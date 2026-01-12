🔥 OFERTA DE LANZAMIENTO POR TIEMPO LIMITADO: ¡COMPRE 1, LLÉVESE 2! 🔥 Consigue DOS robots de trading de élite por el precio de UNO. (Lea a continuación las instrucciones sobre cómo reclamar su EA de bonificación gratuita)

En un mercado lleno de exageraciones y falsas promesas, mi objetivo es proporcionar herramientas de trading reales y fiables. Utazima BigFish AI es un Asesor Experto robusto y bien diseñado. Puede que no prometa millones de la noche a la mañana, pero tiene una ventaja real. No hay falsas promesas, no hay "nunca-perder AI"-sólo un robot de comercio real que funciona.

🌟 PARTE 1: El motor principal - Utazima BigFish AI

Divisa: XAUUSD (Oro) | Timeframe: M5 | Lógica: Tendencia + Momento + Volatilidad

Utazima BigFish AI es un arma de scalping de precisión diseñada específicamente para la volatilidad del Oro. A diferencia de los bots básicos que adivinan, BigFish AI utiliza un algoritmo de "Triple-Confirmación " para filtrar el ruido y cazar movimientos de alta probabilidad utilizando la lógica multisistema y estrategias de reversión a la media.

📊 CONFIGURACIÓN RECOMENDADA (POR 1 CUENTA):

✅ Marco temporal: M5 (5 minutos), 1M (1 minuto)

💰 Capital mínimo: $200

🚀 Capital recomendado : $1000+ para obtener mejores resultados

📉 Par: XAUUSD (Oro) SOLO

💎 Características principales:

🧠 Lógica Institucional: Combina el Poder de los Osos , las Medias Móviles Dobles (22/38) y las Envolventes para identificar la "Entrada de Francotirador" perfecta.

🛡️ Gestión Inteligente del Riesgo: Incluye tecnología Auto-Lot . Simplemente establezca su riesgo (por ejemplo, 1% por operación), y el EA calcula automáticamente el tamaño de lote seguro basado en el saldo de su cuenta.

📉 Filtros de Volatilidad Adaptativos: Nuevo ATR Smart Stop Loss respira con el mercado-apretándose en sesiones tranquilas y expandiéndose durante la volatilidad para prevenir "Stop Hunts."

🖥️ Cuadro de mandos Pro: Un impresionante panel gráfico en modo oscuro que muestra el Beneficio en Tiempo Real, la Equidad, el Spread y el Estado de la Lógica directamente en su gráfico.

⚙️ Distribución del Riesgo: Cada sistema utiliza una estrategia de reversión a la media. Entradas similares pueden ocurrir a través de los sistemas, pero el objetivo es distribuir el riesgo de manera que si un sistema lucha, otros compensar.

⚙️ Configuración: Para evitar usos indebidos (como renombrar y revender), sólo están disponibles los ajustes esenciales:

Tamaño del Lote

Riesgo por operación

Activar

📋 Recomendación VPS: Altamente recomendado para un rendimiento 24/7. (Cualquier proveedor funciona; yo personalmente uso Contabo por su fiabilidad).

🎁 PARTE 2: EL BONO GRATIS - Utazima Intelligent SMC Pro

"El robot de dinero inteligente de clase mundial - "

Al comprar o alquilar BigFish AI, recibirá nuestro legendario robot SMC (Smart Money Concepts) totalmente GRATIS. Este EA opera como los bancos, encontrando zonas de liquidez ocultas que otros indicadores pasan por alto.

📊 CONFIGURACIÓN RECOMENDADA (POR 1 CUENTA):

✅ Timeframe: H1 (1 Hora) - Mejor para la estructura del mercado .

💰 Capital mínimo: $100

🚀 Capital recomendado: $200+ para una gestión adecuada del riesgo

📉 Pares: Cualquier par principal (XAUUSD,GBPUSD,USDJPY,BTCUSD,GBPJPY,XAUAUD,EURUSD,)

🚀 Capacidades SMC Pro v4:

🏦 Detección de bloques de órdenes y FVG: Dibuja automáticamente Bloques de Orden y Gaps de Valor Justo en su gráfico. Pacientemente espera a que el precio toque estas zonas antes de ejecutar.

🎯 Entradas de Francotirador: Utiliza sofisticados Búferes de Entrada para capturar rechazos de mecha evitando falsas salidas.

💰 Alta relación R:R: Construido para la precisión con un valor predeterminado de 1:4 Relación Riesgo-Recompensa . ¡Una victoria cubre múltiples pequeñas pérdidas!

🕒 Killzones de sesión: Opera automáticamente en las sesiones de alto volumen de Londres y Nueva York y duerme durante las horas de baja volatilidad.

⚙️ Gestión Avanzada: Cuenta con Auto-Break Even, Trailing Stops Dinámicos y Filtros de Mitigación para bloquear los beneficios antes de tiempo.

⚡ OFERTA ESPECIAL: CÓMO RECLAMAR SU EA GRATUITO

Creemos en la sobre-entrega de valor. Aquí es cómo usted consigue ambos robots:

👉 COMPRA o ALQUILA "Utazima BigFish AI" aquí mismo en MQL5. 📩ENVÍA UN DM (Mensaje Privado) a Utazima MentorCreate con la prueba de tu alquiler o compra. ✅ RECIBE EL BONUS: ¡Te enviaré al instante el archivo Utazima Intelligent SMC Pro v4!

Arrendatarios: Obtienes el Bono EA por la misma duración que tu alquiler.

Compradores de por vida: Usted obtiene el Bono EA ILIMITADO / DE POR VIDA.

📊 ¿Por qué elegir los EAs de Utazima?

✅ Estrategias probadas: Sin martingala, sin rejilla peligrosa-solo pura lógica de Acción de Precios e Indicadores. ✅ Plug & Play: Los ajustes por defecto están optimizados para Oro (BigFish) y Pares Principales (SMC Pro). ✅ Visual Trading: Ambos EAs cuentan con tableros en el gráfico e indicadores visuales para que sepa exactamente por qué se tomó una operación.

⚠️ Esta oferta de paquete doble no durará para siempre. Equípese con la "Lógica Dura" de BigFish Y la inteligencia del "Dinero Inteligente" de SMC Pro hoy mismo.

SOPORTE PROFESIONAL Y COMUNIDAD 24/7

No opere solo. Únete a nuestra comunidad de élite para los ajustes, actualizaciones, y el apoyo directo del desarrollador.

👤 Perfil del desarrollador: Anastase Byiringiro (UtazimaMiltary) 💬 Mensaje MQL5 directo: Enviar DM Aquí 📲 Únete a nuestro WhatsApp VIP: Haz clic para unirte al grupo de élite Utazima