1 Stunde) - Am besten für die Marktstruktur

💰 Mindestkapital: $100

🚀 Empfohlenes Kapital: $200+ für ein gutes Risikomanagement

📉 Paare: Alle wichtigen Paare (XAUUSD,GBPUSD,USDJPY,BTCUSD,GBPJPY,XAUAUD,EURUSD,)

🚀 SMC Pro v4-Funktionen:

🏦 Order Block & FVG Detection: Zeichnet automatisch Order Blocks und Fair Value Gaps auf Ihrem Chart. Es wartet geduldig darauf, dass der Preis diese Zonen berührt, bevor es ausgeführt wird.

🎯 Scharfschützen-Einträge: Verwendet ausgeklügelte Einstiegspuffer , um Dochtverwerfungen abzufangen und Fake-Outs zu vermeiden.

💰 Hohes R:R-Verhältnis: Gebaut für Präzision mit einem Standard-Risiko-Belohnungs-Verhältnis von 1:4 . Ein Gewinn deckt mehrere kleine Verluste!

🕒 Session Killzones: Handelt automatisch in den umsatzstarken Londoner und New Yorker Sessions und schläft während der Stunden mit geringer Volatilität.

⚙️ Erweiterte Verwaltung: Mit Auto-Break Even, dynamischen Trailing Stops und Mitigation Filters, um Gewinne frühzeitig zu sichern.

📊 Warum Utazima EAs wählen?

✅ Bewährte Strategien: Kein Martingal, kein gefährliches Raster - nur reine Price Action und Indikatorlogik. ✅ Plug & Play: Die Standardeinstellungen sind für Gold (BigFish) und Major Pairs (SMC Pro) optimiert. ✅ Visuelles Trading: Beide EAs verfügen über Dashboards auf dem Chart und visuelle Indikatoren, damit Sie genau wissen, warum ein Handel getätigt wurde.

