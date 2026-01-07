Triple Timeframe 15 Pairs Scanner
- Utilitys
- George Fayek Francis Abdelmalak
- Version: 4.34
- Aktualisiert: 7 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
Produktname: Pro Scanner Elite Ausführungsterminal
Kurzbeschreibung
Ein professioneller 11-spaltiger Multi-Timeframe-Scanner und ein Ein-Klick-Ausführungsterminal für den hochwahrscheinlichen M15-Trendhandel mit integriertem Break-Even-Management.
Ausführliche Beschreibung
Der Pro-Scanner Elite ist nicht nur ein Indikator, sondern eine komplette Trading-Workstation. Er beseitigt die "Analyse-Lähmung", indem er bis zu 15 Währungspaare gleichzeitig überwacht und sie durch eine hochentwickelte Triple-Timeframe-Logik filtert.
Die Strategie (Dreifach-Filter-Logik)
Der Scanner erzeugt nur dann ein KAUF- oder VERKAUFSSIGNAL, wenn drei Ebenen des Marktes übereinstimmen:
-
Das große Bild (D1): Der Kurs muss sich auf der richtigen Seite des 50 EMA befinden.
-
Der Trend (H4): Das mittelfristige Momentum muss mit der Tagesrichtung übereinstimmen.
-
Der Einstieg (M15): Ein RSI "Hook" identifiziert den perfekten Erschöpfungspunkt für hochpräzise Einstiege.
Wichtigste Merkmale
-
Ein-Klick-Ausführung: Keine manuellen Eingaben mehr. Klicken Sie auf die Schaltfläche "TRADE", um sofort eine Position mit automatisch berechneten Stop-Loss und Take-Profit zu eröffnen.
-
Dynamischer Break-Even (BE): Die Schaltfläche "SET BE" wird grün, wenn Ihr Handel einen sicheren Gewinn aufweist. Mit einem Klick wird Ihr Stop-Loss auf den Einstiegskurs + Spread verschoben.
-
Stärke-Anzeige: Nutzt die ADX-Filterung, um Signale als MITTEL oder STARK zu kennzeichnen, damit Sie nur handeln, wenn der Markt in Bewegung ist.
-
Alle schließen: Eine spezielle Sicherheitstaste, um alle Positionen über alle Symbole hinweg in einer einzigen Millisekunde zu schließen.
-
Saubere UI-Architektur: Optimiertes 11-Spalten-Layout ohne Überlappungen, entwickelt für professionelle 4K- und HD-Displays.
Technische Spezifikationen
-
Zeitrahmen-Fokus: Optimiert für M15-Einträge.
-
Anlageklasse: Devisen, Gold (XAUUSD) und Indizes.
-
Konto-Typ: Hedging und Netting kompatibel.
Benutzerhandbuch (Der Inhalt des PDF-Handbuchs)
Wie man beginnt
-
Hängen Sie den Expert Advisor an einen beliebigen Chart an (er überwacht alle Paare im Hintergrund).
-
Vergewissern Sie sich, dass die Option "Algo-Handel zulassen" in Ihrem Terminal aktiviert ist.
-
Legen Sie Ihre Standard-Lotgröße in den Eingabeeinstellungen fest.
Handelsregeln
-
Hochwahrscheinlich: Suchen Sie nach KAUFEN (E) oder KAUFEN (M) Signalen, bei denen STRONG ist und D1 UP ist.
-
Handelsmanagement: Sobald die Spalte BE PRICE grün wird, klicken Sie auf SET BE, um einen risikofreien Handel abzuschließen.