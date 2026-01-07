Triple Timeframe 15 Pairs Scanner

Produktname: Pro Scanner Elite Ausführungsterminal

Kurzbeschreibung

Ein professioneller 11-spaltiger Multi-Timeframe-Scanner und ein Ein-Klick-Ausführungsterminal für den hochwahrscheinlichen M15-Trendhandel mit integriertem Break-Even-Management.

Ausführliche Beschreibung

Der Pro-Scanner Elite ist nicht nur ein Indikator, sondern eine komplette Trading-Workstation. Er beseitigt die "Analyse-Lähmung", indem er bis zu 15 Währungspaare gleichzeitig überwacht und sie durch eine hochentwickelte Triple-Timeframe-Logik filtert.

Die Strategie (Dreifach-Filter-Logik)

Der Scanner erzeugt nur dann ein KAUF- oder VERKAUFSSIGNAL, wenn drei Ebenen des Marktes übereinstimmen:

Das große Bild (D1): Der Kurs muss sich auf der richtigen Seite des 50 EMA befinden. Der Trend (H4): Das mittelfristige Momentum muss mit der Tagesrichtung übereinstimmen. Der Einstieg (M15): Ein RSI "Hook" identifiziert den perfekten Erschöpfungspunkt für hochpräzise Einstiege.

Wichtigste Merkmale

Ein-Klick-Ausführung: Keine manuellen Eingaben mehr. Klicken Sie auf die Schaltfläche "TRADE", um sofort eine Position mit automatisch berechneten Stop-Loss und Take-Profit zu eröffnen.

Dynamischer Break-Even (BE): Die Schaltfläche "SET BE" wird grün, wenn Ihr Handel einen sicheren Gewinn aufweist. Mit einem Klick wird Ihr Stop-Loss auf den Einstiegskurs + Spread verschoben.

Stärke-Anzeige: Nutzt die ADX-Filterung, um Signale als MITTEL oder STARK zu kennzeichnen, damit Sie nur handeln, wenn der Markt in Bewegung ist.

Alle schließen: Eine spezielle Sicherheitstaste, um alle Positionen über alle Symbole hinweg in einer einzigen Millisekunde zu schließen.

Saubere UI-Architektur: Optimiertes 11-Spalten-Layout ohne Überlappungen, entwickelt für professionelle 4K- und HD-Displays.

Technische Spezifikationen

Zeitrahmen-Fokus: Optimiert für M15-Einträge.

Anlageklasse: Devisen, Gold (XAUUSD) und Indizes.

Konto-Typ: Hedging und Netting kompatibel.

Benutzerhandbuch (Der Inhalt des PDF-Handbuchs)

Wie man beginnt

Hängen Sie den Expert Advisor an einen beliebigen Chart an (er überwacht alle Paare im Hintergrund). Vergewissern Sie sich, dass die Option "Algo-Handel zulassen" in Ihrem Terminal aktiviert ist. Legen Sie Ihre Standard-Lotgröße in den Eingabeeinstellungen fest.

Handelsregeln